Live TV

Galerie Foto Cele mai impresionante momente de la inaugurarea Catedralei Naționale, surprinse în imagini

Data publicării:
Ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Mântuirii Neamului (Catedrala Națională), în București, 26 octombrie 2025. Foto: Inquam Photos / George Călin
Ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Mântuirii Neamului (Catedrala Națională), în București, 26 octombrie 2025. Foto: Inquam Photos / George Călin

Mii de pelerini şi peste 2.000 de invitaţi oficiali, între care preşedintele Nicuşor Dan, alături de familie, și premierul Ilie Bolojan, au asistat duminică la inaugurarea Catedralei Naţionale. Cea mai mare biserică ortodoxă din lume a fost sfințită în slujba oficiată de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu şi de Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române, împreună cu un sobor de 65 de ierarhi, 70 de preoţi şi 12 diaconi. 

Catedrala Mânturii Neamului a fost sfințită, duminică, într-o slujbă la care au participat mii de oameni și invitați oficiali.

Preşedintele Nicuşor Dan, alături de familie, preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, premierul Ilie Bolojan, preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, foştii preşedinţi Emil Constantinescu şi Traian Băsescu, Principesa Margareta şi Principele Radu au asistat la inaugurarea Catedralei Naţionale.

Evenimentul constituie un moment cu însemnătate istorică pentru România, fiind o dorință de peste un secol.

 

Ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Mântuirii Neamului (Catedrala Națională), în București, 26 octombrie 2025. Foto: Inquam Photos / George Călin
Ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Mântuirii Neamului (Catedrala Națională), în București, 26 octombrie 2025. Foto: Inquam Photos / George Călin
Deschide galeria foto

Ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Mântuirii Neamului (Catedrala Națională), în București, 26 octombrie 2025. Foto: Inquam Photos / George Călin | Poza 1 din 14
Ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Mântuirii Neamului (Catedrala Națională), în București, 26 octombrie 2025. Foto: Inquam Photos / George Călin
Ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Mântuirii Neamului (Catedrala Națională), în București, 26 octombrie 2025. Foto: Inquam Photos / George Călin | Poza 2 din 14
Ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Mântuirii Neamului (Catedrala Națională), în București, 26 octombrie 2025. Foto: Inquam Photos / George Călin
Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan. Foto: Inquam Photos / Eduard Vînătoru | Poza 3 din 14
Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan. Foto: Inquam Photos / Eduard Vînătoru
Premierul Ilie Bolojan a participat la slujbă. Foto: Inquam Photos / George Călin | Poza 4 din 14
Premierul Ilie Bolojan a participat la slujbă. Foto: Inquam Photos / George Călin
Ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Mântuirii Neamului (Catedrala Națională), în București, 26 octombrie 2025. Foto: Inquam Photos / George Călin | Poza 5 din 14
Ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Mântuirii Neamului (Catedrala Națională), în București, 26 octombrie 2025. Foto: Inquam Photos / George Călin
Ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Mântuirii Neamului (Catedrala Națională), în București, 26 octombrie 2025. Foto: Inquam Photos / George Călin | Poza 6 din 14
Ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Mântuirii Neamului (Catedrala Națională), în București, 26 octombrie 2025. Foto: Inquam Photos / George Călin
Ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Mântuirii Neamului (Catedrala Națională), în București, 26 octombrie 2025. Foto: Inquam Photos / George Călin | Poza 7 din 14
Ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Mântuirii Neamului (Catedrala Națională), în București, 26 octombrie 2025. Foto: Inquam Photos / George Călin
Nicușor Dan și fetița lui. Foto: Inquam Photos / Eduard Vînătoru | Poza 8 din 14
Nicușor Dan și fetița lui. Foto: Inquam Photos / Eduard Vînătoru
Ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Mântuirii Neamului (Catedrala Națională), în București, 26 octombrie 2025. Foto: Inquam Photos / George Călin | Poza 9 din 14
Ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Mântuirii Neamului (Catedrala Națională), în București, 26 octombrie 2025. Foto: Inquam Photos / George Călin
Maia Sandu a participat la slujbă. Foto: Inquam Photos / George Călin | Poza 10 din 14
Maia Sandu a participat la slujbă. Foto: Inquam Photos / George Călin
Ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Mântuirii Neamului (Catedrala Națională), în București, 26 octombrie 2025. Foto: Inquam Photos / George Călin | Poza 11 din 14
Ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Mântuirii Neamului (Catedrala Națională), în București, 26 octombrie 2025. Foto: Inquam Photos / George Călin
Ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Mântuirii Neamului (Catedrala Națională), în București, 26 octombrie 2025. Foto: Inquam Photos / George Călin | Poza 12 din 14
Ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Mântuirii Neamului (Catedrala Națională), în București, 26 octombrie 2025. Foto: Inquam Photos / George Călin
Ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Mântuirii Neamului (Catedrala Națională), în București, 26 octombrie 2025. Foto: Inquam Photos / George Călin | Poza 13 din 14
Ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Mântuirii Neamului (Catedrala Națională), în București, 26 octombrie 2025. Foto: Inquam Photos / George Călin
Credincioși se strâng în fața Catedralei Mântuirii Neamului (Catedrala Națională) înaintea ceremoniei de sfințire, în București, 26 octombrie 2025. Foto: Inquam Photos / George Călin | Poza 14 din 14
Credincioși se strâng în fața Catedralei Mântuirii Neamului (Catedrala Națională) înaintea ceremoniei de sfințire, în București, 26 octombrie 2025. Foto: Inquam Photos / George Călin
,

