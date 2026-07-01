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Video Ciprian Ciucu, despre acuzaţiile DNA: Nu am nimic de ascuns, pentru că ştiu că nu am luat mită, nu am niciun fel de emoţie

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Primarul capitalei, Ciprian Ciucu.
Primarul capitalei, Ciprian Ciucu. Foto: Inquam Photos / Tudor Pană
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Din articol
Ce acuzații îi aduc procurorii lui Ciucu De la ce a pornit ancheta

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a afirmat, miercuri, cu privire la acuzaţiile pe care procurorii DNA i le aduc că este nevinovat şi pentru că ştie că nu a luat mită, nu are „niciun fel de emoţie”.

„În ceea ce mă priveşte, sunt încrezător, nu am nimic de ascuns, colaborez cu ei (procurorii - n.r.), vin la controlul judiciar şi mergem mai departe. Evident că nu este o perioadă deloc uşoară pentru mine, pentru familia mea, dar pentru că ştiu că eu nu am luat mită, nu am niciun fel de emoţie. (...) Eu nu am ştiut de astfel de lucruri, deci, din punctul meu de vedere, sunt nevinovat. Cât am apucat să văd din dosar, sunt absolut încrezător”, a declarat Ciprian Ciucu miercuri dimineață, după ce a semnat controlul judiciar.

Ce acuzații îi aduc procurorii lui Ciucu

Ciprian Ciucu este acuzat de DNA că, în timpul campaniei electorale din noiembrie - decembrie 2025, ar fi primit de la doi oameni de afaceri foloase necuvenite, constând în servicii de publicitate şi consultanţă electorală, în schimbul eliberării unei autorizaţii şi a unui certificat de urbanism pentru un proiect imobiliar.

În acelaşi dosar, au fost plasaţi sub control judiciar oamenii de afaceri M.N.K.A. şi M.M., acuzaţi de dare de mită, şi S.I. (om de afaceri), pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la dare de mită.

„Din probatoriul administrat până în prezent a rezultat suspiciunea rezonabilă că, în luna noiembrie 2025, în contextul demersurilor efectuate pentru obţinerea certificatului de urbanism şi a autorizaţiei de construire privind un proiect imobiliar situat în municipiul Bucureşti, inculpaţii M.N.K.A. şi M.M. ar fi oferit foloase necuvenite reprezentate de servicii de publicitate şi consultanţă electorală, prestate în perioada noiembrie - decembrie 2025, destinate susţinerii activităţii politice şi electorale a inculpatului Ciucu Ciprian, în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor de serviciu ce reveneau acestuia în cadrul procedurilor administrative desfăşurate la nivelul Primăriei Sectorului 6 Bucureşti. În acelaşi context, inculpatul S.I. ar fi facilitat acordarea respectivelor foloase, cunoscând scopul urmărit de participanţi şi contribuind la realizarea legăturii dintre persoanele care au oferit avantajele şi funcţionarul care urma să beneficieze de acestea, respectiv inculpatul Ciucu Ciprian. Totodată, din probatoriul administrat până în prezent a rezultat suspiciunea rezonabilă că inculpatul Ciucu Ciprian, în calitatea sa de primar al Sectorului 6 Bucureşti, la acel moment, ar fi primit foloasele menţionate anterior în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor de serviciu ce îi reveneau în procedurile administrative referitoare la respectivul proiect imobiliar”, susţin procurorii.

Pe timpul cât se află sub control judiciar, Ciucu şi cei trei oameni de afaceri trebuie să respecte o serie de obligaţii, între care: să se prezinte ori de câte ori sunt chemaţi la organul de urmărire penală, să informeze cu privire la schimbarea locuinţei şi să nu depăşească limitele teritoriale stabilite prin ordonanţele procurorului fără acordul prealabil al organului judiciar competent.

De la ce a pornit ancheta

Dosarul în care Ciprian Ciucu a fost pus sub acuzare a pornit de la investigarea unui caz de corupţie la Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc (ONJR).

Conform DNA, au fost arestate preventiv două persoane, R.D.M. (cetăţean bulgar) - acuzat de dare de mită şi N.C.O. (persoană fără calitate specială) - pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la luare de mită, dare de mită, în formă continuată (3 acte materiale), dare de mită şi instigare la folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii.

În dosarul înregistrat în cursul lunii august 2025, procurorii au reţinut că, în perioada 21.11.2025 - 17.03.2026, inculpata N.C.O. ar fi remis, prin trei acte materiale distincte, unui funcţionar public din cadrul ONJR, colaborator autorizat în cauză, suma totală de 1.500 euro şi 2.000 lei, direct, în legătură cu urgentarea şi, respectiv, întârzierea îndeplinirii unor acte ce intră în îndatoririle sale de serviciu.

Totodată, la data de 24.03.2026, inculpata N.C.O. ar fi remis unui funcţionar public din cadrul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc, prin intermediul colaboratorului autorizat în cauză, suma de 500 euro în legătură cu urgentarea îndeplinirii unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu.

De asemenea, în data de 03.04.2026, inculpata N.C.O. ar fi determinat pe un funcţionar public din cadrul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc, colaborator autorizat în cauză, să îi permită accesul la înscrisuri comunicate instituţiei publice, conţinând informaţii nedestinate publicităţii, prin prezentarea şi înmânarea acestora la aceeaşi dată.

În perioada 02.04.2026 - 06.04.2026, inculpata N.C.O. ar fi înlesnit acceptarea, la data de 07.04.2026, de către un funcţionar public din cadrul ONJR a promisiunii sumei totale de 100.000 euro făcute de inculpatul R.D.M., în numele şi în interesul unui operator economic care îşi desfăşoară activitatea în domeniul jocurilor de noroc, în scopul finalizării unor verificări iniţiate de instituţia menţionată, într-o manieră care să nu permită, pe de o parte, dispunerea faţă de operatorul economic a vreuneia dintre sancţiunile complementare prevăzute de OUG nr.77/2009, iar pe de altă parte, sesizarea organelor de urmărire penală cu privire la săvârşirea de către reprezentanţii operatorului economic şi/sau alte persoane a unei fapte prevăzute de legea penală şi a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor în vederea demarării de investigaţii cu caracter financiar.

Referitor la promisiunea, cu titlul de mită, a folosului reprezentând suma de 100.000 de euro, s-a mai reţinut că, în zilele de 08.04.2026 şi 17.04.2026, inculpatul R.D.M. ar fi remis suma de 45.000 de euro şi, respectiv, 5.000 de euro şi, în data de 16.06.2026, diferenţa de 50.000 de euro, ocazie cu care s-a procedat la constatarea infracţiunii flagrante.

DNA menţionează că, pe parcursul efectuării instrucţiei penale în dosarul de corupţie de la ONJR, au rezultat indicii temeinice privind comiterea unor alte fapte de corupţie, astfel că a fost constituit la nivelul aceleiaşi secţii un dosar penal distinct (înregistrat la începutul lunii decembrie 2025), în care a fost pus sub acuzare Ciprian Ciucu.

Editor : B.E.

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