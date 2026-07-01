Vance și Rubio, „instrumentele diferite din briceagul elvețian” al lui Trump în dosarul Iranului. De ce depinde succesul negocierilor

În timp ce încearcă să negocieze un acord de pace cu Iranul, președintele american Donald Trump îl are pe vicepreședintele JD Vance, un consilier cu o poziție conciliantă, așezat figurativ pe un umăr — și pe secretarul de stat Marco Rubio, un susținător al liniei dure, pe celălalt. Succesul negocierilor — și, prin urmare, stabilitatea piețelor mondiale de petrol — depinde în mare măsură de modul în care cel de-al 47-lea președinte al SUA îi va folosi pe fiecare dintre aceștia pentru a echilibra interesele concurente din Iran, Israel și Liban, scrie Axios.

„Gândiți-vă la Marco și JD ca la două fațete ale personalității și politicii președintelui”, a declarat un consilier de vârf al lui Trump pentru sursa citată. „Există o latură mai pro-Israel, și aceea este reprezentată de Rubio. Și există o latură mai sceptică față de Israel. Aceea este reprezentată de JD”.

Vance și Rubio au avut opinii divergente în cadrul deliberărilor interne ale administrației cu privire la memorandumul de înțelegere istoric din 17 iunie dintre SUA și Iran.

Vance a negociat acordul cu emisarii liderului de la Casa Albă, Steve Witkoff și Jared Kushner, iar vicepreședintele american a considerat că Trump ar trebui să aprobe acordul pentru a pune capăt războiului, a redeschide Strâmtoarea Ormuz și a stabiliza economia înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului, potrivit mai multor surse americane.

Rubio, alături de directorul CIA, John Ratcliffe, și de secretarul apărării, Pete Hegseth, s-a arătat sceptic cu privire la memorandumul de înțelegere și la șansele ca acesta să conducă la un acord nuclear cuprinzător.

În timpul vizitei sale în regiunea Golfului de săptămâna trecută, secretarul de stat american a discutat cu omologii săi din zonă despre necesitatea de a intensifica presiunea asupra Iranului, potrivit unei surse care are cunoștință despre discuții.

Însă Rubio nu încearcă să submineze acordul cu Iranul. El și Witkoff au informat luni membrii Congresului, încercând să convingă parlamentarii sceptici să susțină acordul.

„Nu-i considerați ca fiind două fețe ale aceleiași monede”, a spus un consilier al administrației referindu-se la Rubio și Vance. „Sunt mai degrabă ca diferitele instrumente ale unui briceag elvețian”. Iar Trump este cel care mânuiește briceagul.

Negocierile sunt complexe deoarece sunt trilaterale, implicând Israelul, Iranul și Libanul. Acestea cuprind trei acorduri:

Memorandumul de înțelegere semnat pe 17 iunie între Iran și SUA

Un acord privind Libanul, încheiat de Vance cu Iranul în Elveția, la 21 iunie.

Un acord-cadru de pace, inițiat de Rubio, a fost semnat vineri de Israel și Liban.

În cadrul inițiativei lui Rubio, părțile au depus eforturi pentru a împiedica Iranul să se amestece în situația din Liban. Însă inițiativa lui Vance le-a acordat iranienilor un cuvânt de spus în ceea ce privește armistițiul dintre Israel și Hezbollah, pe care SUA îl clasifică drept o grupare teroristă susținută de Iran, care destabilizează Libanul.

Problema era atât de neclară încât, săptămâna trecută, atât negociatorii israelieni, cât și cei libanezi au solicitat mediatorilor americani să precizeze care dintre aceste direcții reflectă politica administrației.

Un înalt oficial american implicat în negocieri a declarat că atât Vance, cât și Trump au aprobat acordul propus de Rubio.

Memorandumul de înțelegere din 17 iunie, alcătuit din 14 puncte, încheiat între Iran și SUA, prevede că Israelul se va retrage din Liban ca parte a unui acord final între Washington și Teheran. Însă acordul încheiat vineri permite o retragere mai treptată a Israelului — și o condiționează de dezarmarea grupării teroriste Hezbollah, susținută de Iran.

