Nivelul foarte scăzut al Dunării duce la oprirea, în premieră, a ambelor reactoare ale Centralei Nucleare de la Cernavodă, o situație fără precedent pentru sistemul energetic românesc. Fostul ministru al Energiei Răzvan Nicolescu a avertizat joi, în exclusivitate pentru Digi24, că reducerea producției de electricitate poate duce la creșterea prețurilor, mai ales dacă temperaturile ridicate vor menține consumul la un nivel ridicat.

Pentru prima dată în istorie, ambele reactoare ale Centralei Nucleare de la Cernavodă vor fi oprite, după ce nivelul Dunării a scăzut atât de mult încât apa nu mai poate fi utilizată în condiții normale pentru răcirea instalațiilor. Fostul ministru al Energiei, Răzvan Nicolescu, spune că oprirea reactoarelor va însemna o reducere a producției naționale de energie, iar efectele s-ar putea vedea inclusiv în facturile consumatorilor.

O producție mai mică la nivel național. Iar atunci când oferta, când producția scade, dacă cererea rămâne constantă sau dacă cererea crește, prețurile sunt afectate în sensul pe care nu ni-l dorim. Adică facturi mai mari. Este, repet, o ofertă mai mică și, la o cerere egală, prețurile, de regulă, dacă ne raportăm la legile economiei, se duc în sus

Potrivit acestuia, deficitul de energie poate fi acoperit din alte surse, însă fiecare variantă implică provocări și costuri suplimentare.

„Această lipsă de energie poate fi compensată de o producție mai mare în fotovoltaic sau, dacă nu, luăm din alte surse: pornim centrale pe gaz, pornim centrale pe cărbune sau importăm de la vecini.”

Răzvan Nicolescu estimează că situația creată de nivelul extrem de scăzut al Dunării nu va fi una de lungă durată, însă evoluția depinde de condițiile hidrologice din perioada următoare.

Cred că va fi undeva la o săptămână această situație cu nivelul Dunării. Sper să nu fie mai mult

Expertul avertizează că perioada în care unul dintre cele mai importante obiective energetice ale țării nu va produce electricitate coincide cu zile în care consumul poate crește semnificativ din cauza temperaturilor ridicate: „Dacă va crește consumul pe acest pod de reducere de producție, premizele de impact negativ pe preț sunt mai mari.”

El explică faptul că valurile de căldură determină, în mod obișnuit, o creștere accentuată a consumului de electricitate: „Atunci când este foarte cald afară, pornim aparatele de aer condiționat și consumul este, clar, mai mare.”

În aceste condiții, autoritățile încearcă să limiteze presiunea asupra sistemului energetic prin reducerea consumului în orele de vârf, în timp ce operatorii vor trebui să compenseze lipsa producției de la Cernavodă prin alte surse de energie sau prin importuri.

Editor : C.A.