Roberta Metsola face apel la „stabilitate și unitate", după ce Sorin Grindeanu i-a vorbit de planul PSD privind guvernarea

Sorin Grindeanu s-a întâlnit cu Roberta Metsola, președinta Parlamentului European. Sursa foto: Facebook
Grindeanu a prezentat planul PSD la Bruxelles și a criticat Executivul Lider PNL: „Partenerii de dialog știu ce ai făcut în viața politică”

Roberta Metsola a vorbit despre nevoia de „stabilitate și unitate” după întâlnirea cu Sorin Grindeanu, la Bruxelles. Liderul PSD anunțase că i-a prezentat acesteia planul formațiunii sale de a face un referendum intern privind guvernarea, aducând mai multe critici la adresa Guvernului, inclusiv prin faptul că partidul premierului Ilie Bolojan s-ar apropia de extremiști. 

„În cadrul primei mele întâlniri cu președintele Camerei Deputaților din România, Sorin Grindeanu, am subliniat că Parlamentul European lucrează la întărirea cooperării interparlamentare și am evidențiat nevoia de stabilitate și unitate în timp ce construim o Europă mai bună, mai apropiată de cetățeni și capabilă să ofere răspunsuri la provocările cu care ne confruntăm”, a scris președinta Parlamentului European pe rețeaua X.

Grindeanu a prezentat planul PSD la Bruxelles și a criticat Executivul

Sorin Grindeanu se află zilele acestea la Bruxelles pentru a discuta cu socialiștii europeni despre planul PSD privind guvernarea, înainte de consultarea internă din partid care va avea loc pe 20 aprilie. În acest context, liderul social-democraților a avut o întâlnire și cu președinta Parlamentului European, căreia i-a vorbit despre referendumul din partid, dar a profitat de ocazie pentru un nou atac la adresa Guvernului. Grindeanu a subliniat cum Executivul de la București a întârziat cu măsurile pentru combaterea creșterii prețurilor pentru combustibil:

„Am discutat astăzi la Bruxelles cu doamna Roberta Metsola, președintele Parlamentului European, despre protejarea populației și a economiei de efectele scumpirii dramatice a carburanților, care trebuie să reprezinte o urgență majoră a guvernării. I-am spus doamnei Metsola că întârzierea aplicării unor soluții adoptate deja de alte țări europene, soluții care au temperat creșterea prețurilor, poate afecta performanța guvernării pro-europene și oferă combustibil forțelor extremiste și populiste”.

Acestamai spune că i-a explicat șefei Legislativului european că social-democrații vor să guverneze cu un premier care „să livreze încredere, nu austeritate” și a vorbit despre o eventuală apropiere între PNL și AUR.

Lider PNL: „Partenerii de dialog știu ce ai făcut în viața politică”

În replică, europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan a declarat că Sorin Grindeanu a fost primit de Roberta Metsola în calitate de președinte al Camerei Deputaților, motiv pentru care ar fi trebuit să vorbească în numele majorității parlamentare din România, nu în numele propriului său partid.

„Partenerii de dialog știu ce ai făcut în viața ta politică. Tentativa de colaborare între PSD și AUR, pe care am văzut-o cu toții în Parlamentul României, cu siguranță prefigurează în percepția liderilor europeni”, a spus acesta în direct la Digi24.