Hezbollah și aliații săi din Liban s-au arătat furioși, au declarat acordul lui Rubio nul și au cerut ca părțile să respecte memorandumul de înțelegere dintre SUA și Iran negociat de Vance.

Trita Parsi, vicepreședinte al Institutului Quincy pentru Politică Externă Responsabilă, a declarat pe X că acordul dintre Israel și Liban riscă să submineze memorandumul de înțelegere și „a provocat revolte în Beirut, pe fondul acuzațiilor că guvernul libanez a trădat țara și a acceptat ca Israelul să ocupe anumite zone din sudul Libanului”.

Un înalt oficial american a subliniat însă că memorandumul de înțelegere se referă în mod specific la „suveranitatea Libanului” și că acordul de vineri, coordonat de Rubio, este în concordanță cu această formulare, deoarece „Libanul a semnat acest acord. Fie Iranul recunoaște suveranitatea Libanului, fie nu o recunoaște”.

Un al doilea oficial american a declarat: „Pentru iranieni, acordurile sunt în contradicție. Pentru noi, nu. Depinde de modul în care interpretezi acele clauze”.

„Pentru noi, înseamnă că ar urma să se încheie un armistițiu și acum am instituit un mecanism în acest sens. Dar cum se ajunge acolo? Dacă iranienii ar spune că Israelul trebuie să se retragă din Liban, ei bine, acest lucru ar stabili un cadru în acest sens”.

Sursa a precizat că nu numai că acordul de vineri nu contrazice memorandumul de înțelegere, dar nici Vance și Rubio nu se află în conflict unul cu celălalt.

„JD, Steve și Jared au negociat acordul cu Iranul”, a declarat oficialul. „Aceasta este responsabilitatea lor. Marco trebuie să se ocupe de restul lumii. Așadar, există o diagramă Venn în care se înregistrează o suprapunere în ceea ce privește Libanul”.

„Se poate spune, ca titlu, că există o diferență între Vance și Rubio. Sigur, fiecare înclină într-o direcție sau alta. Dar lucrurile nu sunt chiar atât de clare. Și nu există nicio luptă acerbă între ei, în ciuda a ceea ce vor mass-media, democrații și iranienii”.

Chiar dacă există conflicte în acordurile separate pe care le-a autorizat prin intermediul lui Vance și Rubio, persoanele din interior nu consideră că acest lucru reprezintă un obstacol pentru Trump.

„Totul se reduce la a avansa spre pace. Cu cât sunt mai multe acorduri de pace, cu atât mai bine”, a declarat un înalt oficial al administrației. „Dacă Iranul dorește pace, va fi pace. Dacă dorește război, va fi război”.

De asemenea, oficialul a contestat ideea existenței unui conflict între Vance și Rubio, afirmând că aceștia „lucrează în strânsă colaborare. Nu este vorba despre faptul că unul ar fi de partea Israelului, iar celălalt împotriva lui. Nu așa funcționează lucrurile la nivel intern”.

Oficialii americani afirmă că rezultatul negocierilor cu Iranul ar putea avea implicații politice interne — mai ales în ceea ce privește desemnarea candidatului republican la alegerile prezidențiale din 2028.

Un oficial american a declarat că Rubio nu a preluat rolul principal în negocierile cu Iranul dintr-un motiv anume. „Așteaptă să vadă dacă Vance se autodistruge”, a spus oficialul.

Însă unul dintre ceilalți înalți oficiali americani a calificat această descriere drept „prostească și greșită. Atât Marco, cât și JD pun în aplicare voința președintelui”.

„Există o singură tabără — cea a președintelui Trump — iar întreaga administrație susține pe deplin eforturile președintelui de a se asigura că Iranul nu va putea niciodată să dețină o armă nucleară”, a declarat Anna Kelly, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe.

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Editor : A.M.G.