Catedrala Națională este cea mai mare biserică ortodoxă din lume și cea mai înaltă clădire religioasă din România, atingând aproximativ 120 de metri până în vârful crucii principale. Suprafața totală depășește 38.000 mp, iar capacitatea interioară este între 5.000 și 8.000 de persoane, cu posibilitatea de a primi până la 100.000 de vizitatori în exterior, la slujbele mari.

Turla Pantocratorului se ridică până la 106 metri, iar iconostasul, conform Cărții Recordurilor, este cel mai mare din lume, cu 23,8 metri lungime și 17,1 metri înălțime.

Arhitectura catedralei îmbină tradiția cu elemente contemporane, integrând influențe din diferite regiuni ale României, precum ocnițele moldave, pridvoarele brâncovenești și turnurile transilvane, dar și accente de monumentalitate inspirate de catedrale occidentale. Această abordare reflectă legătura dintre comunitatea românească din țară și diaspora din Occident.

Construcția Catedralei Naționale a fost finanțată printr-o combinație de surse publice și private: fonduri guvernamentale și locale, donații de la persoane fizice, companii și credincioși. Bugetul total estimat la finalizare depășește 200 de milioane de euro.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
multime
1
Nicușor Dan a fost huiduit la Iași, în fața Teatrului Național. Cum a reacționat...
2025-01-10 instant-4635
2
„Nu m-am gândit la consecințe”. Ce a pățit un susținător al lui Călin Georgescu, după ce...
jurilovca
3
România are o nouă stațiune turistică: Comuna este una dintre cele mai pitorești așezări...
Vacanța de iarnă pentru elevi. Foto Getty Images
4
Cea mai lungă vacanță din an pentru elevi: Sărbătorile de iarnă aduc 19 zile libere...
maria zaharova face declaratii
5
Reacția Moscovei după ce al 19-lea pachet de sancțiuni UE a interzis exportul de licheni...
”NU” pentru Gigi Becali! Patronul FCSB-ului a dezvăluit ce s-a întâmplat la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului
Digi Sport
”NU” pentru Gigi Becali! Patronul FCSB-ului a dezvăluit ce s-a întâmplat la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Imagine aeriană cu Catedrala Mântuirii Neamului (Catedrala Națională).
Ziua în care a fost inaugurată Catedrala Națională. Slujba de...
BUCURESTI - CATEDRALA MANTUIRII NEAMULUI - SFINTIRE PICTURA - 26
Susținătorii lui Călin Georgescu au făcut scandal la inaugurarea...
daniel baluta ciprian ciucu catalin drula
SONDAJ. Daniel Băluță și Ciprian Ciucu, în topul bucureștenilor...
polițiști în față la muzeul luvru
Doi suspecţi au fost arestaţi în cazul jafului uriaș de bijuterii de...
Ultimele știri
Maia Sandu spune că Republica Moldova este pregătită pentru aderarea la UE: Următoarea etapă este blocată de refuzul Ungariei
Încă o țară din Europa se oferă să găzduiască un summit Trump-Putin
Poliția britanică a reușit să aresteze un deținut pe care l-au eliberat din greșeală. Cât au durat căutările
