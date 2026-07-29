Ziua Imnului Național al României 2026. De ce este sărbătorită pe 29 iulie și ce semnificație au versurile „Deșteaptă-te, române!”

Ziua Imnului Național al României este sărbătorită anual la 29 iulie, dată legată de prima interpretare oficială a cântecului „Deșteaptă-te, române!”, în timpul Revoluției de la 1848. Scris într-o perioadă în care românii cereau drepturi politice, libertate și afirmarea identității proprii, textul lui Andrei Mureșanu a devenit, de-a lungul timpului, expresia unor momente decisive din istoria țării. După căderea regimului comunist, creația a fost aleasă drept imn al țării, iar statutul său este consacrat în prezent prin Constituție și prin legislația națională.

La 178 de ani de la prima interpretare oficială, „Deșteaptă-te, române!” rămâne legat de momentele în care societatea românească a revendicat libertatea și schimbarea politică. Ziua de 29 iulie readuce în atenție nu doar originea cântecului, ci și traseul prin care acesta a ajuns să reprezinte oficial România.

De ce este sărbătorită Ziua Imnului Național pe 29 iulie

Alegerea datei de 29 iulie trimite la evenimentele din vara anului 1848, când cântecul „Deșteaptă-te, române!” a fost interpretat public, în mod oficial, la Râmnicu Vâlcea. Potrivit informațiilor prezentate de Ministerul Apărării Naționale, momentul a avut loc în Parcul Zăvoi, în contextul manifestărilor revoluționare desfășurate în oraș.

Ziua dedicată imnului a fost instituită mult mai târziu, prin Legea nr. 99/1998. Actul normativ a stabilit ca 29 iulie să fie marcată anual drept Ziua Imnului Național al României - „Deșteaptă-te, române!”, creație asociată idealurilor Revoluției Române de la 1848. Data nu amintește, așadar, de adoptarea oficială a imnului în forma actuală, ci de începutul legăturii sale cu mișcarea revoluționară și cu aspirațiile politice și sociale ale românilor din secolul al XIX-lea.

Cum a apărut cântecul „Deșteaptă-te, române!”

Versurile îi aparțin poetului și revoluționarului Andrei Mureșanu și au fost publicate în 1848, într-un moment în care mai multe state europene erau cuprinse de mișcări politice și sociale. Textul purta inițial titlul „Un răsunet” și a fost conceput ca un apel la trezirea conștiinței colective, la solidaritate și la desprinderea de dominația politică a vremii.

Melodia este atribuită, în mod tradițional, lui Anton Pann, personalitate importantă a culturii române din secolul al XIX-lea. Sursele oficiale menționează această asociere, chiar dacă originea exactă a liniei melodice a fost, de-a lungul timpului, subiectul mai multor interpretări istorice.

Prin tonul său mobilizator, cântecul a fost preluat rapid de participanții la Revoluția de la 1848. Mesajul direct, construit ca un îndemn adresat întregii comunități, l-a transformat într-o expresie a luptei pentru libertate, drepturi și afirmare politică.

Ce semnificație au versurile imnului

„Deșteaptă-te, române!” este formulat ca un apel la conștientizare și acțiune. Chiar primul vers transmite ideea ieșirii din pasivitate, iar strofele care urmează vorbesc despre curaj, responsabilitate, solidaritate și apărarea libertății. Textul trebuie înțeles în contextul epocii în care a fost scris. Revoluționarii pașoptiști urmăreau modernizarea societății, recunoașterea unor drepturi politice și apropierea provinciilor locuite de români. Din această perspectivă, cântecul nu era doar o creație patriotică, ci și un manifest destinat mobilizării populației.

Referirile istorice și tonul solemn consolidează ideea de continuitate între generații. Mesajul pune accent pe asumarea destinului colectiv și pe obligația de a apăra valorile considerate fundamentale pentru existența unei națiuni. De-a lungul deceniilor, aceste sensuri au fost reinterpretate în funcție de împrejurările istorice. Cântecul a fost asociat atât cu mișcările de emancipare din secolul al XIX-lea, cât și cu momente în care românii s-au opus regimurilor autoritare.

Rolul cântecului în istoria României

După Revoluția de la 1848, „Deșteaptă-te, române!” a continuat să fie cântat în perioade importante pentru evoluția statului român. Caracterul său mobilizator a făcut ca melodia să fie reluată în împrejurări legate de independență, unitate politică și contestarea unor forme de dominație.

Un moment esențial a fost Revoluția din decembrie 1989. În timpul manifestațiilor împotriva regimului comunist, cântecul a fost interpretat de protestatari și a devenit una dintre expresiile sonore ale revoltei. Asocierea cu prăbușirea dictaturii a contribuit decisiv la alegerea sa ca imn după schimbarea regimului politic.

„Deșteaptă-te, române!” a fost adoptat oficial în anul 1990, iar statutul său a fost consacrat ulterior prin Constituția României. Președinția îl prezintă drept imnul oficial al statului, alături de celelalte elemente reprezentative prevăzute de lege.

Când se intonează Imnul Național al României

Condițiile în care este interpretat „Deșteaptă-te, române!” sunt reglementate prin Legea nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema țării, precum și prin normele de aplicare ale acesteia. Legislația a fost modificată și completată de mai multe ori, inclusiv în ultimii ani.

Imnul este intonat la ceremoniile oficiale și militare, cu prilejul unor sărbători naționale, la depunerea jurământului de credință de către militari, precum și în timpul vizitelor oficiale ale unor șefi de stat.

Acesta este interpretat și la competițiile sportive internaționale în care România este reprezentată, în conformitate cu regulamentele organizatorilor. În astfel de situații, cântecul marchează participarea sau victoria delegației române și are rolul de a reprezenta oficial țara.

Normele în vigoare prevăd că imnul poate fi intonat vocal și instrumental, iar interpretarea vocală și publicarea oficială sunt realizate în limba română.

În școli, instituții publice sau în cadrul unor manifestări locale, acesta poate fi interpretat cu ocazia ceremoniilor solemne organizate potrivit legii. Respectarea melodiei, a versurilor și a caracterului oficial al momentului este obligatorie.

Cum este marcată Ziua Imnului Național

În fiecare an, autoritățile centrale și locale organizează ceremonii publice dedicate zilei de 29 iulie. Programul diferă de la un oraș la altul, dar poate include manifestări militare și religioase, concerte ale fanfarelor, alocuțiuni oficiale și momente în care sunt prezentate istoria și semnificația cântecului.

La evenimente participă, de regulă, reprezentanți ai administrației, structurilor militare, instituțiilor publice și ai comunităților locale. În București, ceremoniile sunt organizate frecvent în Piața Tricolorului, în fața Palatului Cercului Militar Național, în timp ce în alte localități manifestările au loc în piețe centrale, parcuri sau în apropierea monumentelor dedicate eroilor.

Editor : M.C.