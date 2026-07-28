Live TV

„Am găsit toate documentele clasificate”. Înregistrările pe care Biden a încercat ani la rând să le păstreze private au fost publicate

Data actualizării: Data publicării:
Joe Biden
Joe Biden. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Republicanii din Congresul SUA au publicat înregistrări audio în care Joe Biden recunoaște că deținea materiale clasificate după plecarea de la Casa Albă și vorbește despre documente despre care administrația Obama nu știa că se aflau în posesia sa. Înregistrările au fost analizate în ancheta procurorului special Robert Hur, care a stabilit că Biden păstrase necorespunzător documentele, dar nu a recomandat punerea sa sub acuzare, scrie BBC.

Înregistrări audio pe care Joe Biden a încercat ani la rând să le păstreze private și în care recunoaște că a deținut materiale clasificate după încheierea mandatului de vicepreședinte al SUA au fost făcute publice de republicanii din Congres.

Înregistrările conțin discuții între Biden, acum în vârstă de 83 de ani, și autorul care l-a ajutat să-și redacteze volumul de memorii din 2017, intitulat „Promise Me, Dad”.

„Tocmai am găsit jos toate documentele clasificate”, poate fi auzit Biden spunând la un moment dat în înregistrarea realizată în februarie 2017, la o lună după plecarea sa de la Casa Albă.

Un procuror special al Departamentului american al Justiției a stabilit în 2024 că Biden păstrase în mod necorespunzător documentele, dar nu a recomandat punerea sa sub acuzare.

Republicanii din Camera Reprezentanților și organizația conservatoare nonprofit Oversight Project au cerut în instanță publicarea înregistrărilor, în cadrul investigației privind modul în care Biden a gestionat documentele.

Reacționând la publicarea înregistrărilor, purtătorul de cuvânt al lui Biden, TJ Ducklo, a criticat direcția în care se îndreaptă Departamentul Justiției sub conducerea președintelui Donald Trump. El a afirmat că decizia reprezintă „doar cel mai recent exemplu al modului în care această administrație transformă Departamentul Justiției într-o armă pentru răzbunare politică”.

„Este greșit și, deși președintele Biden nu este de acord cu decizia de astăzi, el respectă instanțele și rolul esențial pe care o justiție independentă îl are într-o democrație sănătoasă”, a adăugat Ducklo.

Înregistrările au fost realizate în perioada redactării volumului de memorii din 2017, pe care Biden l-a scris împreună cu Mark Zwonitzer.

La un moment dat, în cele peste două ore de înregistrări publicate luni, Biden îi spune acestuia: „Următorul lucru pe care îl am aici este... ăăă... acesta este clasificat”.

Într-o înregistrare din octombrie 2016, Biden îi spune lui Zwonitzer: „Am însemnări detaliate din această perioadă... Ei, cei de la Casa Albă, nu știau că am asta”.

La acel moment, Biden era încă vicepreședinte în administrația lui Barack Obama.

În timpul mandatului prezidențial al lui Biden, între 2021 și 2025, Departamentul Justiției a refuzat să facă publice înregistrările audio.

În luna mai, avocații personali ai acestuia au dat în judecată Departamentul Justiției, încercând să împiedice publicarea înregistrărilor. După mai multe înfrângeri în instanță, aceștia au renunțat la proces.

Înregistrările conțin numeroase pasaje cenzurate, despre care republicanii din Comisia pentru Supraveghere a Camerei Reprezentanților afirmă că „sunt menite să ascundă divulgarea de către Biden a unor informații clasificate”.

Înregistrările și transcrierile au fost obținute de procurorul special Robert Hur în timpul investigației desfășurate în 2024 privind modul în care Biden a gestionat documentele clasificate.

