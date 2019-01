Fostul principe Nicolae, noi dezvăluiri despre cearta cu familia regală

„Am fost primit în biroul în care bunicul meu a fost forţat să abdice"! Nicolae al României a dezvăluit în premieră culisele îndepărtării sale din Casa Regală, într-un interviu pentru publicaţia elveţiană L'Illustré. Realizat în Geneva, interviul este despre viaţa şi dezmoştenirea nepotului Regelui Mihai.

În luna august 2015, Casa Regală a României a emis un decret prin care lui Nicolae i se retrăgea titlul de principe şi era exclus din linia de succesiune la tron. Avocaţii acestuia au susţinut că n-au văzut niciodată documentul oficial care ar fi fost parafat de Regele Mihai, grav bolnav, în Elveţia, la acea vreme. Nu este clar nici în clipa de faţă dacă fostul suveran al României şi-a pus sau nu semnătura pe acel act de revocare, aşa cum au declarat oficiali ai Casei Regale.

Nicolae, un prinţ renegat

În interviul pentru publicaţia elveţiană, Nicolae a mărturisit că nu a primit nicio explicaţie credibilă din partea familiei sale, că decizia a fost luată fără ca el să fie informat şi că a primit doar o copie a acesteia, niciodată un act original. Nicolae al României mai spune că nu a mai putut vorbi cu bunicul său până când acesta a încetat din viaţă şi că a fost, desigur, şocat de cele întâmplate.

Cu toate acestea, nepotul Regelui Mihai speră că relaţiile se vor îmbunătăţi şi susţine că el face demersuri în acest sens.

Reprezentanţii Casei Regale declarau la momentul dezmoştenirii lui Nicolae că decizia a fost luată din cauza incompatibilităţii morale a principelui cu rigorile cerute de titulatură.

Nicolae al României, îndepărtat fără explicaţii

“N-am primit niciodată o explicaţie credibilă din partea familiei mele. Decizia a fost luată fără să fiu informat, în timp ce mă aflam în vacanţă în Croaţia. Am fost convocat la Bucureşti şi am fost primit în biroul în care bunicul meu a fost forţat să abdice în 1947, de către mătuşa mea, unchiul meu şi un membru al cabinetului. Am primit o copie a deciziei, fără niciun cuvânt drept explicaţie. N-am văzut niciodată actul original şi nici n-am mai putut să vorbesc cu bunicul meu până la sfârşitul vieţii sale. În mod evident, am fost şocat,” a declarat fostul principe Nicolae pentru publicaţia elveţiană L'Illustré.

„Sper că relaţiile se vor îmbunătăţi, încerc să fac demersuri în acest sens. Lucrurile se pot schimba,” a mai declarat fostul principe.

