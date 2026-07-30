Live TV

Jurnalista rusă Daria Șipaceva, condamnată la 12 ani de închisoare pentru trădare. Procesul a fost secret

Data publicării:
portile tribunalului din moscova
Tribunalul din Moscova. Foto: Prodimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Jurnalista rusă Daria Șipaceva a fost condamnată de un tribunal din Moscova la 12 ani într-o colonie penitenciară, după ce a fost găsită vinovată de trădare. Procesul s-a desfășurat cu ușile închise, iar autoritățile nu au prezentat public detalii despre dosar, relatează News.ro.

Procesul s-a desfăşurat cu uşile închise şi nu au fost făcute publice oficial detalii despre caz. Interfax, citând alte surse media, a relatat că acuzaţiile se bazează pe un presupus transfer de bani către Ucraina, scrie Reuters.

Șipaceva şi-a recunoscut vinovăţia şi a primit pedeapsa minimă prevăzută pentru infracţiunea respectivă. Într-un scurt videoclip postat de agenţia independentă de ştiri Mediazona din interiorul sălii de judecată, ea părea şocată în momentul în care a fost pronunţată sentinţa.

Potrivit Mediazona, aceasta s-a specializat în jurnalism ştiinţific şi medical şi a lucrat pentru mai multe instituţii media ruse de renume.

Rusia a înăsprit legile privind cenzura şi a intensificat presiunea asupra presei independente de la declanşarea războiului din Ucraina, în 2022.

Înainte de pronunţarea verdictului, Comitetul pentru Protecţia Jurnaliştilor, o organizaţie independentă fără scop lucrativ care promovează libertatea presei la nivel mondial, a declarat că 29 de jurnalişti sunt închişi în Rusia în legătură cu activitatea lor profesională.

Daria Șipaceva, Rusia, jurnalista rusă, trădare, presă independentă, libertatea presei, Ucraina, Moscova

 

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Joe Biden
1
„Am găsit toate documentele clasificate”. Înregistrările pe care Biden a încercat ani la...
Putin ridică paharul de șampanie
2
Reacția Varșoviei după ce Vladimir Putin a afirmat că o parte din Ucraina va fi cedată...
Hungariak Parliament Due To Vote On 17th Constitutional Amendment, Budapest, Hungary - 13 Jul 2026
3
„Luna de miere” a lui Peter Magyar s-a încheiat. „Afacerea Judit Polgar” a dus la...
apa scazuta la dunare
4
De ce are Dunărea un debit atât de scăzut, deși în România a plouat? Explicațiile...
INSTANT_COALITIE_BUGET_15_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Grindeanu anunță că 14 deputați PNL „au trecut peste ordinul lui Bolojan” și au votat...
Surpriză uriașă: după 12 ani, Elena Băsescu a revenit! Cum arată și cu ce se ocupă în prezent
Digi Sport
Surpriză uriașă: după 12 ani, Elena Băsescu a revenit! Cum arată și cu ce se ocupă în prezent
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
drona in zbor
Proiectantul dronei rusești Ovod, folosită pe frontul din Ucraina, a fost rănit într-o tentativă de asasinat în estul Rusiei
Signing of a contract for the Authorized Service Center for AGT1500 engines for M1 Abrams tanks.
„Totul se intensifică gradual”. Polonia avertizează cu privire la noua lege rusă care justifică intervenţii în alte ţări
Russia Ukraine War
Prima convorbire dintre Drapatîi și comandantul NATO: Ce a cerut Ucraina pentru a schimba soarta războiului cu Rusia
Pavel Durov
Fondatorul Telegram, Pavel Durov, acuzat de FSB de „sprijinirea terorismului”. Mandat internaţional de arestare pe numele său
Recruți Rusia
Rusia neagă că ar pune la cale o nouă mobilizare. Medvedev: „Este o minciună răspândită de inamic, avem 200.000 de voluntari”
Recomandările redacţiei
Lindsey Graham funeral service - Washington, United States - 28 Jul 2026
Zelenski, în ascensiune, Netanyahu, în defensivă. Mizele întâlnirii...
mesaj-ro-alert-dsu
Mesaj RO-Alert pentru nordul județului Tulcea. O dronă a fost...
761641192_1493144619520089_5686542217481146739_n
Atac masiv al Rusiei cu drone și rachete: cel puțin 13 morți în...
reactoarele de la centrala cernavoda
Seceta extremă oprește, în premieră, reactoarele de la Cernavodă...
Ultimele știri
Reformă istorică în Republica Moldova: numărul raioanelor va fi de trei ori mai mic, iar 70% dintre localități se unesc voluntar
Declarația prim-ministrului Republicii Moldova, Vasile Tofan, despre Unire, înaintea primei sale vizite la București
„Moment important pentru înzestrarea Armatei”. Primele vehicule blindate COBRA II produse în România au fost recepționate de MApN
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Kate Middleton și prințul William, imagini de colecție alături de cei trei copii. George, Charlotte și Louis...
Cancan
A murit pilotul Mihai Vîrdol. Anunțul făcut de forțele aeriene române
Fanatik.ro
Fostul jucător al FCSB, aproape să semneze cu CFR. E deja la Cluj! Exclusiv
editiadedimineata.ro
Companiile AI strâng cărți vechi, își antrenează modelele cu ele, apoi le distrug
Fanatik.ro
Rivalul de la FCSB care a anunţat colapsul Craiovei încă din finalul sezonului trecut: „Vor avea o problemă...
Adevărul
„De ce ar trebui să beneficieze de acciză redusă cineva care conduce un SUV?” Subvenția la motorină...
Playtech
La ce viteză consumă cel mai puțin mașina ta. Poți economisi până la 30% la fiecare plin
Digi FM
Ce pasiune are fiica lui Nicușor Dan. Președintele, declarații rare despre Aheea: „I se pare mai interesant”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Bulgarii nu s-au ferit de cuvinte, după scenele cum rar se văd de la Craiova - Levski: ”A fost atacat cu...
Pro FM
Sam Smith, primele declarații despre logodnă: „Nu voi lăsa otrava pe care o citesc să-mi afecteze modul în...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Regula de aur pe care Matt Damon o respectă cu sfințenie pentru cele patru fiice ale sale: „Indiferent de...
Adevarul
Militarii ucraineni, verdict dur după exercițiile NATO: „Pauzele de cafea și restricțiile pentru drone nu au...
Newsweek
Modificare la pensie începând de vineri. Milioane de români vor munci mai mult înainte să iasă la pensie
Digi FM
“Tot ce am primit de la compania aeriană a fost un e-mail dacă vreau să-mi reprogramez zborul”. Povestea...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ouăle ecologice, mai nocive pentru mediu decât cele din fermele cu găini în cuști. Ce au descoperit...
Digi Animal World
Elanul revine în România după peste 200 de ani. Primele exemplare s-au adaptat cu succes în Parcul...
Film Now
Orlando Bloom, la bustul gol în Italia. Și-a arătat mușchii în compania noii lui iubite, un model cu peste 20...
UTV
Florin Ristei și iubita lui au sărbătorit un moment special în vacanță. Cum a surprins-o artistul pe Andreea...