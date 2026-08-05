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Incident extrem de grav: Drona care a dat peste cap aeroportul din Leipzig avea explozibil. Suspiciunile se îndreaptă către Rusia

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Dronă Leizpig
Alertă la aeroportul din Leipzig: o dronă cu explozibil a provocat panică și devieri de zboruri. Suspiciunile anchetatorilor se îndreaptă spre Rusia. Foto: Profimedia
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Din articol
Al doilea obiect Ce spun ziarele germane „Cine altcineva ar putea fi decât Rusia?” Zborurile, date peste cap Acțiuni suspecte Alte cazuri

Poliţia germană a mobilizat un robot de dezamorsare a bombelor după ce o dronă care transporta explozibili a fost descoperită pe o pistă a aeroportului din Leipzig, provocând panică şi devierea mai multor zboruri, relatează The Guardian. Aeroportul din estul Germaniei serveşte drept nod de transport pentru mărfuri militare

Un avion de marfă al companiei DHL, care fusese nevoit să-şi anuleze aterizarea pe aeroport, s-a ciocnit apoi cu un obiect necunoscut în aer, în timp ce se îndepărta de aeroport. Ulterior, acesta a aterizat în siguranţă în altă parte.

Echipa antiteroristă de la Parchetul din Dresda şi poliţia statului Saxonia au preluat ancheta privind aceste incidente, despre care experţii în securitate au afirmat că ar putea constitui o escaladare gravă a tensiunilor cu Rusia, în cazul în care s-ar stabili că Kremlinul a jucat un rol în acest sens.

Anchetatorii au declarat că, în noaptea de marţi spre miercuri, „o dronă care transporta un dispozitiv exploziv necunoscut a fost zărită de un angajat al aeroportului în zona de securitate a zonei de operaţiuni de marfă, lângă pista de sud” a aeroportului din Leipzig, o instalaţie clasificată drept „infrastructură critică”.

Al doilea obiect

„Un al doilea obiect zburător neidentificat, suspectat a fi o dronă, s-a ciocnit cu un avion de marfă după ce acesta decolase din nou, în urma închiderii anterioare a pistei. Au fost constatate avarii minore la aeronavă după ce aceasta a aterizat la Hanovra”, au declarat anchetatorii.

Aeroportul din estul Germaniei serveşte drept nod de transport pentru mărfuri militare, inclusiv pentru forţele armate germane şi aliaţii NATO, şi funcţionează, de asemenea, ca bază pentru compania aeriană ucraineană Antonov Airlines.

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„Suntem la curent cu incidentul, pe care autorităţile germane continuă să îl investigheze”, a declarat un oficial al NATO.

Drona, un quadrocopter echipat cu un dispozitiv exploziv, a fost găsită în apropierea unui avion de marfă ucrainean de tip Antonov, potrivit relatărilor mass-media.

Unele dintre aeronavele ucrainene poartă inscripţionate sloganuri patriotice, printre care „Fii curajos ca la Herson” şi „Fii curajos ca la Bucea”, locul unui masacru al civililor comis la începutul invaziei ruseşti pe scară largă.

Robot
Foto: Profimedia

Ce spun ziarele germane

Tabloidul „Bild” a speculat că explozivul ar fi putut fi fabricat din îngrăşământ şi benzină, în timp ce o echipă formată din reprezentanţi ai posturilor publice de televiziune NDR şi WDR, precum şi ai ziarului „Süddeutsche”, a afirmat că dispozitivul conţinea tetranitrat de pentaeritritol (PETN) – un ingredient principal al explozivului Semtex, care aparţine aceleiaşi familii chimice ca şi nitroglicerina.

Ministrul de interne, Alexander Dobrindt, care se afla în vacanţă în Italia, a declarat că se va deplasa la Leipzig pentru a avea întâlniri cu autorităţile federale şi regionale.

Ziarul Die Zeit a precizat că anchetatorii examinează mai multe scenarii posibile, inclusiv o încercare a Rusiei de a lansa un atac asupra echipamentelor ucrainene aflate în Germania.

„Cine altcineva ar putea fi decât Rusia?”

Ambasadorul Ucrainei în Germania, Oleksii Makeiev, a dat vina pe Moscova. „Cine altcineva ar putea fi decât Rusia?”, a declarat el pentru postul comercial de televiziune Welt TV. Moscova nu a făcut până acum niciun comentariu.

