Chris Brown a pledat vinovat într-un dosar de agresiune la Londra. Ce pedeapsă riscă

Cântărețul american Chris Brown a pledat vinovat, vineri, în fața unui tribunal din Londra, într-un dosar de agresiune legat de un incident petrecut într-un club de noapte din capitala britanică, în februarie 2023. Artistul este acuzat că l-a lovit cu o sticlă pe producătorul muzical Abraham „Abe” Diaw, iar sentința urmează să fie pronunțată pe 26 octombrie.

Infracțiunea de care este acuzat Chris Brown se pedepsește cu până la trei ani de închisoare, iar judecătorul Tony Baumgartner a declarat că instanța are la dispoziție „toate opțiunile” în momentul pronunțării sentinței, relatează Reuters.

Cântăreţul, în vârstă de 37 de ani, eliberat pe cauţiune, s-a prezentat la audierea de la tribunalul din Southwark îmbrăcat într-un costum bej şi purtând cravată. A fost arestat în mai 2025 în Anglia, fiind bănuit că l-a lovit cu o sticlă pe producătorul muzical Abraham „Abe” Diaw într-un club din Londra.

Mai multe capete de acuzare reţinute împotriva cântăreţului, printre care loviri şi vătămări corporale, vor fi abandonate, a precizat procurorul. Nu va avea loc, aşadar, un proces în adevăratul sens al cuvântului, iar cântăreţul a rămas în libertate pe cauţiune.

Chris Brown a fost arestat într-un hotel de cinci stele din Manchester (nord-vestul Angliei), la câteva ore după ce sosise în Anglia cu un avion privat.

A stat în arest aproape o săptămână, după care a fost eliberat în urma plăţii unei cauţiuni de 5 milioane de lire sterline (5,8 milioane de euro).

Judecătorul i-a permis cântăreţului să-şi susţină concertele din cadrul turneului său european, demarat pe 8 iunie la Amsterdam.

Incidentul s-a produs la Tape, un club situat în cartierul de lux Mayfair din Londra, pe 19 februarie 2023, pe când Chris Brown se afla în turneu în Regatul Unit.

Producătorul „Abe” Diaw a fost lovit de mai multe ori cu o sticlă, după care a fost lovit cu pumnii şi picioarele de cântăreţ şi de un alt acuzat, Omololu Akinlolu, în vârstă de 40 de ani.

Americanul a pledat, la rândul lui, vinovat şi îşi va afla sentinţa la aceeaşi dată ca şi Chris Brown.

Chris Brown a devenit cunoscut în anii 2000 cu piese precum „Run It!” şi „Kiss Kiss”, însă cariera cântăreţului, premiat cu două trofee Grammy, a fost marcată de numeroase acuzaţii de violenţă.

Editor : Ș.A.