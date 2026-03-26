Guvernul a adoptat OUG pentru programul SAFE, astfel încât România să poată semna contractele de achiziții până la 30 mai 2026

România își pregătește cadrul pentru accesarea fondurilor europene din programul de apărare SAFE, după ce Guvernul a adoptat noi modificări legislative menite să evite blocajele administrative și bugetare înainte de termenul limită din 30 mai 2026. Noile prevederi extind atribuțiile Ministerului Finanțelor, introduc mecanisme de cooperare industrială și simplifică procedurile pentru implementarea unor proiecte din PNRR.

Decizia vine în contextul necesității accelerării investițiilor în industria de apărare și al utilizării eficiente a finanțărilor europene disponibile prin instrumentul SAFE („Acțiunea pentru securitatea Europei”).

Modificări pentru implementarea rapidă a programului SAFE

Ordonanța de urgență modifică și completează cadrul stabilit prin OUG nr. 62/2025, privind implementarea programului SAFE, care vizează consolidarea industriei europene de apărare.

Potrivit Guvernului, principalele schimbări urmăresc completarea cadrului instituțional, financiar și procedural, astfel încât România să poată semna contractele de achiziții până la termenul limită de 30 mai 2026, fără riscul unor blocaje administrative sau bugetare.

Executivul a transmis că aceste măsuri sunt necesare pentru implementarea rapidă și eficientă a Planului național de investiții pentru industria europeană de apărare.

Ministerul Finanțelor primește atribuții extinse

Actul normativ extinde rolul Ministerului Finanțelor în gestionarea programului SAFE. Instituția va semna acordul de împrumut și acordul operațional cu Comisia Europeană, va administra fluxurile financiare și tragerile din împrumut, inclusiv prefinanțarea, și va asigura evidența și utilizarea fondurilor în conformitate cu regulile privind datoria publică.

De asemenea, va coordona mecanismele de control financiar și va centraliza raportările privind justificarea cheltuielilor pe întreaga durată a implementării planului.

Ordonanța introduce și un nou instrument, „acordul de cooperare”, care reglementează obligațiile industriale de cooperare economică.

Potrivit Guvernului, recepția produselor va fi condiționată de îndeplinirea acestor obligații, certificate înainte de livrare.

Mecanismul urmărește ca investițiile să genereze efecte reale în economie, inclusiv locuri de muncă și dezvoltarea capacităților industriale din România, nu doar achiziții punctuale.

Schimbări și pentru proiectele din PNRR

Actul normativ include și o serie de modificări care vizează implementarea Planului Național de Redresare și Reziliență. Astfel, este introdusă posibilitatea prelungirii duratei contractelor, deciziilor și ordinelor de finanțare până la 31 august 2026, printr-un mecanism simplificat de notificare.

Procedura elimină necesitatea actelor adiționale și reduce birocrația, fiind prevăzut un termen de răspuns de 5 zile lucrătoare, după care intervine aprobarea tacită.

Pentru programele majore, precum Valul renovării, Fondul local și Educație, prelungirea se va face prin notificare transmisă de Ministerul Dezvoltării, folosind platforma informatică proprie, evitând procesarea individuală a unui număr mare de solicitări.

Totodată, agențiile de dezvoltare regională vor putea monitoriza progresul fizic al investițiilor, la solicitarea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, în baza instrucțiunilor coordonatorului național.

Citește și: Noi măsuri pentru decarbonizarea sectorului energetic, aprobate de Guvern. Ce se va întâmpla cu centralele pe cărbune

