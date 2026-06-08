Băiatul de 14 ani rănit de drona rusească la Galați a fost externat. Medic: „Semnele şocului post-traumatic vor rămâne pe termen lung”

Băiatul de 14 ani rănit după ce o dronă rusească a căzut pe un bloc din Galaţi a fost externat luni din spital. Mama sa, rănită şi ea, a părăsit deja spitalul şi este într-o stare bună de sănătate. Medicul curant al adolescentului, Andreea Avram, a declarat că semnele şocului post-traumatic vor rămâne pe termen lung. „A fost o provocare emoţională să tratăm pacienţi victime ale unui conflict armat. Sperăm să fie primul şi ultimul caz de acest gen”, afirmă medicul.

Dr. Andreea Avram, medic primar chirurgie plastică, microchirurgie reconstructivă, de la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Sf. Ioan Galaţi, medicul curant al copilului, a relatat pentru News.ro cum a fost parcursul pacientului din data de 29 mai, de la momentul internării, şi până acum, la externare

„Pacientul s-a externat astăzi cu stare generală bună, cu plăgi vindecate pe aproximativ 80% din suprafaţa arsă. Durata internării a fost de 11 zile, timp în care a fost pansat zilnic. Mai necesită îngrijiri în regim de ambulatoriu. Nu va rămâne cu sechele postcombustionale. Pentru noi, ca medici, a fost o provocare emoţională să tratăm pacienţi victime ale unui conflict armat. Sperăm să fie primul şi ultimul caz de acest gen”, spune medicul.

„Din punct de vedere psihologic, a depăşit destul de uşor această perioadă, însă semnele şocului post-traumatic vor rămâne pe termen lung”, mai precizează Dr. Andreea Avram.

Dr. Marius Dănilă, managerul Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii Sf. Ioan Galaţi, a declarat în 29 mai că pacientul este internat în Secţia de chirurgie, compartimentul de arşi, „cu stare generală bună, cu leziuni de arsură prin contact (plastic topit), gr 2b - 3, parcelare, cot drept, antebraţ stâng şi planta bilateral aprox 2% suprafaţa corporală, fără alte leziuni”, conform sursei citate.

Mama băiatului de 14 ani a fost deja externată din Spitalul Judeţean de Urgenţă din Galaţi şi este acum într-o stare bună de sănătate. Ea a fost internată în unitatea sanitară cu arsuri şi traumatisme uşoare.

Atât mama, cât şi băiatul de 14 ani primesc consiliere psihologică.

Editor : C.S.