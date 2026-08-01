Live TV

Bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă: Încep probele de competențe. Cum sunt structurate subiectele la evaluarea orală

Data publicării:
Bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă. Foto Getty Images
Bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă. Foto Getty Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Cum se desfășoară evaluările competențelor la a doua sesiune a bacalaureatului 2026 Cum sunt evaluate probele de competențe la examenul de bacalaureat 2026 Calendarul probelor de competențe la bacalaureat 2026 Calendarul probelor scrise

Luni, 3 august, încep probele de evaluare a competențelor din cadrul celei de-a doua sesiuni a examenului național de bacalaureat 2026. Până pe 7 august, candidații vor susține testările la limba română și, după caz, la limba maternă, la o limbă de circulație internațională și la utilizarea tehnologiei informației, conform calendarului aprobat de Ministerul Educației.

Aceste evaluări au rolul de a stabili nivelul de comunicare, cunoașterea unei limbi de circulație internațională și competențele digitale ale candidaților. Spre deosebire de probele scrise, ele nu sunt notate, iar rezultatele sunt consemnate pe niveluri de competență, conform metodologiei în vigoare.

Cum se desfășoară evaluările competențelor la a doua sesiune a bacalaureatului 2026

Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației, candidații înscriși la cea de-a doua sesiune a examenului național de bacalaureat 2026 vor susține evaluările competențelor, etapă obligatorie pentru promovarea examenului. Conform metodologiei în vigoare, acestea sunt structurate în patru probe distincte, care verifică nivelul de pregătire și abilitățile dobândite de absolvenți pe parcursul anilor de liceu.

Pentru a participa la testări, candidații trebuie să aibă asupra lor un act de identitate valabil, respectiv cartea de identitate sau pașaportul. Regulamentul interzice introducerea și folosirea telefoanelor mobile, a altor dispozitive electronice, precum și a oricăror materiale care pot facilita rezolvarea subiectelor.

Proba A - Evaluarea competențelor de comunicare orală în limba română

Prima probă din sesiunea de toamnă este dedicată comunicării orale în limba română. Candidații extrag un bilet care conține două texte - unul literar și unul nonliterar - însoțite de cerințe de analiză. După aproximativ 15 minute de pregătire, aceștia își prezintă răspunsurile în fața comisiei și răspund întrebărilor adresate de profesorii evaluatori.

Proba B - Evaluarea competențelor de comunicare orală în limba maternă

Această etapă este susținută doar de absolvenții care au urmat studiile într-o limbă a minorităților naționale. Desfășurarea este similară celei de la limba română, însă cerințele sunt adaptate limbii materne studiate, precum maghiara sau germana.

Proba C - Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională

Testarea la limba străină include trei componente: înțelegerea mesajului oral, pe baza unei înregistrări audio, înțelegerea unui text scris, prin exerciții de vocabular și gramatică, precum și exprimarea orală. Ultima parte presupune susținerea unui monolog, lectura unui text și un dialog cu profesorii evaluatori.

Proba D - Evaluarea competențelor digitale

Ultima probă se desfășoară la calculator și verifică abilitățile de utilizare a tehnologiei informației. Candidații rezolvă atât cerințe teoretice, cât și aplicații practice privind folosirea sistemului de operare, redactarea documentelor, realizarea tabelelor de calcul, navigarea pe internet și gestionarea corespondenței electronice.

  • Rezultatele la această probă pot fi echivalate pentru candidații care dețin certificate recunoscute la nivel internațional, precum ECDL sau ICDL, în condițiile prevăzute de metodologia Ministerului Educației.

Cum sunt evaluate probele de competențe la examenul de bacalaureat 2026

Potrivit metodologiei aprobate de Ministerul Educației, evaluarea probelor este realizată de o comisie formată din doi profesori. De regulă, aceasta este alcătuită din cadrul didactic care a predat disciplina la clasă și un alt profesor de aceeași specialitate, desemnat la nivelul unității de învățământ. Dacă această componență nu poate fi asigurată sau există situații de incompatibilitate, comisia este completată cu cadre didactice din alte unități de învățământ.

La probele de comunicare orală în limba română, în limba maternă și într-o limbă de circulație internațională, fiecare candidat este încadrat într-un nivel de competență, pe baza grilelor de evaluare prevăzute de metodologie și a standardelor europene. Aceste probe nu se notează și nu se încheie cu calificativele „admis” sau „respins”.

În cazul evaluării competențelor digitale, aplicarea criteriilor este similară. Candidații sunt încadrați într-un nivel de performanță, în funcție de cunoștințele și abilitățile demonstrate. Și această probă este evaluată potrivit standardelor europene de referință, fără acordarea unor note.

Calendarul probelor de competențe la bacalaureat 2026

  • 3-4 august - Proba A: evaluarea competențelor de comunicare orală în limba română;
  • 4-5 august - Proba B: evaluarea competențelor de comunicare orală în limba maternă;
  • 5-6 august - Proba C: evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională;
  • 6-7 august - Proba D: evaluarea competențelor digitale.

Calendarul probelor scrise

  • 10 august - Proba E.a): Limba și literatura română;
  • 11 august - Proba E.c): proba obligatorie a profilului (Matematică sau Istorie);
  • 12 august - Proba E.d): proba la alegere a profilului și specializării;
  • 13 august - Proba E.b): Limba și literatura maternă.