Explicându-și decizia de a nu recomanda punerea sub acuzare, Hur a afirmat că se temea că jurații îi vor da dreptate lui Biden și îl vor considera „un bărbat în vârstă, simpatic și bine intenționat, cu o memorie slabă”.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
tineri traverseaza strada in bucuresti
1
Sute de mii de români, în vizorul ANAF. Fiscul trimite decizii de impunere pentru...
putin
2
Vladimir Putin reaprinde disputa privind granițele Ucrainei: „Va pierde pământurile care...
raed arafat
3
Raed Arafat reclamă fapte „de o gravitate deosebită” în dosarul „presupuselor angajări...
2026-06-22-9597
4
Sondaj CURS: Pe cine ar trimite românii în Parlament dacă astăzi ar fi alegeri. Câte...
traian basescu inquam octav ganea
5
Traian Băsescu: „Lucrurile nu trebuie să ne facă să defilăm. Bine că am demonstrat că la...
Scene neverosimile: directorul sportiv și președintele "au dat-o parte în parte", în parcarea stadionului!
Digi Sport
Scene neverosimile: directorul sportiv și președintele "au dat-o parte în parte", în parcarea stadionului!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
The Pentagon is seen from above in Arlington, USA - 09 Feb 2025
Banii aprobați de Congresul SUA pentru Ucraina: Pentagonul anunță că nu va cheltui integral fondurile
zelenski trump davos
Impresionat de progresele Ucrainei pe câmpul de luptă, Trump a ajuns încântat de Zelenski. Un nou test al relației se dă la Casa Albă
Trump Correspondents' Dinner
Trump atacă jurnaliștii și îl ironizează pe Biden la dineul corespondenților: „Următoarea ediție ar putea purta numele meu”
Directorul Biroului pentru Politică în Știință și Tehnologie al Casei Albe, Michael Kratsios (stânga), însoțit de președintele SUA, Donald Trump (dreapta), și de secretarul Comerțului, Howard Lutnick (al doilea din stânga).
Cum a ajuns AI-ul chinezesc să provoace tensiuni la Casa Albă. Culisele unei dispute din interiorul administrației Trump
zelenski trump davos
Trump şi Zelenski se vor întâlni la Washington săptămâna viitoare, confirmă o sursă din Casa Albă
Recomandările redacţiei
vladimir putin si donald trump
Trump, schimbare radicală față de Putin. Liderul de la Casa Albă este...
2026-07-28-4718
Grevă în Sănătate: spitalele asigură doar urgențele. Lider sindical...
lansarea unei rachete satan 2 in cadrul unui test
Chinul Rusiei pentru a construi racheta intercontinentală Sarmat...
VOT - PARLAMENT - ASIGURARI SOCIALE
Ce se întâmplă cu declarațiile de avere ale politicienilor? Aleșii au...
Ultimele știri
Zelenski refuză să-l readucă pe Fedorov la Apărare, în ciuda protestelor. Ce pregătesc manifestanții la Kiev
Zeci de elevi români aflați într-o excursie în Franța au fost prădați de hoți
AUR anunță că va negocia cu toate partidele pentru anticipate și un nou Guvern. Simion: „Suntem dispuşi să facem concesiile necesare”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Jason Statham, sărbătorit pe iaht de iubită și copii. Timp superb în familie: "Numărul unu. Omul de acțiune...
Cancan
Mesajul de ADIO al Oanei Adiaconiței. Ce a scris pe Facebook, cu câteva ore înainte să moară 🥲
Fanatik.ro
CFR Cluj în insolvență? Decizia de ultimă oră luată de patronul Neluțu Varga
editiadedimineata.ro
Boom-ul AI face gazul natural să redevină popular, în ciuda îngrijorărilor legate de mediu
Fanatik.ro
De ce nu are Ion Oblemenco nicio selecție în echipa națională. Răzvan Ioan Boanchiș dezvăluie paradoxul: „A...
Adevărul
Cât costă cinci zile la mare în vârf de sezon. Hotelurile cu servicii all inclusive se mențin în preferințele...
Playtech
De ce nu vedem pui de porumbel pe stradă. Misterul, explicat de specialiști
Digi FM
Imagini speciale cu prințul George la împlinirea vârstei de 13 ani. Pasul important pe care fiul lui William...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Surpriză de proporții! Denis Drăguș a luat decizia
Pro FM
Ce crede Elizabeth Hurley despre Miley Cyrus. Actrița trăiește o poveste de dragoste cu tatăl artistei, Billy...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Christopher Nolan nu și-a construit succesul singur. Cine este Emma Thomas, femeia care i-a fost alături la...
Adevarul
Adevărul din spatele dronelor doborâte. Cine alimentează teoriile conspirației și de ce sunt crezute
Newsweek
Decizie cu impact devastator la pensie. Pensionarii cu grupe pierd mulți bani. Sentință definitiva a instanței
Digi FM
Cum va arăta lumea în 2036, potrivit lui Elon Musk. Miliardarul spune că banii își vor pierde importanța
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
A supraviețuit războiului, a fugit de un soț abuziv și la 73 de ani și-a găsit marea iubire. Care sunt...
Digi Animal World
A vrut să-și revadă casa copilăriei pe Google Maps, dar a avut parte de o surpriză emoționantă: „A fost ca și...
Film Now
Fiica lui Tom Cruise și a lui Katie Holmes a renunțat oficial la numele tatălui. Cum se numește acum Suri...
UTV
Cum arată Andreea Ibacka în costum de baie, la 40 de ani. „Acum să vă prefaceți că n-ați dat zoom”