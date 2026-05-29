Cine sunt victimele incidentului cu dronă de la Galați. Primele informații de la medici despre starea lor după explozie

Politisti si anchetatori la blocul lovit de drona in Galati, 29 mai 2026. Foto: Inquam Photos / George Calin

Au apărut primele informații despre cele două persoane rănite în urma incidentului cu dronă de la Galați. Medicii au transmis detalii despre starea victimelor și despre momentele prin care acestea au trecut după explozia care a avariat un apartament.

Cele două persoane rănite după ce o dronă a căzut pe un bloc din Galaţi şi a explodat avariind un apartament sunt o femeie de 52 de ani şi copilul ei de 14 ani.

Dr. Corina Popazu, medic de medicină internă la Spitalul Judeţean de Urgenţă Galaţi a relatat pentru News.ro care este acum starea pacienţilor răniţi în incidentul grav produs în această noapte în Galaţi.

„Este internată o doamnă de 52 de ani care are arsură plantară de gradul 1-2, bilateral şi escoriaţii şi un copil de 14 ani este internat în Spitalul de Pediatrie. Ambii sunt conştienţi şi stabili hemodinamic”, a precizat medicul.

„Am discutat cu doamna, starea ei este bună, mai mult este îngrijorată de copil, copilul nu are telefonul la el şi încearcă să vadă cum află informaţii despre copil. Este mama copilului”, a mai explicat medicul internist.

La 10.30, în această dimineaţă managerul Spitalului de Pediatrie din Galaţi ( Spitalul de Urgenţă pentru copii Sf. Ioan Galaţi) va oferi presei mai multe informaţii despre starea copilului de 14 ani rănit în incidentul cu dronă. Cei doi au suferit arsuri minore când au trecut prin holul în care era incendiul izbucnit după prăbuşirea dronei şi după explozie.

Roland Garros, comunicat oficial după momentul cu Jannik Sinner care "a scandalizat lumea tenisului"
Parchetul a deschis dosar penal după explozia dronei rusești la Galați. Ce infracțiuni cercetează procurorii
