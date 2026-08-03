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O țară NATO a introdus începând de azi serviciul militar obligatoriu de 11 luni

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Soldați NATO. Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia Images
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Din articol
5 luni instrucție de bază

Danemarca şi-a lansat oficial luni noul său serviciu militar obligatoriu cu o durată de 11 luni, în conformitate cu o reformă legală aprobată în 2024.

Circa 1.600 de recruţi, toţi voluntari şi parte a celui de-al doilea contingent din acest an, au fost distribuiţi între diferitele centre militare, a informat armata daneză într-un comunicat citat de EFE, potrivit Agerpres.

Armata a subliniat necesitatea extinderii şi consolidării serviciului ca urmare a noii realităţi „în care ameninţările şi securitatea noastră sunt mai dinamice şi mai complexe ca oricând”.

„Extinderea serviciului ne permite să folosim recruţi în noi roluri în cadrul capacităţilor operaţionale, iar acest lucru contribuie la crearea unei forţe de luptă mai mari şi mai rapide”, a declarat Kenneth Strom, şeful programului de recrutare.

5 luni instrucție de bază

Recruţii vor petrece primele cinci luni primind instruire de bază şi apoi vor face parte din serviciul operaţional în cadrul armatei.

În a doua parte a serviciului lor, recruţii pot fi detaşaţi pentru a îndeplini atribuţii în Regatul Danemarcei, inclusiv pe teritoriul autonom al Groenlandei, în misiunea NATO din Letonia sau integraţi în Marină.

În 2024, guvernul danez a propus extinderea serviciului militar de la 4 la 11 luni, începând cu 2027, şi obligativitatea acestuia şi pentru femei, aşa cum era deja cazul în alte ţări nordice, cum ar fi Norvegia şi Suedia, invocând situaţia de securitate în schimbare din cauza războiului din Ucraina.

Data de implementare a noii reforme a fost ulterior devansată cu un an.

Obiectivul pe termen mediu este de a creşte numărul anual de recruţi de la 4.500 la 6.500.

Aproximativ o cincime dintre recruţii care şi-au început serviciul în acest an sunt femei, a informat armata daneză.

Editor : B.P.

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