Înșiruire unică de cifre în data de 2 februarie 2020. Ziua unui palindrom special

Data de 2 februarie 2020 este cu totul și cu totul specială, din motive care țin de matematică. Data este un palindrom, adică arată la fel și de la cap la coadă, și de la coadă la cap: 02.02.2020. Și asta în ambele moduri de scriere a datei - stilul european, cu ziua înaintea lunii, și stilul american, cu luna înaintea zilei. Ba chiar și cu stilul chinez, care pune anul mai întâi. Dar nu e doar atât. Un matematician foarte cunoscut pe Youtube a explicat toate curiozitățile care fac din 2 februarie 2020 „cea mai palindromică zi înregistrată vreodată”.

Un palindrom este un grup de cuvinte sau un cuvânt care poate fi citit de la stânga la dreapta și de la dreapta la stânga fără să-și piardă sensul.

„Trebuie să vorbim despre data de 2 februarie 2020. Mulți oameni au observat că este o dată palindromică, adică este la fel de la început la sfârșit și de la sfârșit la început. (..) Ambele calendare (n.red.: model american și model european) au 366 de date palindromice la fiecare 10.000 de ani, dintre care 12 sunt la fel în ambele calendare. Restul sunt diferite. Cele care se suprapun sunt foarte rare. 2 februarie 2020 este doar a patra oară când se întâmplă”, a explicat matematicianul Matt Parker.

Data următoare pentru un asemenea palindom va fi 3 martie 3030!

„Dacă ne uităm mai atent la data de 2 februarie, vedem că este a 33-a zi din an, ceea ce este un palindrom. Și nu doar atât. Pentru că 2020 este an bisect, mai sunt 333 de zile rămase. Deci numărul zilei este un palindrom, iar numărul zilelor rămase este tot un palindrom. Este o împărțire palindromică în an. Acestea sunt incredibil de rare”, a subliniat matematicianul.

„Ambele stiluri de calendar au o dată palindromică, în aceeași zi și este și o împărțire palindromică a anului. Este cea mai palindromică dată! Cu certitudine este cea mai palindromică dată din ultimii 10.000 de ani și aș spune că este cea mai palindromică dată pe care o vom avea vreodată. Trebuie să sărbătoriți pe 2 februarie 2020!” - a îndemnat Matt Parker.

De altfel, data mai coincide cu ceva: este ziua în care celebra marmotă Phil din Statele Unite face previziunile meteorologice. Faimoasa marmotă Phil, din orăşelul Punxsutawney, statul american Pennsylvania, a fost scoasă duminică din vizuina ei, dar nu şi-a văzut umbra, ceea ce, potrivit tradiţiei, înseamnă că primăvara este aproape.

Editor: Luana Păvălucă