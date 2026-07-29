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„Luna de miere” a lui Peter Magyar s-a încheiat. „Afacerea Judit Polgar” a dus la scăderea sprijinului pentru premierul ungar și Tisza

Data actualizării: Data publicării:
Hungariak Parliament Due To Vote On 17th Constitutional Amendment, Budapest, Hungary - 13 Jul 2026
Peter Magyar. Foto: Profimedia
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Guvernul pro-UE al Ungariei se confruntă cu primul său eșec politic după ce un proces ratat de nominalizare la președinție a afectat sprijinul pentru prim-ministrul Peter Magyar, scrie Euractiv.

Un sondaj Median din iulie a arătat că sprijinul pentru partidul pro-UE Tisza a scăzut de la 61% în mai la 57%, în timp ce Fidesz, partidul național-conservator al fostului prim-ministru Viktor Orbán, a crescut ușor la 19%. Un sondaj separat Publicus a constatat că ratingul de compatibilitate a lui Magyar pentru funcția de prim-ministru a scăzut de la 72% la 62% în aceeași perioadă.

Declinul este strâns legat de „afacerea Judit Polgár”. În urma demiterii forțate a fostului președinte Tamás Sulyok, Magyar a propus-o rapid pe campioana de șah de renume mondial pentru postul vacant. Polgár a refuzat public, spunând că nu are puterea de a uni o națiune divizată.

Procesul de nominalizare în sine a stârnit reacții negative pe scară largă. Magyar a făcut campanie în 2025 pentru alegeri prezidențiale directe, promițând să pună capăt practicii din epoca Fidesz de a selecta „tovarăși de încredere în culise de partid pline de fum”. Dar alegerea sa unilaterală a lui Polgár nu a implicat nicio consultare publică.

Medián a constatat că două treimi dintre maghiari – inclusiv 60% dintre alegătorii Tisza – erau nemulțumiți de lipsa de implicare civică, în timp ce doar 33% o considerau pe Polgár o candidată potrivită.

Analiștii politici au descris episodul drept prima greșeală politică majoră a guvernului lui Peter Magyar.

„«Corecția» și «sfârșitul lunii de miere» sunt acum susținute de date”, potrivit analistului politic Gábor Török, acesta menționând că ușoara creștere a Fidesz a marcat prima sa mișcare pozitivă de la înfrângerea din aprilie.

Directorul Institutului Publicus, a numit gestionarea președinției „prima eroare politică semnificativă neforțată a guvernului Tisza”, spunând că aceasta a afectat în special sprijinul în rândul alegătorilor mai puțin dedicați.

Magyar, însă, și-a schimbat tactica. În loc să prezinte un singur candidat, a început să prezinte public potențiali candidați, permițând alegătorilor și presei să îi dezbată înainte de o nominalizare oficială.

Săptămâna trecută, Magyar l-a sugerat pe avocatul pentru drepturile omului Botond Fülöp, cunoscut pentru dezvăluirea scandalului grațierii care a dus la decăderea fostei președinte Katalin Novák, înainte de a apela la istoricul Ignác Romsics, despre care surse legate de Fidesz spun că a refuzat deja să accepte o eventuală nominalizare.

Odată cu apropierea termenului constituțional de 30 de zile pentru alegerea unui succesor permanent al președintelui interimar Ágnes Forsthoffer, numirea a devenit primul test major al managementului politic al guvernului.

Opoziția mai largă rămâne fragmentată, dar redresarea modestă a Fidesz sugerează că aceasta poate beneficia în continuare de greșelile partidului Tisza, în ciuda înfrângerii istorice din aprilie.

Succesorul lui Suliok va servi timp de maximum cinci ani sau până la adoptarea noii Constituții promise de Magyar, ceea ce face ca alegerea să fie sensibilă din punct de vedere politic și ideologic.

Editor : Ș.R.

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