Războiul din Orientul Mijlociu continuă, după o zi în care președintele american Donald Trump a transmis Iranului un plan de pace în 15 puncte. Teheranul nu a oferit un răspuns oficial, iar declarațiile oficialilor iranieni sunt contradictorii. Seara, ministrul de Externe de la Teheran a respins ideea negocierilor cu SUA, în timp ce, la Casa Albă, purtătoarea de cuvânt Karoline Leavitt a afirmat că Trump poartă „discuții productive” cu Iranul, dar este pregătit să „dezlănțuie iadul” dacă nu se ajunge la un acord. În paralel, Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) susține că armata americană a lovit peste 10.000 de ținte în Iran și a distrus două treimi din capacitățile de producție militară ale regimului.

Ziua precedentă a fost dominată de mesajele contradictorii venite din ambele părți. După propunerea lui Trump pentru încheierea conflictului, Iranul a prezentat la televiziunea de stat cinci condiții proprii:

încetarea „agresiunilor și asasinatelor”;

oferirea unor garanții „concrete” care să prevină reluarea războiului împotriva Iranului;

plata daunelor de război și acordarea de despăgubiri;

încetarea acțiunilor militare împotriva Iranului și a „tuturor grupurilor de rezistență” din Orientul Mijlociu;

recunoașterea suveranității Iranului asupra Strâmtorii Ormuz.

Într-o înregistrare video difuzată la televiziunea de stat, locotenent-colonelul Ebrahim Zolfaqari a susținut că puterea strategică a SUA s-a transformat într-un „eșec strategic”. „Primul și ultimul nostru cuvânt au fost aceleași încă din prima zi și așa va rămâne: cineva ca noi nu se va împăca niciodată cu cineva ca voi”, a spus Zolfaqari. „Nici acum, nici niciodată.”

Președintele Parlamentului iranian, a transmis că Teheranul „monitorizează îndeaproape toate mișcările SUA din regiune”, în urma informațiilor potrivit cărora Washingtonul va desfășura trupe suplimentare în Orientul Mijlociu, în timp ce Israelul a continuat să lanseze atacuri asupra sudului Libanului și a suburbiilor sudice ale Beirutului, vizând ceea ce a descris drept infrastructură aparținând grupării militante Hezbollah, susținută de Iran.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat ulterior că Israelul extinde „zona tampon” din sudul Libanului, cu scopul de a elimina amenințarea cu rachete din partea grupării Hezbollah.

„Am creat o adevărată zonă de securitate care previne orice infiltrare în Galileea și la granița de nord. Extindem această zonă pentru a elimina amenințarea reprezentată de rachetele antitanc și pentru a crea o zonă tampon mai mare”, a spus Netanyahu într-un mesaj video publicat de cabinetul său.

Secretarul general al ONU, António Guterres, a cerut Statelor Unite și Israelului să pună capăt războiului și a făcut apel la Iran să înceteze atacurile asupra țărilor din regiune.

Vorbind anterior în fața jurnaliștilor, Guterres a descris situația în care trăiesc oamenii drept una de „insecuritate profundă”, spunând că a văzut personal acest lucru în timpul unei vizite recente în Liban.

„Și acolo războiul trebuie să înceteze”, a declarat el, cerând grupării Hezbollah să oprească atacurile asupra Israelului și Israelului să înceteze operațiunile militare și loviturile. „Modelul Gaza nu trebuie replicat în Liban”, a adăugat acesta.

Potrivit Times of Israel, Șeful Comandamentului Central al SUA, amiralul Brad Cooper, a declarat că armata americană a lovit peste 10.000 de ținte în Iran de la începutul războiului, distrugând, în acest proces, două treimi din capacitățile de producție militară ale regimului.

„Am lovit cea de-a 10.000-a țintă iraniană chiar cu câteva ore în urmă. Iar dacă adăugăm ceea ce am realizat împreună cu succesul aliatului nostru israelian, împreună am lovit mii de alte ținte, demonstrând clar că suntem mai puternici împreună”, a spus acesta într-o declarație video.

„Timp de decenii, navele de război iraniene au patrulat apele regionale, amenințând și hărțuind transportul maritim global. Dar acele zile au trecut, deoarece am distrus acum 92% dintre cele mai mari nave ale marinei iraniene. Nu mai navighează, iar evaluarea mea operațională este că și-au pierdut capacitatea de a proiecta în mod semnificativ puterea navală și influența în regiune și la nivel global”, a declarat el.

Cooper a subliniat că ritmul atacurilor iraniene cu rachete și drone a scăzut cu 90% de la începutul războiului. „Și nu doar că am degradat semnificativ capacitățile navale, de drone și de rachete ale Iranului, dar am eliminat și capacitatea regimului de a le reconstrui”, a spus acesta.

„Am avariat sau distrus peste două treimi din instalațiile și șantierele de producție de rachete, drone și nave ale Iranului și nu ne oprim aici”, a continuat Cooper. „Suntem pe cale să eliminăm complet aparatul mai larg de producție militară al Iranului”.

