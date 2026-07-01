Subiectele la matematică de la Bacalaureat 2026: Cum sunt structurate cerințele la proba scrisă

Examenul de Bacalaureat 2026 continuă astăzi, 1 iulie, cu proba obligatorie a profilului, a doua evaluare scrisă din sesiunea de vară. Pentru absolvenții de la profilul real și filiera tehnologică testarea are loc la matematică, în timp ce elevii de la profilul uman și filiera vocațională sunt evaluați la istorie.

După această probă, examenul continuă joi, 2 iulie, cu proba la alegere a profilului. Disciplinele diferă în funcție de filiera, profilul și specializarea absolvite.

Cum se desfășoară examenul la matematică

Testarea la matematică este susținută de absolvenții profilului real și ai filierei tehnologice și reprezintă una dintre cele două probe scrise obligatorii ale examenului național de Bacalaureat.

Accesul în sălile de examen este permis până la ora 8:30, iar distribuirea subiectelor începe la ora 9:00. Din momentul primirii broșurii de examen, candidații au la dispoziție trei ore pentru rezolvarea cerințelor.

Elevii trebuie să prezinte un act de identitate valabil și să utilizeze doar instrumente de scris cu pastă sau cerneală albastră. Pentru realizarea figurilor și a calculelor este permisă folosirea creionului și a instrumentelor de desen. Comunicarea între candidați, utilizarea telefoanelor mobile sau introducerea materialelor nepermise în sala de examen sunt strict interzise.

Cum sunt structurate subiectele la matematică

Potrivit modelelor publicate de Ministerul Educației, lucrarea este alcătuită din trei subiecte, fiecare evaluat cu câte 30 de puncte, la care se adaugă 10 puncte acordate din oficiu. Structura generală este aceeași pentru toți candidații, însă conținutul exercițiilor diferă în funcție de profilul și specializarea absolvite.

Subiectul I - Exerciții și aplicații de bază

Prima parte a lucrării cuprinde șase exerciții care verifică stăpânirea noțiunilor fundamentale din programa de examen. Cerințele vizează domenii precum algebra, funcțiile, ecuațiile și inecuațiile, geometria, trigonometria sau elementele de probabilități, în funcție de profil. Exercițiile urmăresc aplicarea corectă a formulelor și efectuarea calculelor specifice.

Subiectul al II-lea - Probleme și demonstrații

A doua secțiune conține două probleme, fiecare alcătuită din câte trei cerințe. Exercițiile urmăresc evaluarea capacității de analiză și de aplicare a metodelor matematice specifice fiecărui profil, prin utilizarea matricelor, polinoamelor, sistemelor de ecuații sau a altor noțiuni prevăzute în programa de examen. Candidații trebuie să justifice etapele rezolvării și să construiască raționamente matematice corecte.

Subiectul al III-lea - Analiză matematică și aplicații complexe

Ultima parte a lucrării cuprinde două probleme, fiecare formată din câte trei cerințe, și este destinată evaluării competențelor de analiză și sinteză. În funcție de profil și specializare, candidații rezolvă exerciții care implică studiul funcțiilor, derivate, integrale, primitive sau alte aplicații de analiză matematică. Cerințele presupun rezolvări complete și argumentarea fiecărei etape, iar gradul de dificultate diferă în funcție de filiera absolvită.

Bacalaureat 2026: Modele de subiecte la matematică

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Editor : C.S.