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
barbat cu catuse la maini
Un bărbat din București a mușcat un polițist de picior în timp ce era imobilizat. A fost arestat, după ce a agresat sexual două tinere
Catedrala Națională. Foto- basilica.ro
Restricții de trafic pentru sfințirea Catedralei Naționale: Bulevardele din București pe care circulația mașinilor va fi oprită
militari români
Ilie Bolojan: „Războiul din Ucraina a schimbat ce consideram stabil în regiune. România nu își permite să fie nepregătită”
Catedrala Mântuirii Neamului
Autocare cu pelerini, în drum spre Catedrala Națională. Cel mai mare lăcaș ortodox din lume se deschide cu o serie de recorduri
Maia Sandu
Maia Sandu va participa duminică la ceremonia de sfinţire a picturii Catedralei Naţionale de la Bucureşti
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop 27 octombrie - 2 noiembrie. Zodiile care vor avea succes pe toate planurile, odată cu intrarea lui...
Cancan
Ce a făcut mulțimea când Principesa Margareta și Principele Radu au ajuns la sfințirea Catedralei Mântuirii...
Fanatik.ro
Ce s-a ales de fundașul despre care Gigi Becali spunea că ”nu va mai călca iarba la FCSB”. S-a mutat...
editiadedimineata.ro
Tot mai mulți oameni resimt stres și îngrijorare
Fanatik.ro
Ce super mașină și-a cumpărat Erling Haaland. Atacantul de la Manchester City a plătit o adevărată avere...
Adevărul
Cursa contracronometru a Ucrainei de a atinge paritatea strategică cu Rusia. Budanov: 99% din atacuri sunt...
Playtech
Insolvența personală în 2025. Pașii pe care trebuie să îi urmezi și ce condiții trebuie să îndeplinești...
Digi FM
Anthony Hopkins, dezvăluiri teribile despre momentul în care și-a dat seama că are o problemă cu alcoolul...
Digi Sport
Lamine Yamal a bătut palma cu Shakira și cu Gerard Pique: 4 milioane de euro!
Pro FM
Loredana Groza, fabuloasă într-o rochie ultra mulată, la 55 de ani. Fanii au reacționat imediat: „Ești...
Film Now
George Clooney și Adam Sandler, protagoniști în „Jay Kelly”. Ce relație au în viața reală și cum apreciază...
Adevarul
Casa Scânteii, mega-construcția din Capitala anilor '50. Ce ascundeau buncărele interzise, săpate la zeci de...
Newsweek
Pensionarii vor lua maxim 200 lei în plus la pensie la Mica Recalculare. Câte dosare s-au soluționat
Digi FM
O profesoară de biologie din Iași, descoperită de elevi pe site-uri pentru adulți. Imaginile au stârnit...
Digi World
7 reguli simple pentru o inimă sănătoasă. Recomandările nutriționiștilor pentru a reduce riscul de infarct și...
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Colegul lui J.Lo din "Kiss of the Spider Woman", pur și simplu fascinat de divă: "E ca și cum ai privi un...
UTV
Jessica Alba a întors toate privirile pe o plajă din Australia. Actrița s-a bucurat de soare între filmările...