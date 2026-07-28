„Am găsit toate documentele clasificate”. Înregistrările pe care Biden a încercat ani la rând să le păstreze private au fost publicate

Republicanii din Congresul SUA au publicat înregistrări audio în care Joe Biden recunoaște că deținea materiale clasificate după plecarea de la Casa Albă și vorbește despre documente despre care administrația Obama nu știa că se aflau în posesia sa. Înregistrările au fost analizate în ancheta procurorului special Robert Hur, care a stabilit că Biden păstrase necorespunzător documentele, dar nu a recomandat punerea sa sub acuzare, scrie BBC.

Înregistrări audio pe care Joe Biden a încercat ani la rând să le păstreze private și în care recunoaște că a deținut materiale clasificate după încheierea mandatului de vicepreședinte al SUA au fost făcute publice de republicanii din Congres.

Înregistrările conțin discuții între Biden, acum în vârstă de 83 de ani, și autorul care l-a ajutat să-și redacteze volumul de memorii din 2017, intitulat „Promise Me, Dad”.

„Tocmai am găsit jos toate documentele clasificate”, poate fi auzit Biden spunând la un moment dat în înregistrarea realizată în februarie 2017, la o lună după plecarea sa de la Casa Albă.

Un procuror special al Departamentului american al Justiției a stabilit în 2024 că Biden păstrase în mod necorespunzător documentele, dar nu a recomandat punerea sa sub acuzare.

Republicanii din Camera Reprezentanților și organizația conservatoare nonprofit Oversight Project au cerut în instanță publicarea înregistrărilor, în cadrul investigației privind modul în care Biden a gestionat documentele.

Reacționând la publicarea înregistrărilor, purtătorul de cuvânt al lui Biden, TJ Ducklo, a criticat direcția în care se îndreaptă Departamentul Justiției sub conducerea președintelui Donald Trump. El a afirmat că decizia reprezintă „doar cel mai recent exemplu al modului în care această administrație transformă Departamentul Justiției într-o armă pentru răzbunare politică”.

„Este greșit și, deși președintele Biden nu este de acord cu decizia de astăzi, el respectă instanțele și rolul esențial pe care o justiție independentă îl are într-o democrație sănătoasă”, a adăugat Ducklo.

Înregistrările au fost realizate în perioada redactării volumului de memorii din 2017, pe care Biden l-a scris împreună cu Mark Zwonitzer.

La un moment dat, în cele peste două ore de înregistrări publicate luni, Biden îi spune acestuia: „Următorul lucru pe care îl am aici este... ăăă... acesta este clasificat”.

Într-o înregistrare din octombrie 2016, Biden îi spune lui Zwonitzer: „Am însemnări detaliate din această perioadă... Ei, cei de la Casa Albă, nu știau că am asta”.

La acel moment, Biden era încă vicepreședinte în administrația lui Barack Obama.

În timpul mandatului prezidențial al lui Biden, între 2021 și 2025, Departamentul Justiției a refuzat să facă publice înregistrările audio.

În luna mai, avocații personali ai acestuia au dat în judecată Departamentul Justiției, încercând să împiedice publicarea înregistrărilor. După mai multe înfrângeri în instanță, aceștia au renunțat la proces.

Înregistrările conțin numeroase pasaje cenzurate, despre care republicanii din Comisia pentru Supraveghere a Camerei Reprezentanților afirmă că „sunt menite să ascundă divulgarea de către Biden a unor informații clasificate”.

Înregistrările și transcrierile au fost obținute de procurorul special Robert Hur în timpul investigației desfășurate în 2024 privind modul în care Biden a gestionat documentele clasificate.

Explicându-și decizia de a nu recomanda punerea sub acuzare, Hur a afirmat că se temea că jurații îi vor da dreptate lui Biden și îl vor considera „un bărbat în vârstă, simpatic și bine intenționat, cu o memorie slabă”.

Editor : Ș.A.