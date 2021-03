Examenul de Evaluare Națională 2021 a fost reprogramat după Bacalaureat. Când vor avea loc examenele

Examenul de Evaluare Națională din 2021 a fost reprogramat, astfel că elevii claselor a VIII-a vor susține examenul după ce cei de a XII-a vor da Bacalaureatul, și nu înainte, cum prevede actuala structură a anului școlar 2020-2021, a anunțat ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, potrivit Edupedu.

Potrivit ultimelor declarații ale ministrului, examenul de Bacalaureat se va desfășura în perioada 28 iunie-1 iulie, în timp ce Evaluarea Națională va avea loc în perioada 5-8 iulie.

„Examenul de Evaluare Națională se va muta după examenul de Bacalaureat și în acest fel încercăm să perturbăm cât mai puțin structura anului școlar și a anului universitar”, a anunțat ministrul, în cadrul unei conferințe World Vision - Edupedu.

În ceea ce privește examenul de Bacalaureat, acesta rămâne la datele deja stabilite, pentru a nu fi perturbat și anul universitar, a susținut Cîmpeanu.

Totodată, ministrul spune că nu sunt motive pentru a mai modifica tematica pentru Evaluarea Naţională.

„Atâta vreme cât nu modificăm numărul de săptămâni de şcoală, atâta vreme cât am adaptat deja programa de examen specificului acestui an total atipic, atâta vreme cât deja tematica de examen este anunţată şi elevii se pregătesc în acest fel, nu consider că sunt motive pentru a mai modifica această tematică de examen", a explicat Cîmpeanu.

Școlile rămân deschise cel puțin până la 1 aprilie

Potrivit ministrului Sorin Cîmpeanu, şcolile vor rămâne deschise „cel puţin până la data de 1 aprilie”.

„Ministerul Educaţiei va rămâne consecvent principiului potrivit căruia şcolile trebuie să se închidă ultimele, doar dacă e nevoie. Am semnat ordin de ministru prin care şcolile se închid când localităţile intră în carantină. Am fi într-o situaţie absurdă dacă am avea terase, mall-uri şi alte localuri deschise şi am închide şcolile”, a asigurat ministrul.

Potrivit calendarului școlar actual, examenul de Bacalaureat se încheie pe 9 iulie, cu afișarea rezultatelor finale. Probele se termină pe data de 1 iulie, când are loc proba de limba maternă.

