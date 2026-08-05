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Bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă: Încep probele de competențe într-o limbă de circulație internațională. Cum se desfășoară examenul

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Probele de competențe într-o limbă de circulație internațională din cadrul sesiunii de toamnă a bacalaureatului 2026. Foto Getty Images
Probele de competențe într-o limbă de circulație internațională din cadrul sesiunii de toamnă a bacalaureatului 2026. Foto Getty Images
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Din articol
Bacalaureat 2026, sesiunea iulie-august: Cum se desfășoară evaluarea competențelor la limba străină Urmează evaluarea competențelor digitale Cine evaluează probele de competențe la bacalaureat 2026 Cum sunt stabilite rezultatele Condiții obligatorii pentru promovarea examenului Calendarul probelor de competențe la bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă

Absolvenții de liceu înscriși la sesiunea iulie-august a examenului de bacalaureat 2026 susțin, în zilele de 5 și 6 august, testarea la limba de circulație internațională, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației. După încheierea acestei etape, urmează verificarea competențelor digitale, iar rezultatele vor fi consemnate prin încadrarea fiecărui candidat într-un nivel de performanță, conform standardelor naționale și europene în vigoare.

Potrivit datelor transmise de Ministerul Educației, peste 5.500 de candidați sunt așteptați să susțină evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională.

Bacalaureat 2026, sesiunea iulie-august: Cum se desfășoară evaluarea competențelor la limba străină

După susținerea probelor de evaluare a competențelor de comunicare orală în limba română și, după caz, în limba maternă, candidații înscriși la examenul de bacalaureat 2026, sesiunea iulie-august, continuă parcursul de evaluare cu proba C, destinată verificării competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională.

Evaluarea este programată în zilele de 5 și 6 august și, potrivit procedurii Ministerului Educației, urmărește nivelul de competență lingvistică al fiecărui candidat, în conformitate cu prevederile Cadrului european comun de referință pentru limbi.

Examinarea cuprinde trei componente distincte. Prima este proba de înțelegere a unui text audiat, care durează aproximativ 20 de minute și evaluează capacitatea candidatului de a înțelege informațiile transmise oral într-o limbă străină.

Urmează proba scrisă, cu o durată de 120 de minute, în cadrul căreia sunt verificate competențele de înțelegere a unui text redactat într-o limbă de circulație internațională, precum și capacitatea de exprimare în scris.

Evaluarea se încheie cu proba orală, care durează între 10 și 15 minute pentru fiecare candidat și are ca obiectiv aprecierea fluenței în exprimare, a corectitudinii utilizării limbii și a capacității de a susține un dialog în diferite situații de comunicare.

Măsuri speciale pentru candidații cu dizabilități

Procedura de organizare a examenului prevede măsuri speciale destinate asigurării egalității de șanse pentru candidații cu dizabilități sau cu cerințe educaționale speciale, astfel încât aceștia să poată susține probele în condiții adaptate nevoilor individuale.

În cazul probei orale, la solicitarea candidatului, timpul acordat pentru pregătirea și susținerea răspunsului poate fi prelungit cu până la 10 minute. Pentru proba scrisă, este posibilă extinderea duratei de lucru cu cel mult 30 de minute, în funcție de tipul dizabilității și de recomandările aprobate conform procedurii.

De asemenea, în cazul elevilor cu deficiențe de auz, competența de înțelegere a unui text audiat nu este evaluată. Această excepție este consemnată în certificatul de competență lingvistică prin bararea rubricii corespunzătoare abilității respective.

Urmează evaluarea competențelor digitale

După încheierea probei C, calendarul examenului continuă cu proba D, dedicată evaluării competențelor digitale.

Examinarea se desfășoară pe calculator și cuprinde atât itemi teoretici, cât și aplicații practice, prin care sunt evaluate competențele de utilizare a tehnologiei informației și comunicațiilor. Candidații trebuie să demonstreze că pot redacta și edita documente, prelucra date în foi de calcul, utiliza internetul pentru identificarea informațiilor și gestiona corespondența electronică, în conformitate cu cerințele stabilite de Ministerul Educației.

  • Potrivit reglementărilor în vigoare, candidații care dețin certificări internaționale recunoscute, precum ECDL sau ICDL, pot solicita echivalarea acestei probe.

Cine evaluează probele de competențe la bacalaureat 2026

Potrivit Ministerului Educației, probele de evaluare a competențelor la examenul de bacalaureat sunt susținute în fața unei comisii formate din doi examinatori. Din aceasta fac parte profesorul care a predat disciplina respectivă la clasă și un al doilea cadru didactic de aceeași specialitate, desemnat la nivelul unității de învățământ.

În situația în care această componență nu poate fi asigurată sau există cazuri de incompatibilitate, comisia este completată cu profesori din alte unități de învățământ, potrivit procedurii stabilite de Ministerul Educației.

Cum sunt stabilite rezultatele

În cazul probelor de evaluare a competențelor de comunicare în limba română, limba maternă și într-o limbă de circulație internațională, performanța fiecărui candidat este apreciată prin încadrarea într-un nivel de competență, în conformitate cu grilele naționale și europene aflate în vigoare.

Aceste probe nu sunt notate și nu se încheie prin acordarea calificativelor de tip „admis” sau „respins”, ci prin certificarea nivelului de competență demonstrat de candidat.

Aceeași regulă se aplică și în cazul evaluării competențelor digitale. Rezultatele sunt exprimate prin încadrarea într-un nivel de performanță raportat la standardele europene și la prevederile metodologiei de organizare a examenului de bacalaureat, fără acordarea unor note.

Condiții obligatorii pentru promovarea examenului

Potrivit Ministerului Educației, participarea la toate probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale este obligatorie pentru promovarea examenului național de bacalaureat.

Un candidat care refuză să răspundă cerințelor sau să rezolve subiectele în cadrul uneia dintre aceste evaluări este considerat absent la proba respectivă, conform procedurii de organizare.

Pentru accesul în sala de examen este obligatorie prezentarea unui act de identitate valabil, respectiv cartea de identitate sau pașaportul.
În același timp, regulamentul interzice introducerea și folosirea oricăror materiale care ar putea facilita rezolvarea cerințelor, precum și a dispozitivelor electronice, inclusiv a telefoanelor mobile. Nerespectarea acestor reguli poate atrage aplicarea măsurilor prevăzute de metodologia examenului.

Calendarul probelor de competențe la bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă

  • 3-4 august 2026 - Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română (Proba A)
  • 4-5 august 2026 - Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă (Proba B)
  • 5-6 august 2026 - Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională (Proba C)
  • 6-7 august 2026 - Evaluarea competențelor digitale (Proba D).

Editor : M.C.

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