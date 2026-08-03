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Analiză Schimbarea de poziție a lui Trump a modificat și calculele Teheranului. De ce consideră Iranul că deține acum avantajul în război

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Președintele SUA, Donald Trump.
Președintele SUA, Donald Trump. Sursa: Profimedia
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Din articol
Mesajele schimbate între Washington și Teheran Temerile Arabiei Saudite și ale Qatarului Controlul Strâmtorii Ormuz rămâne miza centrală Washingtonul are propriile limite

Schimbarea de poziție a președintelui american Donald Trump privind o posibilă escaladare militară împotriva Iranului este interpretată la Teheran drept dovada că Washingtonul încearcă să evite un război de amploare. În timp ce administrația americană susține că încearcă să readucă părțile la masa negocierilor, oficiali și analiști iranieni afirmă că Republica Islamică a reușit să schimbe raportul de forțe în regiune, demonstrând că poate amenința infrastructura energetică și rutele comerciale vitale din Orientul Mijlociu, arată, într-o analiză, The New York Times.

Atunci când președintele Donald Trump a părut, din nou, să renunțe la perspectiva unei escaladări militare împotriva Teheranului, el a oferit un nou argument narațiunii promovate de conducerea iraniană: nu Iranul este cel care se teme de război, ci Washingtonul.

Potrivit unor foști oficiali iranieni și analiști apropiați puterii, conducerea de la Teheran consideră că a identificat „călcâiul lui Ahile” al Statelor Unite. Cu sprijinul milițiilor aliate din regiune, Iranul a petrecut ultima săptămână demonstrând că poate amenința unele dintre cele mai importante instalații energetice și rute maritime din lume.

În același timp, Teheranul a continuat să ridice miza confruntării cu Washingtonul în privința condițiilor în care ar putea înceta ostilitățile și ar putea fi reluate negocierile de pace, întrerupte luna trecută.

Mesajele schimbate între Washington și Teheran

În ultimele zile, Donald Trump a sugerat că o escaladare militară majoră este iminentă dacă Iranul nu face concesii. Doi foști oficiali iranieni susțin însă că liderii de la Teheran i-au transmis președintelui american să își ducă amenințările până la capăt.

Amir al-Mousawi, fost diplomat iranian, afirmă că s-a întâlnit în weekend cu echipa negociatorului-șef al Iranului și a președintelui Parlamentului, Mohammad Bagher Ghalibaf. Potrivit acestuia, în weekend au avut loc schimburi de mesaje între oficiali americani și iranieni, prin intermediul unor reprezentanți ai Pakistanului și Qatarului.

Al-Mousawi susține că Trump ar fi avertizat că Statele Unite vor lansa atacuri severe asupra infrastructurii civile iraniene, inclusiv asupra centralelor electrice, dacă Teheranul nu revine la negocieri.

Iranul ar fi refuzat însă această solicitare, insistând ca Washingtonul să revină la memorandumul de înțelegere negociat anterior, document despre care numeroși experți afirmă că avantaja Republica Islamică.

„Nu avem absolut nicio problemă cu războiul și suntem pregătiți pentru marea confruntare”, afirmă Al-Mousawi că a fost mesajul transmis de iranieni. Potrivit acestuia, Trump ar fi spus că va lovi „centrul puterii din Iran”, iar răspunsul Teheranului a fost: „Dacă loviți, lovim și noi”.

Sasan Karimi, fost înalt oficial iranian și profesor la Universitatea din Teheran, afirmă că autoritățile iraniene au observat un tipar în strategia administrației Trump.

„De fiecare dată când au loc schimburi de mesaje, Trump începe să pună presiune asupra situației amenințând Iranul, pentru a obține concesii suplimentare. Dar Iranul nu se lasă manipulat atât de ușor”, a declarat acesta.

Duminică, Trump a anunțat că a renunțat la escaladarea militară pe care o pregătea după ce Iranul și alte state din Orientul Mijlociu au cerut o amânare, deoarece „parametrii unui acord” ar fi fost deja conveniți. Cu toate acestea, nu există indicii publice că negocierile dintre Washington și Teheran ar urma să fie reluate.

Temerile Arabiei Saudite și ale Qatarului

Potrivit a doi diplomați din regiune, Arabia Saudită și Qatar și-au exprimat îngrijorarea cu privire la capacitatea lor de a proteja infrastructura petrolieră și de gaze în eventualitatea unei escaladări.

Postul oficial de știri al Arabiei Saudite a anunțat că prințul moștenitor Mohammed bin Salman a discutat recent cu Donald Trump și a insistat asupra necesității dialogului pentru reducerea tensiunilor și evitarea unui conflict regional de amploare.

Evenimentele din ultimele săptămâni au alimentat aceste temeri.

Cu două săptămâni în urmă, rebelii Houthi din Yemen, aliați ai Iranului, au blocat accesul Arabiei Saudite la strâmtoarea Bab al-Mandab din Marea Roșie.

