Live TV

O dronă s-a prăbușit pe un bloc din Galaţi. Două persoane au fost rănite, alte zeci au fost evacuate. Precizările MApN

Data actualizării: Data publicării:
sgtgbsrgtbrs
Foto: IGSU

O dronă s-a prăbuşit, vineri noaptea, pe un bloc din Galaţi, impactul fiind urmat de o explozie şi incendiu la un apartament situat la etajul 10 al imobilului. Două persoane au fost rănite ușor și transportate la spital. A fost emis mesaj RO-Alert pentru Brăila, Tulcea şi Galaţi, iar două aeronave F-16 au fost ridicate de la Baza de la Feteşti. „Piloţii aeronavelor au avut autorizare de angajare a ţintelor pe toată durata alertei”, precizează MApN.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

ACTUALIZARE 16:23 Din cercetările efectuate de specialiştii SRI de la faţa locului, toată încărcătura dronei a explodat, precizează Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă.

Nu se impune evacuarea celorlalte scări ale imobilului.

Potrivit lt. col. Cătălin Sion, reprezentant al ISU Galaţi, în total au fost patru victime: două persoane transportate la spital cu traumatisme uşoare şi două, cu atacuri de panică, au primit îngrijiri la faţa locului, notează Agerpres. 

ACTUALIZARE 16:19 „Autorităţile au identificat o locaţie pentru cazarea temporară a locatarilor, însă la acest moment nu sunt persoane relocate. Pentru siguranţa cetăţenilor, forţele MAI, MAPN şi echipele specializate ale SRI sunt în continuare la faţa locului şi continuă verificările”, anunţă IGSU.

Planul roşu de intervenţie a fost dezactivat.

ACTUALIZARE „În cursul nopţii de 28 spre 29 mai, Federaţia Rusă a reluat atacurile cu drone asupra unor obiective civile şi de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România. Una dintre aceste drone a intrat în spaţiul aerian al României, fiind urmărită de radare până în zona de sud a municipiului Galaţi şi s-a prăbuşit pe acoperişul unui bloc de locuinţe, impactul fiind urmat de un incendiu”, informează MApN.

Radarele MApN au detectat drone care evoluau în apropierea spaţiului aerian al României.

Două aeronave F-16 aflate în serviciul de luptă Poliţie Aeriană au decolat, la ora 01.19, din Baza 86 Aeriană de la Feteşti, fiind sprijinite de un elicopter IAR 330 SOCAT al Forţelor Aeriene Române. Piloţii aeronavelor au avut autorizare de angajare a ţintelor pe toată durata alertei.

Centrul Naţional Militar de Comandă (nucleu) a informat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă cu privire la necesitatea instituirii măsurilor de alertare a populaţiei. În acest context, au fost transmise mesaje RO-Alert pentru judeţele Tulcea, Galaţi şi Brăila, transmite MApN.

ȘTIREA INIȚIALĂ

„În municipiul Galaţi, o dronă s-a prăbuşit pe un bloc de locuinţe, impactul fiind urmat de o explozie şi de izbucnirea unui incendiu la nivelul unui apartament situat la etajul 10”, anunţă IGSU, potrivit News.ro.

Două persoane cu escoriaţii au primit îngrijiri medicale la faţa locului.

Până la acest moment, nu au fost identificate alte drone.

Incendiul a fost lichidat la scurt timp de la producerea incidentului.

O echipă de cercetare, specializată în explozii, formată din poliţişti din cadrul Direcţiei de Investigaţii Criminale şi Institutului Naţional de Criminalistică, din cadrul IGPR s-a deplasat la locul exploziei.

„Din cercetările efectuate de specialiştii SRI de la faţa locului, toată încărcătura explozivă a dronei a explodat”, menţionează IGSU.

