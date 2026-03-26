Europa riscă o explozie a prețurilor la gaze dacă importurile de GNL din Qatar rămân oprite. Ce scenarii sunt luate în calcul

Europa riscă o nouă explozie a prețurilor la gaze, pe fondul opririi livrărilor de GNL din Qatar, iar analiștii avertizează că, în scenariile în care perturbările persistă, nivelurile ar putea reveni la cele din criza energetică din 2022. Estimările indică posibile creșteri de până la 155 €/MWh, în timp ce piața rămâne extrem de sensibilă la evoluțiile din Orientul Mijlociu.

Analiștii din domeniul energiei estimează o creștere drastică a prețurilor gazelor naturale dacă importurile de GNL din Qatar către UE rămân oprite încă trei luni. Dacă războiul din Iran se prelungește încă șase luni, Europa ar putea ajunge în condiții similare crizei energetice din 2022, scrie Euronews.

Perturbarea prelungită a livrărilor de gaze naturale lichefiate (GNL) din Orientul Mijlociu ar putea duce la creșteri abrupte ale prețurilor și ar putea fi aproape de criza energetică din 2022, avertizează analiștii, în condițiile în care piața gazelor din Europa este din nou sub tensiune.

Prețurile gazelor ar putea urca până la 155 de euro/MWh, de trei ori mai mult decât nivelul actual de aproximativ 50 de euro/MWh, dacă exporturile de GNL din Qatar sunt oprite timp de trei luni din cauza escaladării conflictului din Orientul Mijlociu, potrivit unei analize publicate joi de Montel Analytics.

Închiderea transportului maritim prin Strâmtoarea Ormuz și redirecționarea transporturilor de GNL din Europa către Asia au ridicat semne de întrebare privind creșterea prețurilor și securitatea viitoare a aprovizionării pe continent, țări precum Italia și Belgia fiind cele mai afectate de oprirea producției din Qatar.

Înainte de invazia Rusiei în Ucraina, la sfârșitul lunii februarie 2022, prețurile gazelor naturale europene pe benchmark-ul TTF, principalul reper pentru prețurile angro ale gazelor în Europa, se situau între 70 și 100 de euro/MWh în ianuarie și începutul lunii februarie. Deși acest nivel reprezenta o creștere semnificativă față de valorile sub 25 de euro/MWh din 2020, rămânea mult sub creșterea fără precedent din 2022, când prețurile au depășit 300 de euro/MWh.

În condițiile în care vârful de 345 de euro/MWh este încă proaspăt în memorie, factorii de decizie din UE și traderii urmăresc cu îngrijorare evoluțiile din Orientul Mijlociu.

Analiștii estimează că o oprire de trei luni ar elimina până la 21 de milioane de tone de GNL de pe piața globală, reducând nivelurile de stocare din Europa la ceea ce unii descriu drept „minime critice” înainte de vară.

Recomandările UE pentru stocarea gazelor naturale

Când depozitele de gaze ale UE sunt umplute la nivelul țintă de 90–95%, acestea conțin aproximativ 100 de miliarde de metri cubi de gaze naturale. Majoritatea țărilor UE se află în prezent sub media ultimilor cinci ani în ceea ce privește stocurile, Germania și Olanda înregistrând cele mai scăzute rezerve, de aproximativ 4 miliarde și, respectiv, 5 miliarde de metri cubi, potrivit datelor Gas Infrastructure Europe (GIE).

Bulgaria și Portugalia sunt aproape sau ușor peste media obișnuită, arată datele GIE, în timp ce Austria, Franța, Ungaria și Spania se situează moderat sub medie.

Comisia Europeană a declarat joi că UE „nu se confruntă în prezent cu probleme privind securitatea aprovizionării”. Comisarul european pentru energie, Dan Jørgensen, a îndemnat însă statele UE pe 20 martie să înceapă reumplerea rezervelor de gaze mai devreme decât de obicei, pentru a evita presiunile de ultim moment și creșterile de prețuri.

Țările UE trebuie să mențină nivelurile de stocare a gazelor la 90% până la 1 noiembrie în fiecare an. Însă executivul european a recomandat capitalelor să reducă ținta la 80% „în caz de condiții dificile”. Unele state membre pot ajunge la 75%, iar excepțiile pot coborî până la 70%.

„În privința stocării, vom sprijini orice țară care activează flexibilitatea. Reumplerea trebuie să înceapă suficient de devreme pentru a evita o grabă de ultim moment. Vom continua coordonarea cu statele membre și partenerii globali”, a declarat joi purtătoarea de cuvânt a Comisiei, Anna-Kaisa Itkonen.

Cu toate acestea, miza crește considerabil dacă întreruperea se prelungește. În acest scenariu, analiștii estimează că guvernele ar putea fi nevoite să intervină, inclusiv prin reintroducerea unor măsuri de raționalizare.

Scenariul unei întreruperi de șase luni

Rezultate mai severe rămân posibile. Dacă perturbarea se prelungește la șase luni, experții avertizează asupra unei „presiuni de tip 2022 sau chiar mai grave”.

Estimările privind prețurile variază în acest caz, însă unii analiști indică medii de aproximativ 160 de euro/MWh, cu posibile creșteri peste 200 de euro/MWh.

La aceste niveluri, capacitatea Europei de a-și reumple stocurile de gaze înainte de iarnă ar fi grav afectată, spun analiștii, lăsând reducerea cererii drept singura soluție pentru echilibrarea pieței.

„Dacă tranzitul ar rămâne perturbat până la sfârșitul lunii august, nu ar mai exista o cale credibilă pentru a atinge stocuri de peste 82 bcm până la sfârșitul lunii octombrie, chiar și cu prețuri de aproximativ 250 de euro/MWh pe timpul verii”, a declarat Tom Purdie, analist senior GNL la Energy Aspects.

