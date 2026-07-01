Capitala s-a trezit devastată după furtunile din timpul nopții. Majoritatea pasajelor rutiere sunt inundate, ceea ce provoacă mari probleme în trafic. Mai sunt copaci căzuți care trebuie îndepărtați, iar stația de metrou Piața Unirii 2 este inundată și din această cauză trenurile nu circulă între Gara de Nord și Ștefan cel Mare.Furtuna a produs efecte în 60 de localităţi din 20 de judeţe, Capitala fiind cea mai afectată. Până miercuri dimineaţă, ISU Bucureşti-Ilfov a primit aproape 2.000 de apeluri, aproape o mie de solicitări fiind încă în aşteptate. Au fost emise 19 avertizări nowcasting pentru Bucureşti şi Ilfov, judeţ unde o persoană a murit după ce un copac a căzut peste maşina în care se afla.

ACTUALIZARE 8.20 Mai multe maşini au fost complet acoperite de apă în Sectorul 1 al Capitalei, iar pompierii au înotat pentru a verifica dacă în interior se află persoane surprinse de inundaţii.

„O situaţie deosebită a fost înregistrată în Sectorul 1, unde câteva autoturisme au fost complet acoperite de apa acumulată în pasajul rutier Poligrafiei”, a anunţat, miercuri dimineaţă, ISU Bucureşti-Ilfov.

Pompierii au înotat pentru a verifica interiorul autoturismelor, în căutarea unor posibile persoane surprinse în acestea.

Știrea inițială

„Aș dori să vă transmit o situație statistică cât se poate de relevantă pentru situația gravă din cursul nopții. Astfel, până la ora 4:30 au fost 925 de intervenții în Capitală, cu consecințe destul de importante: 428 de autoturisme au fost a avariate și 64 de locuințe, evident, 756 de copaci care au fost îndepărtați de colegii noi, colegii noștri, în efort supraomenesc, dacă putem să-i spunem așa, pentru că s-a acționat continuu, fără că echipajele noastre să se mai întoarcă în subunitate, ci au fost preluate cazurile în dinamică, de la o solicitare la alta și chiar și în aceste condiții au fost gestionate 1000 de intervenții până acum de dimineață și alte 950 care sunt în curs de a fi preluate sau echipajele se îndreaptă către aceste solicitări”, a declarata la Digi24 locotenent-colonel Daniel Vasile, purtător de cuvânt al ISU București.

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„Deci a fost o situație cu totul deosebită și extrem de gravă, având în vedere și suplimentare a numărului de pompieri din turele libere, care să încadreze toate categoriile de resurse cu care putem acționa într-o astfel de situație.

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O situație destul de gravă a fost și în județul Ilfov, unde au fost 75 de intervenții, dar într-adevăr, aici, din nefericire, a existat și o persoană care a decedat în urma unui eveniment pe care un copac ați văzut pe un autoturism aflat în deplasare. Pe parcursul nopții am acționat cu preponderență după ce s-a oprit vijelia, pentru extragerea apei acumulate în subsolurile locuințelor, în pasajele stradale și acestea sunt intervențiile pe care le desfășurăm și în prezent de înlăturare a consecințelor rezultate în urma ploii abundente și a vijeliei. Nu au fost persoane rănite ca urmare a acestor evenimente, dacă se vor repeta astfel de episoade”, a mai declarat purtătorul de cuvânt al ISU.

Până la ora 04.30 în Municipiul Bucureşti au fost desfăşurate sau sunt în curs de desfășurare 925 intervenţii:

- 756 degajare copaci

- 25 degajare elemente de constructie

- 33 degajare stalpi

- 27 degajare elemente de acoperis

- 25 inundatie subsol

- 35 inundatie casa

- 14 inundatie curte

- 10 inundatie strazi

Cazuri în desfăşurare:

Blvd Mărăşti - copac căzut pe un gard, maşînă rămasă in apă

Sos Kiseleff - copac căzut

Sos Pantelimon - copac pe auto

Aleaa Banul Udrea - copac pe auto

Str Lacramioarei - stradă inundată

Str Bratarii - copac căzut

Str Otesani - copac căzut

Sos Pantelimon - copac căzut

Str Ciocarliei - copac pe auto

Str Burla Vasile - subsol inundat

Str Gheţarilor - subsol inundat

Str Curmalilor - stradă inundată

Blvd Brâncoveanu - copac căzut pe auto

Blvd Nicolae Grigorescu - copac pe auto

Metrorex anunţă, miercuri dimineaţă, că staţia de metrou Piaţa Victoriei 2 este închisă temporar, ca urmare a infiltraţiilor provocate de precipitaţiile abundente și nu se circulă între stațiile Ștefan cel Mare - Gara de Nord.

Probleme și în localități din alte 20 de județe

Potrivit Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, de marţi, ora 08.00, până miercuri, ora 06.00, au fost înregistrate efecte ale furtunilor în 60 de localităţi din 20 de judeţe şi în municipiul Bucureşti.

S-a intervenit sau se intervine în continuare pentru evacuarea apei din 45 case, 35 curţi, 30 beciuri/subsoluri, 17 străzi precum şi pentru degajarea a 960 copaci prăbuşiţi, 48 stâlpi, pentru îndepărtarea unor elemente de construcţie de la acoperişurile a 60 imobile, fiind înregistrat 1 deces şi 469 autoturisme avariate.

”Echipajele ISU Bucureşti-Ilfov acţionează în teren pentru gestionarea unui număr de peste 1.950 de solicitări înregistrate în contextul fenomenelor meteorologice severe din ultimele ore”, a transmis IGSU.

Instituţia precizează că 1.000 de solicitări reprezintă intervenţii la care echipajele au fost deja direcţionate (unele au fost finalizate, iar altele sunt încă în curs de desfăşurare).

”950 de solicitări se află în prezent în aşteptare, urmând să fie preluate de către echipajele de intervenţie în funcţie de disponibilitate”, menţionează sursa citată.

De asemenea, pentru informarea populaţiei, au fost emise 58 mesaje prin sistemul RO-ALERT în contextul avertizărilor hidrometeorologice la nivelul a 28 judeţe (AR, BH, BN, BR, BV, BZ, CJ, CL, CS, CT, DB, GJ, GR, HD, HR, IF, IL, MH, MM, MS, PH, SB, SJ, SM, SV, TL, TM, TR) şi mun. Bucureşti, precum şi 9 mesaje prin sistemul CRAWL TVR la nivelul a 8 judeţe (AR, BN, BV, HD, HR, MM, MS, SB).

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Editor : B.E.