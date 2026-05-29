O dronă s-a prăbușit pe un bloc din Galaţi. Două persoane au fost rănite, alte zeci au fost evacuate. Precizările MApN

O dronă s-a prăbuşit, vineri noaptea, pe un bloc din Galaţi, impactul fiind urmat de o explozie şi incendiu la un apartament situat la etajul 10 al imobilului. Două persoane au fost rănite ușor și transportate la spital. A fost emis mesaj RO-Alert pentru Brăila, Tulcea şi Galaţi, iar două aeronave F-16 au fost ridicate de la Baza de la Feteşti. „Piloţii aeronavelor au avut autorizare de angajare a ţintelor pe toată durata alertei”, precizează MApN.

ACTUALIZARE 16:23 Din cercetările efectuate de specialiştii SRI de la faţa locului, toată încărcătura dronei a explodat, precizează Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă.

Nu se impune evacuarea celorlalte scări ale imobilului.

Potrivit lt. col. Cătălin Sion, reprezentant al ISU Galaţi, în total au fost patru victime: două persoane transportate la spital cu traumatisme uşoare şi două, cu atacuri de panică, au primit îngrijiri la faţa locului, notează Agerpres.

ACTUALIZARE 16:19 „Autorităţile au identificat o locaţie pentru cazarea temporară a locatarilor, însă la acest moment nu sunt persoane relocate. Pentru siguranţa cetăţenilor, forţele MAI, MAPN şi echipele specializate ale SRI sunt în continuare la faţa locului şi continuă verificările”, anunţă IGSU.

Planul roşu de intervenţie a fost dezactivat.

ACTUALIZARE „În cursul nopţii de 28 spre 29 mai, Federaţia Rusă a reluat atacurile cu drone asupra unor obiective civile şi de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România. Una dintre aceste drone a intrat în spaţiul aerian al României, fiind urmărită de radare până în zona de sud a municipiului Galaţi şi s-a prăbuşit pe acoperişul unui bloc de locuinţe, impactul fiind urmat de un incendiu”, informează MApN.

Radarele MApN au detectat drone care evoluau în apropierea spaţiului aerian al României.

Două aeronave F-16 aflate în serviciul de luptă Poliţie Aeriană au decolat, la ora 01.19, din Baza 86 Aeriană de la Feteşti, fiind sprijinite de un elicopter IAR 330 SOCAT al Forţelor Aeriene Române. Piloţii aeronavelor au avut autorizare de angajare a ţintelor pe toată durata alertei.

Centrul Naţional Militar de Comandă (nucleu) a informat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă cu privire la necesitatea instituirii măsurilor de alertare a populaţiei. În acest context, au fost transmise mesaje RO-Alert pentru judeţele Tulcea, Galaţi şi Brăila, transmite MApN.

ȘTIREA INIȚIALĂ

„În municipiul Galaţi, o dronă s-a prăbuşit pe un bloc de locuinţe, impactul fiind urmat de o explozie şi de izbucnirea unui incendiu la nivelul unui apartament situat la etajul 10”, anunţă IGSU, potrivit News.ro.

Două persoane cu escoriaţii au primit îngrijiri medicale la faţa locului.

Până la acest moment, nu au fost identificate alte drone.



Incendiul a fost lichidat la scurt timp de la producerea incidentului.



O echipă de cercetare, specializată în explozii, formată din poliţişti din cadrul Direcţiei de Investigaţii Criminale şi Institutului Naţional de Criminalistică, din cadrul IGPR s-a deplasat la locul exploziei.

„Din cercetările efectuate de specialiştii SRI de la faţa locului, toată încărcătura explozivă a dronei a explodat”, menţionează IGSU.



70 de persoane au fost evacuate, neimpunându-se evacuarea celorlalte scări ale imobilului.

Editor : C.L.B.