Avocata AUR Silvia Uscov a anunțat că demisionează din partid: „Nu suntem animați de aceleași valori”

Avocata AUR Silvia Uscov a anunțat, în noaptea de duminică spre luni, pe Facebook, că demisionează din partid. Uscov și-a motivat decizia spunând că „nu suntem animați de aceleași valori”.

„Îmi anunț public demisia din partidul AUR.

Am intrat în acest partid cu bună credință, pentru a lupta pentru democrație, apărarea drepturilor și libertăților fundamentale și a interesului național”, se arată în mesajul postat de aceasta pe rețeaua socială Facebook.

Uscov și-a motivat decizia spunând că „nu suntem animați de aceleași valori”.

„Deși port respect pentru câteva persoane deosebite din acest partid, și la care m-am gândit atunci când am revenit după prima tentativă de a ieși din partid pe data de 1 martie 2026”, a precizat ea.

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Silvia Uscov este avocata AUR care a contestat în instanță numirea a doi judecători la Curtea Constituțională. Aceasta a cerut anularea decretelor prin care Dacian Dragoș și Mihai Busuioc au fost numiți la CCR, susținând că nu ar fi fost respectată condiția de vechime în muncă prevăzută de lege.

Editor : C.S.