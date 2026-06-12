NATO a declanșat cel mai înalt nivel de alertă de apărare aeriană după ce un avion de pasageri israelian a provocat panică

NATO a declanșat joi cel mai înalt nivel de alertă de apărare aeriană după ce Ungaria a mobilizat avioane de luptă pentru a intercepta un avion de pasageri israelian care nu a reușit să stabilească contactul cu controlorii de trafic aerian în timp ce survola spațiul aerian ungar, scrie TVPWorld.

Forțele de Apărare Ungare au lansat două avioane de vânătoare JAS-39 Gripen pentru a escorta Airbusul A321 israelian, care efectua un zbor regulat de la Tel Aviv la Praga, urmând ordinele Centrului de Operațiuni Aeriene Combinate al NATO, a declarat joi premierul ungar Peter Magyar într-o declarație pe rețelele de socializare.

Avionul israelian a fost ulterior escortat de avioanele Gripen până când a părăsit spațiul aerian ungar.

Piloții avioanelor Gripen au stabilit rapid contact vizual cu echipajul Airbus-ului, după care comunicațiile radio cu controlul traficului aerian ungar au fost restabilite, a adăugat Magyar.

Aeronava israeliană a fost ulterior escortată de avioanele Gripen până la părăsirea spațiului aerian ungar, joi, la ora 20:10, continuându-și ruta planificată către Austria.

Magyar a declarat că serviciul de poliție aeriană al Ungariei și sistemul integrat de apărare aeriană al NATO „au funcționat eficient” pe toată durata incidentului.

Rămâne neclar motivul pentru care aeronava nu a reușit inițial să contacteze controlul traficului aerian.

Editor : M.C