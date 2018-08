Deputat USR agresat de un polițist local când aduna semnături pentru „Fără penali”. Cine este angajatul primăriei

Un parlamentar USR reclamă că a fost agresat de un polițist local din Rădăuţi în timp ce strângea semnături pentru petiţia „Fără penali”. Bărbatul i-a cerut actul de identitate şi, în momentul în care parlamentarul i-a înmânat legitimaţia de deputat, agentul a luat-o şi a rupt-o. Potrivit Digi24.ro, polițistul care l-a agresat pe deputat USR se numește Alexandru Gavril și este fiul consilierului local PSD Mihai Gavril. Acest „polițist” este proaspăt angajat la Primărie.

Discuție polițist - deputat:

Poliţist local: Daţi-mi un buletin!

Adrian Prisnel: Vă dau un act de identitate.

Poliţist local: Atunci când veniţi cu buletinul vorbim.

Adrian Prisnel: Stai! Stai!

Martor: Ia mâna de pe el! Ia mâna de pe el!

Poliţist local: Am tot dreptul să îl scot din Primărie. Nu mai pune mâna pe mine că te lovesc! Ieşiţi afară din Primărie! Acum! Ieşi afară din Primărie!

Deputatul USR Adrian Prisnel le-a povestit azi jurnaliştilor ce s-a întâmplat la Radăuţi. El a declarat că a depus plângere penală împotriva poliţistului care l-a agresat fizic şi verbal.

Adrian Prisnel, deputat USR: Am arătat legitimația, dânsul a plecat cu ea, pur și simplu mi-a smuls-o din mână. Și a intrat în primărie, l-am urmat pentru a discuta, am văzut că legitimația este ruptă, l-am întrebat dar a zis că nu a rupt-o el, a aruncat-o cu un gest undeva într-un colț apoi a devenit foarte, foarte agresiv. Am depus o plângere penală.

