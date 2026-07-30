Ce l-a făcut pe Trump să-și schimbe atitudinea față de Ucraina? Explicația unui fost diplomat american

Donald Trump și-a schimbat atitudinea față de Ucraina după ce succesele armatei ucrainene i-au arătat că victoria Rusiei nu este inevitabilă, susține fostul diplomat american Daniel Fried. Acesta afirmă că sprijinul republicanilor și democraților pentru Kiev va continua indiferent de rezultatul alegerilor parlamentare din SUA, scrie Kyiv Post.

Diplomatul american Daniel Fried afirmă că sprijinul ambelor partide pentru Ucraina va rămâne puternic și după alegerile de la jumătatea mandatului din SUA, în timp ce succesele Kievului pe câmpul de luptă îi schimbă lui Donald Trump perspectiva asupra războiului.

Atitudinea tot mai favorabilă a președintelui american Donald Trump față de Ucraina reprezintă mai mult decât o simplă schimbare de ton diplomatic. Ea reflectă convingerea tot mai răspândită la Washington că victoria Rusiei este departe de a fi inevitabilă, a declarat pentru Kyiv Post fostul diplomat american de rang înalt Daniel Fried.

Fried, fost secretar de stat adjunct al SUA pentru afaceri europene și eurasiatice, a descris întâlnirea de marți dintre Trump și președintele Volodimir Zelenski, desfășurată la Washington, drept o îmbunătățire semnificativă față de confruntarea tensionată pe care cei doi au avut-o la Casa Albă pe 28 februarie 2025.

De această dată, a remarcat diplomatul, discuția a părut serioasă și concentrată asupra cooperării concrete.

Votul din Senat arată că sprijinul ambelor partide rămâne puternic

Fried a atras atenția și asupra întâlnirii lui Zelenski cu senatorii americani, desfășurată înaintea unui vot procedural adoptat cu o majoritate covârșitoare de 86 la 12. Acesta a permis avansarea unui proiect de lege care urmărește intensificarea presiunilor economice asupra Rusiei.

Măsura, susținută inițial de regretatul senator republican Lindsey Graham și de senatorul democrat Richard Blumenthal, ar extinde sancțiunile și i-ar acorda lui Trump autoritatea de a impune taxe vamale de până la 100% statelor care continuă să fie cumpărători importanți de energie din Rusia.

Fried a sugerat că discuțiile directe purtate de Zelenski cu parlamentarii au contribuit la obținerea unui sprijin suplimentar pentru proiect.

„Întâlnirea cu senatorii a contribuit la schimbarea mai multor voturi din «nu» în «da»”, a declarat el.

În opinia lui Fried, votul oferă și o imagine mai amplă asupra poziției Congresului față de Ucraina înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului, programate în noiembrie.

„Votul din Senat a arătat că există un sprijin bipartizan puternic pentru Ucraina, chiar dacă proiectul de lege are unele deficiențe”, a afirmat el.

„Senatorii au decis, în mod corect, din punctul meu de vedere, că merită să îl susțină atât ca semnal al sprijinului american, cât și pentru că proiectul are potențialul de a exercita o presiune economică suplimentară semnificativă asupra Rusiei.”

Fried a declarat că nu se așteaptă ca alegerile de la jumătatea mandatului să afecteze în mod fundamental acest sprijin.

„Nu cred că sprijinul pentru Ucraina va fi o temă majoră. Nu cred că va scădea”, a spus el. „Cred că sprijinul bipartizan pentru Ucraina va continua, indiferent de rezultatul alegerilor.”

„Trump credea că victoria Rusiei este inevitabilă”

Fried consideră că evoluția cu adevărat importantă ar putea fi schimbarea modului în care Trump evaluează războiul.

„Schimbarea de atitudine sau aparenta schimbare de atitudine a președintelui Trump și, prin urmare, a administrației sale este rezultatul succeselor Ucrainei pe câmpul de luptă și al faptului că Trump a recunoscut aceste succese”, a declarat Fried.

„Trump credea că victoria Rusiei este inevitabilă. Mulți oameni împărtășeau această opinie.”

Fried a spus că a considerat întotdeauna această presupunere greșită, deși a recunoscut că ea era larg răspândită în rândul analiștilor de politică externă și fusese împărtășită anterior și de Trump.

„Această perspectivă s-a schimbat în mare parte datorită succeselor Ucrainei”, a afirmat el. „Aceasta este diferența pe care a observat-o între februarie 2025 și iulie 2026.”

Evaluarea este în concordanță cu declarațiile făcute de Fried pentru Kyiv Post la începutul acestei luni, când a susținut că teoria unei victorii inevitabile a Rusiei „s-a dovedit falsă” și că administrația Trump recunoaște tot mai mult capacitatea Ucrainei de a se apăra.

O parte a electoratului MAGA își schimbă poziția

Întrebat cum este primită noua politică a lui Trump față de Ucraina în rândul bazei sale electorale, Fried a indicat-o pe activista conservatoare Laura Loomer drept unul dintre exemplele unei schimbări mai ample.

Loomer, o aliată importantă a lui Trump care criticase anterior dur Ucraina, și-a schimbat în mare măsură poziția după ce a vizitat această țară și s-a întâlnit cu Zelenski. Ulterior, ea i-a avertizat public pe conservatori în privința propagandei ruse.

„Oameni din baza MAGA, precum Laura Loomer, au vizitat Ucraina, au renunțat la sprijinul acordat anterior lui Putin, iar acum susțin Ucraina ferm și public”, a declarat Fried.

„Nu este singura, dar schimbarea ei este spectaculoasă.”

Indiferent de motivele politice interne care au determinat această schimbare, Fried consideră că o atitudine mai favorabilă față de Ucraina în rândul susținătorilor lui Trump servește, în cele din urmă, intereselor Statelor Unite.

„Cred că este bine ca susținătorii MAGA să înțeleagă că interesele americane vor fi promovate de succesul Ucrainei”, a spus el, „iar succesul Rusiei nu va servi niciunui interes american pe care eu să îl pot identifica.”

Kushner și Witkoff ar putea călători în sfârșit la Kiev

Fried a evidențiat și o altă posibilă consecință a întâlnirii dintre Trump și Zelenski: o vizită a emisarilor prezidențiali Jared Kushner și Steve Witkoff la Kiev.

Deplasarea ar reprezenta prima lor vizită în Ucraina, după contactele repetate pe care le-au avut cu Moscova în cadrul eforturilor diplomatice ale administrației Trump pentru încheierea războiului.

În opinia lui Fried, această evoluție, alături de discuțiile privind sistemele Patriot și de votul din Senat, indică faptul că relația dintre Washington și Kiev se concentrează tot mai mult asupra cooperării concrete, în locul confruntării care a marcat întâlnirea dintre Trump și Zelenski din Biroul Oval, în februarie 2025.

„De această dată, președintele Trump a fost interesat să colaboreze cu Zelenski și cu Ucraina”, a declarat Fried. „Cred că a fost o întâlnire bună.”

Editor : Ș.A.