Bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă: Încep probele de competențe. Cum sunt structurate subiectele la evaluarea orală

Luni, 3 august, încep probele de evaluare a competențelor din cadrul celei de-a doua sesiuni a examenului național de bacalaureat 2026. Până pe 7 august, candidații vor susține testările la limba română și, după caz, la limba maternă, la o limbă de circulație internațională și la utilizarea tehnologiei informației, conform calendarului aprobat de Ministerul Educației.

Aceste evaluări au rolul de a stabili nivelul de comunicare, cunoașterea unei limbi de circulație internațională și competențele digitale ale candidaților. Spre deosebire de probele scrise, ele nu sunt notate, iar rezultatele sunt consemnate pe niveluri de competență, conform metodologiei în vigoare.

Cum se desfășoară evaluările competențelor la a doua sesiune a bacalaureatului 2026

Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației, candidații înscriși la cea de-a doua sesiune a examenului național de bacalaureat 2026 vor susține evaluările competențelor, etapă obligatorie pentru promovarea examenului. Conform metodologiei în vigoare, acestea sunt structurate în patru probe distincte, care verifică nivelul de pregătire și abilitățile dobândite de absolvenți pe parcursul anilor de liceu.

Pentru a participa la testări, candidații trebuie să aibă asupra lor un act de identitate valabil, respectiv cartea de identitate sau pașaportul. Regulamentul interzice introducerea și folosirea telefoanelor mobile, a altor dispozitive electronice, precum și a oricăror materiale care pot facilita rezolvarea subiectelor.

Proba A - Evaluarea competențelor de comunicare orală în limba română

Prima probă din sesiunea de toamnă este dedicată comunicării orale în limba română. Candidații extrag un bilet care conține două texte - unul literar și unul nonliterar - însoțite de cerințe de analiză. După aproximativ 15 minute de pregătire, aceștia își prezintă răspunsurile în fața comisiei și răspund întrebărilor adresate de profesorii evaluatori.

Proba B - Evaluarea competențelor de comunicare orală în limba maternă

Această etapă este susținută doar de absolvenții care au urmat studiile într-o limbă a minorităților naționale. Desfășurarea este similară celei de la limba română, însă cerințele sunt adaptate limbii materne studiate, precum maghiara sau germana.

Proba C - Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională

Testarea la limba străină include trei componente: înțelegerea mesajului oral, pe baza unei înregistrări audio, înțelegerea unui text scris, prin exerciții de vocabular și gramatică, precum și exprimarea orală. Ultima parte presupune susținerea unui monolog, lectura unui text și un dialog cu profesorii evaluatori.

Proba D - Evaluarea competențelor digitale

Ultima probă se desfășoară la calculator și verifică abilitățile de utilizare a tehnologiei informației. Candidații rezolvă atât cerințe teoretice, cât și aplicații practice privind folosirea sistemului de operare, redactarea documentelor, realizarea tabelelor de calcul, navigarea pe internet și gestionarea corespondenței electronice.

Rezultatele la această probă pot fi echivalate pentru candidații care dețin certificate recunoscute la nivel internațional, precum ECDL sau ICDL, în condițiile prevăzute de metodologia Ministerului Educației.

Cum sunt evaluate probele de competențe la examenul de bacalaureat 2026

Potrivit metodologiei aprobate de Ministerul Educației, evaluarea probelor este realizată de o comisie formată din doi profesori. De regulă, aceasta este alcătuită din cadrul didactic care a predat disciplina la clasă și un alt profesor de aceeași specialitate, desemnat la nivelul unității de învățământ. Dacă această componență nu poate fi asigurată sau există situații de incompatibilitate, comisia este completată cu cadre didactice din alte unități de învățământ.

La probele de comunicare orală în limba română, în limba maternă și într-o limbă de circulație internațională, fiecare candidat este încadrat într-un nivel de competență, pe baza grilelor de evaluare prevăzute de metodologie și a standardelor europene. Aceste probe nu se notează și nu se încheie cu calificativele „admis” sau „respins”.

În cazul evaluării competențelor digitale, aplicarea criteriilor este similară. Candidații sunt încadrați într-un nivel de performanță, în funcție de cunoștințele și abilitățile demonstrate. Și această probă este evaluată potrivit standardelor europene de referință, fără acordarea unor note.

Calendarul probelor de competențe la bacalaureat 2026

3-4 august - Proba A: evaluarea competențelor de comunicare orală în limba română;

4-5 august - Proba B: evaluarea competențelor de comunicare orală în limba maternă;

5-6 august - Proba C: evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională;

6-7 august - Proba D: evaluarea competențelor digitale.

Calendarul probelor scrise

10 august - Proba E.a): Limba și literatura română;

11 august - Proba E.c): proba obligatorie a profilului (Matematică sau Istorie);

12 august - Proba E.d): proba la alegere a profilului și specializării;

13 august - Proba E.b): Limba și literatura maternă.

Rezultate și contestații

18 august - Afișarea rezultatelor inițiale, vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor ( în intervalul orar 14:00-18:00);

19 - 20 august - Vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor;

20 - 21 august - Soluționarea contestațiilor;

24 august - Afișarea rezultatelor finale.

Editor : M.C.