70 de persoane au fost evacuate, neimpunându-se evacuarea celorlalte scări ale imobilului.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
lukasenko
1
Mesaj către Lukașenko de la comandantul dronelor ucrainene: „Nu vă puneți cu Ucraina. 500...
Nicusor Dan
2
Negocierile pentru formarea noului Guvern, blocate. De ce întârzie Nicușor Dan să...
vladimir putin (1)
3
„Intențiile lui Putin sunt mai grave decât se aștepta Europa de Vest”, susține MAE de la...
min edu dimian
4
Elevă de clasa a V-a, discurs în lacrimi despre presiunea din școală, în timp ce...
Indemnizația de însoțitor din iulie 2026. Foto Getty Images
5
Crește indemnizația de însoțitor de la 1 iulie 2026. Suma pe care o vor primi...
Momentul de la Roland Garros care ”a scandalizat lumea tenisului”: ”Secvența e șocantă”
Digi Sport
Momentul de la Roland Garros care ”a scandalizat lumea tenisului”: ”Secvența e șocantă”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Armata română
MApN a semnat 4 contracte din 15 din programul SAFE, de aproape 700 de milioane de euro
IAR-330-Puma-4
MApN: Un elicopter din Escadrila 712 a avut o defecţiune tehnică în timpul unui zbor de instrucţie. Aterizare în apropiere de Reşiţa
Convoi militar
Coloane militare se deplasează pe drumurile din Cluj și Bistrița-Năsăud. Exerciții militare, în prima parte a lunii iunie
drona
Noi alerte în Tulcea, din cauza atacurilor ruse cu drone asupra Ucrainei. Precizăprile MApN
ambulanta smurd
Mașină căzută într-o prăpastie de 15 metri la Galați. Trei tineri, printre care doi minori, au ajuns la spital
Recomandările redacţiei
profimedia-1019040261
Scenariul „foarte realist” care îngrijorează Moscova: arsenalul...
Piranha 5
Trei transportoare blindate Piranha 5, implicate într-un accident în...
Vladimir Putin cu mainile la gura si casca in ureche
Cine este Pal Laich, numele misterios care a readus în prim-plan...
hoti furt din bancomat
Hoții români au devenit spaima danezilor. Reportaj amplu în presa din...
Ultimele știri
OMS a identificat tratamente şi vaccinuri experimentale împotriva virusului Ebola. Urmează teste în cadrul unor studii clinice
SUA și Iranul au ajuns la un acord, dar Donald Trump încă nu și-a dat aprobarea. Reacția presei de la Teheran
SUA impun noi sancțiuni asupra vânzărilor de petrol ale armatei iraniene: „Nu vom permite guvernului să-și sporească veniturile”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Și-a făcut tatuaj, a băut cocktailuri și s-a culcat liniștită. Câteva ore mai târziu a devenit mamă fără să...
Cancan
Nicoleta Luciu, în centrul dezvăluirilor făcute de Sile Cămătaru: ,,A fost doar o..''
Fanatik.ro
Singurii doi steliști care au refuzat să salute galeria FCSB-ului la meciul UEFAntasticilor!
editiadedimineata.ro
Papa Leon avertizează asupra imaginilor generate cu AI: „Un amplificator puternic al dezinformării”
Fanatik.ro
S-a confruntat cu o boală gravă, dar a revenit pe micile ecrane. Prezentatoarea are un look nou și fresh
Adevărul
Imagini șocante într-un autobuz din Piteşti. Bătaie în toată regula între şofer şi o femeie. Mai mulţi...
Playtech
Ce salarii vor avea militarii din 2027. Cine poate pierde mii de lei la soldă. Calcule pentru soldați...
Digi FM
A mers la medic cu dureri de spate și voce răgușită. Diagnosticul adevărat a venit prea târziu: "Corpul meu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Rafael Nadal, de nerecunoscut! Internetul a ”explodat” după o poză: ”N-am crezut într-un milion de ani că-l...
Pro FM
Alina Crișan, fosta membră A.S.I.A., condamnată la închisoare cu suspendare. Ce acuzații i s-au adus
Film Now
Adam Sandler, criticat dur după apariția de la premiera filmului soției sale: „E lipsă de respect!” Imaginile...
Adevarul
Ce se alege de clădirile celebrei fabrici de încălțăminte Clujana, la 4 ani de la faliment. Investiția...
Newsweek
5 vești rele la pensie. De ce pensionarii nu pot merge la tratament la mare? Pierd și o reducere de 1.400 lei
Digi FM
Caz impresionant la Timișoara, unde o femeie de 44 de ani a născut tripleți, după o sarcină naturală. Ea mai...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Vizitele la muzeu îți pot schimba sănătatea. Ce au descoperit cercetătorii despre efectul artei asupra...
Digi Animal World
Ce a făcut un câine imediat după ce stăpâna sa a alunecat și a căzut. Gestul patrupedului a emoționat-o: „A...
Film Now
Blonda care s-a iubit cu Sebastian Stan îl face tată pe proaspătul său soț, un actor celebru din Grey’s...
UTV
Theo Rose și Anghel Damian au postat imagini romantice de la Cannes. „Te iubesc, omule!”