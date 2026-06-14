CM 2026. Egal istoric pentru Qatar: 1-1 cu Elveţia

Echipa naţională a Qatarului a încheiat la egalitate sâmbătă seara, scor 1-1, cu echipa naţională a Elveţiei, într-un meci contând pentru grupa B a Cupei Mondiale 2026.

Qatarezii au avut prima ocazie a meciului de la San Francisco, încă din minutul 2, când Akanji a greşit, Edmilson Junior a preluat, dar a şutat slab şi Kobel a putut prinde mingea care în trecuse printre picioare. Elveţienii au urcat în atac şi au controlat restul meciului. Iar după şutul peste poartă al lui Ndoye, din minutul 10, goalkeeperul Abunada l-a faultat pe Freuler în careu, patru minute mai târziu, şi arbitrul Said Martinez a dictat penalti. Embolo, omul care a primit viza mai târziu decât coechipierii săi, a transformat şi a deschis scorul, în minutul 17. Elevii lui Yakin au rămas în control şi au avut posesie de 75 la sută în prima repriză, dar la pauză elveţienii au intrat doar cu avantaj minim, în parte şi din cauza portarului qatarez Abunada, care s-a opus la şuturile lui Ndoye şi Vargas, din prelungiri, transmite News.ro.

În partea secundă europenii au tras frâna de mână. Xhaka a trimis periculos, în minutul 67, iar Vargas a ratat majorarea scorului în minutul 75. Manzambi şi-a încercat şi el norocul, în minutul 81, şutând pe lângă poartă, iar în ciuda dominării evidente, Elveţia a fost egalată în al cincilea minut al prelungirilor. Al Amin a centrat de pe stânga şi căpitanul Khoukhi a înscris cu o lovitură de cap din careu.

Qatar – Elveţia a fost 1-1, primul punct cucerit de echipa arabă la turneul final mondial. În grupa B, toate echipele au câte un punct, cu golaveraj 1-1.

QATAR: Abunada - Al Oui (A. Fathi 60), Pedro Miguel, Khoukhi, Al Amin – Gaber Abdulsallam (Boudiaf 60), Madibo (Al Manai 79), Laye – Edmilson Junior (Al Haydos 88), Abdurisag (Alaaeldin 60), Afif. SELECŢIONER: Julen Lopetegui

ELVEŢIA: Kobel - Zakaria, Akanji, Elvedi, R. Rodriguez (Muheim 89) – Aebischer (Rieder 66), Freuler (Jashari 89), Xhaka – Ndoye (Manzambi 66), Embolo, Vargas (Amdouni 79). SELECŢIONER: Murat Yakin

Cartonaşe galbene: Abunada 16, Gaber Abdulsallam 23 / Zakaria 42

Arbitru: Said Martínez (Honduras)

Editor : A.C.