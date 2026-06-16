Poliţiştii au deschis un dosar penal şi fac cercetări, după ce un bărbat din Sri Lanka, care lucrează ca livrator, a fost agresat de un agent de pază în curtea Spitalului Judeţean Arad.

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Potrivit www.specialarad.ro, un livrator din din Sri Lanka a fost agresat de un agent de pază în curtea Spitalului Judeţean Arad.

Băbatul ar fi operit maşina în dreptul unui semn de „oprirea interzisă” şi, după un schimb de replici cu agentul de pază al unităţii medicale, ar fi fost pălmuit.

Poliţia a fosts esizată şi a deschis un dosar de cercetare.

„La data de 15 iunie a.c., în jurul orei 18.14, poliţiştii Biroului de Ordine Publică au fost sesizaţi despre faptul că, un bărbat ar fi fost lovit de către un agent de pază, în curtea unei unităţi medicale din municipiu. În cauză a fost întocmit un dosar penal, pentru lovirea sau alte violenţe”, a transmis, marţi, IPJ Arad.

În continuare se fac cercetări pentru a se stabili exact ce s-a întâmplat.

Editor : B.E.