Rezultate și contestații

  • 18 august - Afișarea rezultatelor inițiale, vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor ( în intervalul orar 14:00-18:00);
  • 19 - 20 august - Vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor;
  • 20 - 21 august - Soluționarea contestațiilor;
  • 24 august - Afișarea rezultatelor finale.

Editor : M.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
dr Sorin Baila
1
Intervenția chirurgicală care reface drumul sângelui către picior
Spain Ceuta
2
Urgență umanitară și socială absolută în Spania. Imagini incredibile, cu mii de migranți...
sosoaca face declaratii
3
Diana Șoșoacă, implicată într-un accident rutier în București. Eurodeputata a fost...
Ceuta
4
Criza din Ceuta, „o încălcare a suveranității teritoriale a Spaniei”, spune premierul...
INSTANT_GUVERN_BOLOJAN_BRIEFING_01_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Guvernul declară stare de alertă la nivel național. Bolojan: „România riscă să piardă 20%...
Fără milă! Cum l-a numit presa pe Darius Olaru, după debutul oficial în Belgia
Digi Sport
Fără milă! Cum l-a numit presa pe Darius Olaru, după debutul oficial în Belgia
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
elevi, excursie
Decret controversat în Franța: Elevii pot fi obligați să schimbe școala din cauza comportamentului părinților
Polițe Franța
Zeci de elevi români aflați într-o excursie în Franța au fost prădați de hoți
Transferul la alt liceu după repartizarea computerizată. Foto Getty Images
Transferul la alt liceu după repartizarea computerizată: Când poate fi solicitat, în ce condiții și cine îl aprobă
Ce acte trebuie depuse pentru înscriere după repartizarea computerizată 2026. Foto Getty Images
Admiterea la liceu 2026: Ce documente trebuie să conțină dosarul de înscriere după repartizarea computerizată
Stimulente financiare pentru elevi. Foto Getty Images
Cine poate primi până la 5.000 de lei pentru rezultatele de la Evaluarea Națională și bacalaureat 2026. Proiectul Ministerului
Recomandările redacţiei
Vladimir Putin'S 2026 New Year Eve Address
Istoria ne arată că august e o lună blestemată pentru ruși, dar care...
fitch
Oficial: Agenția Fitch menține ratingul de țară. România a evitat...
donald trump in biroul oval
SUA intenționează să lanseze noi atacuri asupra Iranului (The Hill)
traian basescu
Traian Băsescu, despre criza energetică: „Este un caz penal. Am ajuns...
Ultimele știri
Probleme cu traficul pe Dunăre. Încărcătura navelor, redusă chiar și la jumătate din capacitate din cauza cotelor scăzute
Complotul pentru achitarea lui Luigi Mangione: cum ar putea scăpa de închisoare americanul care a asasinat un director de asigurări
Britanic arestat pentru spionaj în favoarea Iranului la baza RAF Akrotiri din Cipru: ce detalii ies la iveală
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
A defilat pe podium fără să știe că duce o luptă teribilă în propriul corp: "Am fost șocată. Timpul este...
Cancan
DOLIU în lumea interlopă! A murit Tudor Spoitoru
Fanatik.ro
Dumitru Dragomir, atac cu talpa la FRF: „L-au adus pe Gică Hagi ca să își bată joc de el!”
editiadedimineata.ro
Șapte gigafabrici AI: planul de 10 miliarde de euro al UE pentru a concura cu SUA și China
Fanatik.ro
Sportivul cu cancer cerebral în fază terminală a ajuns în finala unei competiții importante: ”Mi-am atins...
Adevărul
Festivalul care aduce în doar 4 zile 100 de milioane de euro unui oraș românesc. Dubai l-a importat deja...
Playtech
Cât pierzi la pensie dacă ieși cu 3 ani mai devreme. Calculul pentru o pensie de 4.000 de lei
Digi FM
Dr. Monica Pop, internată după un AVC "făcut de supărare". Îl acuză pe managerul Spitalului de Oftalmologie...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ion Țiriac a primit vestea mult așteptată: 25.000.000 de lei!
Pro FM
Delia, despre schimbările pe care vrea să le facă la 44 de ani: „Nu ai cum să trăiești așa. E prea mult!”
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Margot Robbie rupe tăcerea despre experiența cu Jared Leto în „Suicide Squad”: „Mi-era teamă că voi fi bătută...
Adevarul
Oamenii care au fugit de civilizație. Cum supraviețuiesc ultimele triburi preistorice în era digitală
Newsweek
Economist: „Pensiile nu vor fi indexate la 1 ianuarie 2027”. Ce sume de bani vor pierde pensionarii?
Digi FM
Andreea Raicu, reacție fermă după ce Alexandru Rogobete a numit o femeie „epilatoarea șefă”: „Nicio profesie...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cel mai mare episod de extincție din istoria Pământului oferă un avertisment pentru prezent. Ce au descoperit...
Digi Animal World
Vacanță transformată în coșmar. O adolescentă de 13 ani a fost mușcată de o baracudă: „Am văzut sânge peste...
Film Now
Au format unul dintre cele mai iubite cupluri din anii '90. De ce s-au despărțit, de fapt, Cindy Crawford și...
UTV
Florin Ristei și iubita lui au sărbătorit un moment special în vacanță. Cum a surprins-o artistul pe Andreea...