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Ilie Bolojan a depus o coroană la Mănăstirea Eroilor Români de la Ţiganca, Republica Moldova, în memoria soldaţilor morţi în 1941

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ilie bolojan la Mănăstirea Eroilor Români de la Ţiganca
Foto: Ilie Bolojan/ Facebook

Premierul demis Ilie Bolojan a depus, sâmbătă, o coroană de flori la Mănăstirea Eroilor Români de la Ţiganca, din Republica Moldova, în memoria soldaţilor români morţi pe aceste meleaguri în vara anului 1941. 

„Astăzi, la Mănăstirea Eroilor Români de la Ţiganca din Republica Moldova, am depus o coroană de flori în memoria soldaţilor români care şi-au dat viaţa pe aceste meleaguri în vara anului 1941”, anunţă premierul interimar Ilie Bolojan, într-o postare pe pagina sa de Facebook. 

Potrivit acestuia, cimitirul de Onoare Românesc de la Ţiganca este „un loc al recunoştinţei, unde ne plecăm frunţile în faţa sacrificiului celor care au luptat pentru ţară şi pentru idealurile generaţiei lor”. 

„Datoria noastră este să păstrăm vie memoria eroilor, să cinstim jertfa lor şi să transmitem generaţiilor viitoare respectul pentru istorie, adevăr şi demnitate naţională. Veşnică recunoştinţă eroilor români!”, mai afirmă Ilie Bolojan.

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Cimitirul de Onoare al Ostașilor Români de la Țiganca este așezat pe locul unde au fost înmormântați soldații români căzuți pentru eliberarea Basarabiei în anul 1941. Acest Cimitir al eroilor români a fost amenajat în anul 1941, după luptele pentru eliberarea Basarabiei, în perioada 22 iunie-19 iulie din 1941.

Ilie Bolojan va participa duminică la Congresul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), organizat la Chișinău.

Editor : A.C.

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