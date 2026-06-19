Învățământul dual se schimbă din anul școlar 2026-2027. Ce reguli noi îi așteaptă pe elevii care termină clasa a VIII-a

Absolvenții de gimnaziu care vor opta pentru învățământul dual vor studia după reguli noi începând din anul școlar 2026-2027. Ministerul Educației a reorganizat filiera tehnologică, astfel încât elevii să poată dobândi o calificare profesională încă din timpul liceului, fără a pierde posibilitatea de a susține ulterior examenul de bacalaureat și de a urma studii superioare.

În funcție de oferta fiecărei unități de învățământ, elevii pot obține calificări în domenii precum producție media, mecanică, electromecanică, chimie industrială, tehnici poligrafice, comerț, turism și alimentație

Ce este învățământul dual și cum funcționează

Învățământul dual reprezintă o formă de organizare a pregătirii profesionale și tehnice, bazată pe un parteneriat între operatorul economic, unitatea școlară și autoritatea locală. Formarea elevilor se desfășoară atât în cadrul școlii, cât și la angajator, în baza unor contracte de parteneriat și a unor acorduri individuale de pregătire practică. În acest model, companiile participă activ la formarea viitorilor angajați, punând la dispoziție locuri pentru practică și implicându-se în procesul de pregătire profesională.

Cine poate urma învățământul dual și unde se desfășoară pregătirea practică

Învățământul dual se adresează, în principal, absolvenților de clasa a VIII-a, elevi care au împlini 16 ani, care doresc să obțină o calificare profesională și să acumuleze experiență practică încă din timpul liceului. Potrivit Ministerului Educației, această formă de pregătire combină activitatea desfășurată la școală cu formarea practică realizată în cadrul companiilor partenere, pe baza unui contract individual de muncă cu timp parțial încheiat între operatorul economic, unitatea de învățământ și autoritatea locală.

Certificatele de calificare obținute sunt recunoscute la nivel național.

Pregătirea practică se desfășoară atât în atelierele și laboratoarele școlii, cât și direct la operatorul economic, în condițiile stabilite prin contractul individual de pregătire practică. Astfel, elevii au posibilitatea să învețe meseria într-un mediu de lucru real, utilizând echipamente și tehnologii specifice domeniului pentru care se pregătesc.

Oferta de școlarizare diferă de la un județ la altul și este stabilită în funcție de solicitările angajatorilor și de nevoile pieței muncii.

Cum era organizat până acum

Până în prezent, elevii care optau pentru o calificare profesională după finalizarea gimnaziului puteau urma învățământul profesional cu durata de trei ani, inclusiv în sistem dual. După absolvire, cei care doreau să își continue studiile și să susțină examenul de bacalaureat trebuiau să urmeze etape suplimentare pentru completarea studiilor liceale. Acest model a funcționat în paralel cu liceul tehnologic, existând două trasee distincte pentru pregătirea profesională.

Ce se schimbă din anul școlar 2026-2027

Începând cu anul școlar 2026-2027, admiterea în clasa a IX-a se va realiza în cadrul filierei tehnologice, inclusiv în varianta duală. Practic, vechiul model al școlii profesionale de trei ani este înlocuit de un nou traseu integrat în liceul tehnologic.

Noua structură le permite elevilor să urmeze un parcurs continuu, fără a mai fi nevoiți să schimbe ruta educațională pentru a ajunge la nivelul liceal complet. După primii trei ani de studiu, elevii pot susține examenul de certificare a calificării și pot obține o calificare profesională de nivel 3. Această certificare le permite accesul pe piața muncii și atestă competențele profesionale dobândite pe parcursul pregătirii.

În același timp, elevii au posibilitatea să își continue studiile până la finalizarea clasei a XII-a. La finalul liceului, aceștia pot obține o calificare de nivel superior și pot susține examenul național de bacalaureat.

Din anul școlar 2026-2027, elevii care urmează liceul în sistem dual pot dobândi două calificări profesionale (una la finalul clasei a XI-a, nivel 3 CNC, și una la finalul clasei a XII-a, nivel 4 CNC). După clasa a XI-a elevii își pot continua studiile în același liceu, putând obține calificare de nivel 4 CNC la sfârșitul clasei a XII-a și având posibilitatea să susțină examenul de bacalaureat.

După liceu, absolvenții de învățământ dual pot continua facultatea tot în sistem dual. Până în acest moment, în universitățile din țară sunt cel puțin 60 de programe în sistem dual. Noile reguli impun ca liceele tehnologice care doresc să școlarizeze elevi începând cu anul școlar 2026-2027 să dețină autorizările necesare pentru întregul parcurs de formare profesională. Astfel, școlile trebuie să fie acreditate atât pentru calificarea de nivel 3, care poate fi obținută după primii trei ani de studiu, cât și pentru calificarea de nivel 4, asociată finalizării ciclului liceal. Măsura urmărește să asigure continuitatea traseului educațional și să permită elevilor să își desfășoare studiile în cadrul aceleiași unități de învățământ.

În învățământul dual, formarea profesională va continua să fie realizată pe baza unui contract-cadru de parteneriat între unitatea de învățământ și operatorul economic. De asemenea, fiecare elev va desfășura activități practice în cadrul firmei partenere, sub coordonarea unui tutore de practică.

În ce unități de învățământ vor funcționa noile programe tehnologice

Noua metodologie stabilește că învățământul liceal tehnologic va fi organizat în principal în cadrul liceelor tehnologice, însă clase cu profil tehnologic vor putea funcționa și în unele licee teoretice sau vocaționale. Ministerul Educației urmărește astfel extinderea accesului la pregătirea profesională și adaptarea ofertei școlare la nevoile pieței muncii, în contextul reformei care integrează vechea rută profesională în filiera tehnologică a liceului.

Interes în creștere pentru pregătirea profesională în sistem dual

Potrivit Raportului privind starea învățământului preuniversitar 2024-2025, publicat de Ministerul Educației și Cercetării, interesul pentru învățământul dual a crescut constant în ultimii ani. Dacă la începutul anului școlar 2017-2018, primul an în care s-a introdus învățământul dual în România, au fost înscriși în clasa a IX-a un număr de 2.568 de elevi, la începutul anului școlar 2024-2025 au fost înscriși în clasa a IX-a un număr de 7.087 de elevi, ceea ce reprezintă o creștere de 2,76 ori față de anul introducerii învățământului dual.

Evoluția numărului de elevi înscriși în învățământul dual indică o reluare a creșterii acestuia, începând cu anul școlar 2022-2023, după scăderea abruptă din 2021-2022, când, pe fondul problemelor cu care s-au confruntat firmele în perioada pandemiei COVID19, solicitările acestora privind şcolarizarea pentru învățământul dual au scăzut în mod semnificativ.

Ponderea elevilor înscriși în învățământul dual, din totalul învățământului profesional, este de 20,26% în anul școlar 2024-2025, ceea ce reprezintă cea mai mare pondere atinsă de la introducerea învățământului dual, în creștere cu 1,43 puncte procentuale față de anul școlar anterior și cu 12,5 puncte procentuale față de 2017-2018.

Editor : C.S.