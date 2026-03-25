Iranul, care se confruntă cu o inflație-record, a lansat bancnota de 10 milioane de riali. Valoarea ei este de doar 6,56 euro

Iranian rial money bills pile on table. Iran banknotes of IRR currency close up. Concept of business, economy and banking in Iran
Iranul a pus în circulaţie, în plin război cu Israelul şi Statele Unite, bancnota cu cea mai mare valoare din istoria sa, 10 milioane de riali. Aceasta valorează însă doar 6,56 euro, după ce rialul a scăzut cu 97% atât faţă de dolar, cât şi faţă de euro.

Această nouă bancnotă, care are pe faţă un desen al Moscheei din Isfahan, iar pe verso un desen al citadelei Bam, a început să fie pusă în circulaţie de către bănci la mijlocul lunii martie, scrie Financial Times, citat de News.ro.

Bancnota reprezintă un răspuns la cererea tot mai mare de lichidităţi a populaţiei, afectată de o inflaţie - de 47,5% pe an, pe măsură ce Iranul se cufundă în război.

Criza economică nu este tocmai recentă în Iran, subminiat de ani de ani de sancţiuni americane, mai ales vizând petrolul.

Bancnote de un milion de riali au fost puse în circulaţie din vara lui 2025.

Manifestaţiile din decembrie, reprimate în sânge de către putere, erau declanşate, la origine, de traiul scump, după care s-au transformat în ianuarie în proteste față de regimul aflat la putere. Războiul a adăugat și mai multă presiune economică.

La 15 martie, Ministerul iranian al Muncii a anunţat o creştere cu 60% a salariului minim, de la 103 milioane de riali la 166 de milioane de riali pe lună (109 euro). De asemenea, guvernul a anunţat o creştere asemănătoare a alocaţiilor familiale.

În vederea unei simplificări a tranzacţiilor şi afişării preţurilor, Guvernul a obţinut, în urmă cu câteva luni, o lege cu privire la ştergerea ultimelor patru zerouri de pe bancnote.

Pe banconota de 10 milioane de riali scrie, astfel, ”1.000” cu majuscule pe ambele feţe.

Însă numărul complet este afişat pe verso, unde ultimele patru zerouri sunt imprimate într-o nuanţă mai deschisă.

