Jurnalista rusă Daria Șipaceva, condamnată la 12 ani de închisoare pentru trădare. Procesul a fost secret

Jurnalista rusă Daria Șipaceva a fost condamnată de un tribunal din Moscova la 12 ani într-o colonie penitenciară, după ce a fost găsită vinovată de trădare. Procesul s-a desfășurat cu ușile închise, iar autoritățile nu au prezentat public detalii despre dosar, relatează News.ro.

Procesul s-a desfăşurat cu uşile închise şi nu au fost făcute publice oficial detalii despre caz. Interfax, citând alte surse media, a relatat că acuzaţiile se bazează pe un presupus transfer de bani către Ucraina, scrie Reuters.

Șipaceva şi-a recunoscut vinovăţia şi a primit pedeapsa minimă prevăzută pentru infracţiunea respectivă. Într-un scurt videoclip postat de agenţia independentă de ştiri Mediazona din interiorul sălii de judecată, ea părea şocată în momentul în care a fost pronunţată sentinţa.

Potrivit Mediazona, aceasta s-a specializat în jurnalism ştiinţific şi medical şi a lucrat pentru mai multe instituţii media ruse de renume.

Rusia a înăsprit legile privind cenzura şi a intensificat presiunea asupra presei independente de la declanşarea războiului din Ucraina, în 2022.

Înainte de pronunţarea verdictului, Comitetul pentru Protecţia Jurnaliştilor, o organizaţie independentă fără scop lucrativ care promovează libertatea presei la nivel mondial, a declarat că 29 de jurnalişti sunt închişi în Rusia în legătură cu activitatea lor profesională.

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Editor : Ș.A.