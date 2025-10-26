Mii de pelerini şi peste 2.000 de invitaţi oficiali, între care preşedintele Nicuşor Dan, alături de familie, și premierul Ilie Bolojan, au asistat duminică la inaugurarea Catedralei Naţionale. Cea mai mare biserică ortodoxă din lume a fost sfințită în slujba oficiată de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu şi de Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române, împreună cu un sobor de 65 de ierarhi, 70 de preoţi şi 12 diaconi.

Preşedintele Nicuşor Dan, alături de familie, preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, premierul Ilie Bolojan, preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, foştii preşedinţi Emil Constantinescu şi Traian Băsescu, Principesa Margareta şi Principele Radu au asistat la inaugurarea Catedralei Naţionale.

Evenimentul constituie un moment cu însemnătate istorică pentru România, fiind o dorință de peste un secol.

Ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Mântuirii Neamului (Catedrala Națională), în București, 26 octombrie 2025.

Catedrala Națională este cea mai mare biserică ortodoxă din lume și cea mai înaltă clădire religioasă din România, atingând aproximativ 120 de metri până în vârful crucii principale. Suprafața totală depășește 38.000 mp, iar capacitatea interioară este între 5.000 și 8.000 de persoane, cu posibilitatea de a primi până la 100.000 de vizitatori în exterior, la slujbele mari.

Turla Pantocratorului se ridică până la 106 metri, iar iconostasul, conform Cărții Recordurilor, este cel mai mare din lume, cu 23,8 metri lungime și 17,1 metri înălțime.

Arhitectura catedralei îmbină tradiția cu elemente contemporane, integrând influențe din diferite regiuni ale României, precum ocnițele moldave, pridvoarele brâncovenești și turnurile transilvane, dar și accente de monumentalitate inspirate de catedrale occidentale. Această abordare reflectă legătura dintre comunitatea românească din țară și diaspora din Occident.

Construcția Catedralei Naționale a fost finanțată printr-o combinație de surse publice și private: fonduri guvernamentale și locale, donații de la persoane fizice, companii și credincioși. Bugetul total estimat la finalizare depășește 200 de milioane de euro.

