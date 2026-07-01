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Donald Trump a încasat peste 1 miliard de dolari din afaceri cu criptomonede în 2025. Câți bani i-a adus o proprietate din București

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President Donald J. Trump smiles and points toward guests attending the Congressional Picnic on the South Lawn of the White House, Washington, D.C., May 19, 2026. Image courtesy of the White House.
Președintele american Donald Trump. Sursa: Profimedia
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Donald Trump a încasat anul trecut peste 1 miliard de dolari din afacerile sale cu criptomonede, potrivit unui document federal publicat luni, ceea ce i-a adus o creștere substanțială a venitului anual. În cel de-al doilea mandat al său, președintele american și familia sa au investit masiv în moneda digitală și în diverse afaceri din domeniul criptomonedelor, Trump anunțând la începutul anului 2025 că dorește ca SUA să devină „capitala mondială a criptomonedelor”, relatează The Guardian.

Veniturile liderului de la Casa Albă din criptomonede se adaugă profiturilor obținute din acordurile judiciare, din afacerile imobiliare și din contractele de redevențe.

Multe dintre afacerile președintelui din domeniul criptomonedelor erau simple startup-uri în momentul în care a depus jurământul, dar acum au depășit, din punct de vedere al veniturilor, o mare parte din vastul său portofoliu imobiliar, acumulat de-a lungul a zeci de ani. Această creștere a fost alimentată de investitori miliardari și de demersul lui Trump de a anula măsurile federale de reprimare a industriei.

Cel de-al 47-lea președinte al SUA a obținut peste 500 de milioane de dolari din afacerea sa principală, World Liberty Financial, prin vânzarea de noi produse din domeniul criptomonedelor, inclusiv „tokenuri de guvernanță”, potrivit raportului anual depus la Oficiul pentru Etică Guvernamentală pentru anul 2025. Raportul a evidențiat, de asemenea, o altă companie din domeniul criptomonedelor, CIC Digital LLC, care a încasat peste 600 de milioane de dolari din vânzarea unor monede de tip „meme”, asemănătoare unor suveniruri, pe care era imprimat chipul lui Trump și care au fost lansate cu câteva zile înainte de inaugurarea sa.

„Nici președintele, nici familia sa nu s-au implicat vreodată – și nu se vor implica niciodată – în conflicte de interese”, a declarat Anna Kelly, purtătoare de cuvânt a Casei Albe. „Președintele Trump a transformat cu mândrie Statele Unite în capitala mondială a criptomonedelor prin măsuri executive, sprijinind legi precum GENIUS Act și alte politici bazate pe bunul simț, menite să stimuleze inovarea și oportunitățile economice pentru toți americanii”.

Kelly a adăugat că „toate măsurile luate de președintele Trump și de administrația sa sunt în interesul poporului american – iar așa-zișii «jurnaliști» care susțin contrariul nu fac decât să repete aceeași narațiune falsă și plictisitoare pe care democrații și mass-media tradițională o promovează de un deceniu”.

Investițiile lui Trump în criptomonede, inclusiv token-urile și monedele sale, au înregistrat o scădere drastică a valorii de la începutul vânzărilor.

Liderul american a câștigat, de asemenea, milioane anul trecut din vânzarea de Biblii, adidași și alte articole mici sub marca Trump, într-o altă mișcare fără precedent pentru funcția prezidențială. Numai din categoria ceasurilor sub marca Trump, președintele SUA a câștigat 4,7 milioane de dolari.

Creșterea valorii criptomonedelor în raport cu patrimoniul lui Trump este deosebit de remarcabilă, având în vedere că liderul de la Casa Albă a încasat zeci de milioane din comisioane și contracte de licențiere, în cadrul unei serii de noi tranzacții privind hoteluri, stațiuni și apartamente în străinătate. Multe dintre aceste țări se aflau în negocieri cu SUA privind tarifele, ajutorul militar și alte chestiuni importante.

O proprietate din Emiratele Arabe Unite a adus 10,4 milioane de dolari. O altă proprietate din Arabia Saudită, construită de un dezvoltator imobiliar apropiat familiei regale, a adus companiei președintelui 9 milioane de dolari. Iar o proprietate din București, România, și alta din Qatar i-au adus lui Trump câte 5 milioane de dolari fiecare.

Raportul detaliază, de asemenea, faptul că președintele a obținut venituri de peste 86 de milioane de dolari în urma a cinci acorduri judiciare separate cu companii din domeniul mass-media și al rețelelor sociale, printre care ABC, CBS, YouTube, Meta și X (fostul Twitter).

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Editor : A.M.G.

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