Președintele Nicușor Dan a declarat, joi, că certurile între partidele de guvernare sunt „inevitabile și legitime”, precizând că vor mai fi discuții și în perioada următoare, dar „raționale”. În același timp, șeful statului exclude „în acest moment” varianta ca PSD sau PNL să facă alianță cu AUR.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Eu văd în fiecare dintre cele patru partide raționalitate și bineînțeles că sunt discuții, le văd, le cunosc, dar văd pe de altă parte raționalitate. În următoarele săptămâni, luni, o să vedem argumente contradictorii și discuții, dar rationale. Peste tot în lume e complicat în situații din astea. În momentul în care ai niște partide și fiecare dintre ele reprezintă categorii de cetățeni cu aspirații care nu sunt întotdeauna identice, e inevitabil și legitim să ai acest tip de confruntare”, a declarat Nicușor Dan.

Întrebat dacă va chema liderii partidelor la discuții, șeful statului a răspuns: „De câte ori e nevoie”.

Nicuşor Dan a mai fost întrebat dacă va desemna un premier dintr-o posibilă alianţă PSD-AUR sau PNL-AUR. „Nu suntem deloc acolo. Şi am spus, repet, în discuţiile pe care le-am avut cu toate partidele din coaliţie, dorinţa tuturor este să continue să guverneze împreună”, a răspuns el.



Referitor la faptul că „problema” PSD-ului o reprezintă Ilie Bolojan, şeful statului a reiterat: „Aceste patru partide şi minorităţile naţionale îşi doresc să guverneze şi, aşa cum am spus sunt obligate să guverneze împreună”.

În ce privește posibilitatea ca un partid din coaliție să facă alianță cu AUR, Nicușor Dan a subliniat: „În momentul de față nu văd niciun scenariu PSD-AUR, nici PNL-AUR”.

Declarațiile președintelui vin în contextul în care PSD și PNL se acuză reciproc de înțelegeri cu AUR.

Acuzații de blat cu AUR

În timpul dezbaterilor privind bugetul de stat, deputatul Alexandru Muraru, președintele PNL Iași, spunea că PSD și AUR „au pus la cale o conspirație prin care vor să facă bugetul României țăndări”.

În replică, social-democrații au început să transmită mesaje în spațiul public prin care subliniază o eventuală înțelegere între PNL și AUR. Miercuri, Sorin Grindeanu l-a acuzat pe premierul Ilie Bolojan şi alți lideri liberali că au trimis „bezele” către Alianţa pentru Unirea Românilor, în timp ce exclude o alianță PSD-AUR.

„Am văzut bezelele pe care le-a trimis şi prim-ministrul, şi anumiţi lideri marcanţi, anumiţi, unii nu, alţii da, de la PNL către AUR. E treaba lor. Noi nu decidem pentru PNL, noi nu decidem pentru USR, decidem pentru noi şi pentru drumul pe care apucă PSD-ul. Am spus ceea ce excludem din start, văd că alţii n-o fac, e treaba lor”. (...)PSD nu face alianţă şi nu face majoritate cu AUR. Este exclus lucrul ăsta, s-a văzut şi săptămâna trecută în Parlament. Dacă am fi vrut să facem acest lucru, credeţi-mă că ne era foarte simplu să-l facem şi ar fi trecut foarte rapid anumite amendamente. Şi doi, nu vom susţine un guvern minoritar”, a declarat Grindeanu.

Mai mult, în timpul unei vizite la Bruxelles, liderul PSD i-a spus și Robertei Metsola, președinta Parlamentului European, că formațiunea condusă de Ilie Bolojan s-ar apropia de AUR.

„Am reafirmat că excludem orice variantă de colaborare politică cu AUR și că urmărim cu îngrijorare semnalele tot mai dese de apropiere dintre partidul premierului și liderii formațiunii extremiste conduse de George Simion. O asemenea apropiere PNL-AUR reprezintă o amenințare pentru viitorul oricărei coaliții pro-europene și un pericol pentru viitorul european al României!”, a scris Grindeanu, joi, pe Facebook.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Între timp, formațiunea lui George Simion a transmis că nu face alianțe cu PSD și nici cu PNL. „Sunt pure invenții”, transmit reprezentanții AUR, care mai subliniază că partidele din Coaliție „votează cot la cot fiecare măsură care lovește în populație, dar încearcă să creeze impresia că ar exista diferențe între ei”.

Editor : C.L.B.