Konstantin von Notz, purtătorul de cuvânt al Partidului Verde (opoziţie) pe probleme de supraveghere a serviciilor de informaţii, a solicitat efectuarea unei anchete cu maximă urgenţă şi a sugerat, de asemenea, o posibilă implicare a Rusiei.

„Dacă s-ar dovedi că în spatele acestei acţiuni se află un stat, aceasta ar constitui nu doar terorism, ci terorism de stat îndreptat împotriva Republicii Federale Germania şi a cetăţenilor săi”, a declarat el pentru Der Spiegel.

Marc Henrichmann, preşedintele CDU al comisiei de supraveghere a serviciilor de informaţii din parlamentul german, a afirmat că ultimul incident pare a fi „o încercare de a viza o companie importantă pentru Ucraina”. Dacă detaliile se vor confirma, acest lucru „ar reprezenta un nou nivel de escaladare a acestui tip de atacuri”, a declarat el pentru ziarul Rheinische Post.

Zborurile, date peste cap

Mai multe aeronave, printre care un avion de pasageri provenind din Mallorca, au fost redirecţionate din cauza incidentului. Operaţiunile în partea de nord a aeroportului au fost reluate două ore mai târziu. Pista de sud, unde a fost găsită drona, a rămas închisă. Poliţia a folosit un robot de dezamorsare a bombelor pentru a examina obiectul.

„Nu există niciun pericol pentru viaţa sau siguranţa pasagerilor sau a personalului aeroportului. Traficul aerian de pasageri nu este afectat”, au dat asigurări autorităţile.

Acțiuni suspecte

Germania şi alte ţări europene s-au confruntat cu o serie de survoluri suspecte şi neautorizate cu drone asupra aeroporturilor, instalaţiilor militare, porturilor şi companiilor de logistică. Acestea au acuzat agenţii ruşi că se află în spatele unora dintre aceste zboruri, acuzaţii pe care Moscova le-a negat.

Agenţiile europene de securitate au investigat dispozitive incendiare ascunse în colete care au luat foc în 2024, ceea ce a stârnit îngrijorări cu privire la sabotarea operatorilor de transport aerian de marfă. Unele dintre aceste dispozitive au fost găsite într-un depozit DHL din Leipzig şi în transporturi de marfă aflate în tranzit prin Europa.

Tobias Meyer, directorul executiv al DHL, a declarat într-o conferinţă: „Avem planuri pentru cazuri de acest gen şi vom încerca să ne asigurăm că impactul asupra clienţilor noştri va fi cât mai redus posibil”.

Germania este cel mai mare furnizor naţional de ajutor militar pentru Ucraina şi a acuzat Rusia că orchestrează o campanie de sabotaj, spionaj şi dezinformare împotriva sa, acuzaţii pe care Kremlinul le-a negat.

Alte cazuri

Anul trecut, un cetăţean chinez a fost condamnat pentru că a transmis informaţii despre orarele de zbor şi mişcările de marfă de la aeroportul Leipzig-Halle către un bărbat care spiona pentru Beijing.

În altă ordine de idei, ziarul „Die Zeit” a relatat că serviciile secrete ruse puneau la cale un atac împotriva lui Stefan Thumann, directorul producătorului german de drone Donaustahl. Articolul precizează că anchetatorii germani au fost informaţi de un serviciu de informaţii străin la sfârşitul anului trecut şi au arestat un bărbat ucrainean şi o femeie cu cetăţenie română în această primăvară. Thumann s-ar afla deja sub protecţia poliţiei.

În 2024, serviciile de informaţii americane ar fi dejucat un complot rus de asasinare a directorului executiv al celui mai important producător de arme din Germania, o aparentă încercare de represalii pentru rolul companiei în furnizarea unei cantităţi mari de armament către Ucraina. Planul de asasinare a lui Armin Papperger, directorul executiv al Rheinmetall, ar fi fost unul dintre numeroasele comploturi ale guvernului rus menite să elimine directori din industria de apărare din mai multe ţări europene care au sprijinit efortul de război al Ucrainei. Complotul împotriva lui Papperger ar fi fost în stadiul cel mai avansat.

Editor : Sebastian Eduard

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