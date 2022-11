Blocaje la frontieră. Șoferii de TIR spun că așteaptă și șase zile să intre în țară, mii de ucraineni fug de beznă, frig și război

Rămași în beznă, în frig și sub amenințarea permanentă a bombelor lui Putin, ucrainenii încep din nou să plece către țările vecine. Numărul celor care vin în România crește de la o zi la alta. În numai 24 de ore au intrat în țară aproape 8.300 de ucraineni, în condițiile în care trecerea frontierei e dificilă. Sistemele de la vamă sunt deseori blocate de pene de curent. Din același motiv, pe sensul de ieșire sunt cozi kilometrice de TIR-uri care așteaptă să treacă de controlul vamal.

Coloana de TIR-uri se întinde pe mai mult de 3 kilometri, la Isaccea, în județul Tulcea. Oficial, poliția de frontieră anunță un timp de așteptare de 90 de minute. Unii șoferi spun însă că stau de câteva zile.

Reporter: De câte zile stați?

Șofer: Șase! Cinci și mai stau încă una.

Bacurile care duc peste Dunăre camioane se întorc din Ucraina pline cu refugiați. Oamenii pleacă speriați de perspectiva de a petrece o iarnă în frig, fără lumină și apă în locuințe.

Tatiana: E o problemă mare! Nu avem curent de două zile. Nu avem curent, nu avem apă.

Reporter: Unde mergi?

Tatiana: Tulcea.

Reporter: Vrei să stai acolo?

Tatiana: Da!

Alexandra: "Am avut curent doar patru ore în ultimele două zile. Am un bebeluș de 9 luni și am luat-o pe mama, pe bebeluș și mergem în Bulgaria. Fără curent, fără apă și o casă foarte rece. Este foarte dificil să cumpăr un generator".

Andrei Ene, purtător de cuvânt al Gărzii de Coastă Constanța: "În ultimele 24 de ore au intrat prin PTF Isaccea, în România, aproximativ 180 de vehicule cu 830 de pers. Și au ieșit aproximativ 740 de persoane folosind 210 autovehicule".

La Siret, în județul Suceava, timpul de așteptare la ieșirea din țară, pentru camioane, anunțat de Poliția de Frontieră este de peste 300 de minute. Cel mai mult așteaptă șoferii camioanelor care ajung la Giugiulești, la granița cu Republica Moldova. Acolo, timpul a ajuns la 600 de minute.

Editor : G.M.