Prin această rută, Arabia Saudită transporta petrol către porturile sale de la Marea Roșie pentru a evita dependența de Strâmtoarea Ormuz, aflată sub influența Iranului și considerată una dintre cele mai importante rute maritime pentru exporturile mondiale de petrol.

Săptămâna trecută, două instalații petroliere importante din Arabia Saudită au fost lovite de drone, într-un atac atribuit de Riad unor miliții irakiene susținute de Iran.

La doar o zi distanță, două nave au luat foc în portul egiptean Damietta, într-un incident pe care autoritățile egiptene îl investighează ca posibil atac cu drone și pe care numeroși analiști îl atribuie Iranului sau grupărilor sale aliate.

Controlul Strâmtorii Ormuz rămâne miza centrală

Potrivit lui H.A. Hellyer, cercetător asociat senior la Royal United Services Institute din Londra, confruntarea actuală are drept miză redesenarea arhitecturii de securitate din Orientul Mijlociu.

În centrul disputei se află controlul asupra Strâmtorii Ormuz.

„Iranienii sunt extrem de hotărâți să nu renunțe la control și sunt dispuși să recurgă inclusiv la atacuri aeriene pentru a-și menține poziția”, afirmă Hellyer.

În această ecuație s-a adăugat și atacul surpriză din 17 iulie asupra unor baze militare americane din Iordania, soldat cu moartea a trei militari americani.

Ali Vaez, directorul programului pentru Iran din cadrul International Crisis Group, consideră că acesta a reprezentat un moment de cotitură.

Potrivit lui, atacul a demonstrat că arsenalul de rachete al Iranului rămâne consistent și că serviciile sale de informații sunt mai eficiente decât estimau anterior serviciile occidentale.

Evenimentul a provocat inclusiv tensiuni politice în Iordania, unde sute de politicieni, avocați și alte personalități publice au contestat restricțiile privind libertatea de exprimare și au cerut retragerea forțelor americane din țară.

Vaez afirmă că întreaga strategie iraniană urmărește să transmită Statelor Unite că orice nouă escaladare ar produce consecințe devastatoare pentru întreaga regiune și pentru economia mondială.

În opinia sa, Trump nu a înțeles niciodată pe deplin că Iranul nu răspunde la intimidare.

„Au trecut deja opt ani de «presiune maximă», prin sancțiuni economice și acum prin presiune militară, fără ca aceste măsuri să producă rezultatele urmărite”, afirmă acesta.

Washingtonul are propriile limite

În același timp, Statele Unite se confruntă cu diminuarea stocurilor de muniție. Mai mulți oficiali militari americani avertizează că această situație ar putea afecta capacitatea SUA de a face față unor conflicte majore în viitor, inclusiv unei eventuale confruntări cu China.

Printre cele mai afectate sisteme se numără rachetele defensive Patriot, a căror producție necesită ani pentru refacerea stocurilor.

Farzan Sabet, specialist în Iran la Institutul Universitar din Geneva, consideră că opțiunile militare ale Statelor Unite sunt limitate. În opinia sa, nu este deloc clar dacă o escaladare militară limitată, pe care Trump pare dispus să o accepte, ar putea modifica strategia Iranului.

Mai mult, el apreciază că nici atacurile americane nu ar elimina capacitatea Teheranului de a utiliza rachete și drone pentru a închide Strâmtoarea Ormuz sau pentru a lovi infrastructura energetică din Golf.

Încurajați de această situație, reprezentanți ai aripii dure din Iran au început să ironizeze poziția administrației americane.

Ebrahim Rezaei, purtătorul de cuvânt al Comisiei pentru securitate națională și politică externă a Parlamentului iranian, a reluat o declarație făcută anterior de Trump, care amenințase că va bombarda Iranul „înapoi în epoca de piatră”.

„Dacă se va lansa un atac asupra Iranului, vom readuce întreaga regiune și infrastructura ei în epoca de piatră”, a scris Rezaei pe platforma X.

După ce Trump a anunțat că amână o nouă escaladare militară, comentatorul iranian Seyed Mohammad Marandi a publicat pe X o fotografie cu tacos de pui, făcând trimitere la acronimul folosit de criticii președintelui american – TACO („Trump Always Chickens Out” – „Trump dă întotdeauna înapoi”). Mesajul care însoțea imaginea era simplu: „Iranul nu a cedat”.

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În ciuda declarațiilor privind diplomația, numeroși analiști apreciază că Washingtonul și Teheranul sunt astăzi mai departe de un acord decât în urmă cu câteva luni.

Sasan Karimi consideră că Iranul trebuie să se pregătească pentru o nouă etapă a conflictului în următoarele săptămâni. În opinia sa, atât timp cât ambele părți sunt convinse că numai propriile condiții trebuie acceptate, negocierile nu au șanse reale de succes.

„Pentru a ajunge la un acord, ambele părți trebuie să dea dovadă de umilință politică și să accepte că ambițiile lor maximaliste nu vor da rezultate. Deocamdată, însă, aceste dinamici nu se regăsesc la masa negocierilor”, a concluzionat acesta.

Editor : C.A.

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