Grupul Lasar, o unitate din cadrul Gărzii Naționale a Ucrainei, a publicat un videoclip care arată distrugerea unui sistem rusesc de lansare multiplă a rachetelor (MLRS) BM-27 „Uragan” în apropierea localității Novopavlivka, din regiunea Dnipropetrovsk.

Unitatea a declarat că atacul asupra echipamentului rus a avut loc la începutul lunii iulie, scrie Ukrainska Pravda.

Înainte de atac, echipele de recunoaștere au strâns informații privind locația pozițiilor de tragere ale lansatoarelor multiple de rachete rusești. Echipajele dronelor de atac au atacat apoi ținta.

„Sistemul „Uragan” era încărcat și se deplasa spre poziția de luptă. După două lovituri directe ale Grupului Lasar, vehiculul a luat foc și a început să explodeze. Rachetele au zburat aproape orizontal din tuburile de lansare, deoarece lansatorul nu fusese încă adus în poziție de tragere.

S-a transformat într-un adevărat spectacol de artificii de care echipajele noastre s-au bucurat din plin. Sperăm că acest foc vă va încălzi și pe voi.”

Editor : Sebastian Eduard