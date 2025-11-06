Live TV

Ionuţ Moşteanu a discutat cu adjunctul Secretarului General al NATO despre consolidarea industriei de apărare pe Flancul Estic

Data publicării:
Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu.

Ministrul Apărării, Liviu-Ionuţ Moşteanu, a avut, joi, o întrevedere cu Radmila Shekerinska, adjunctul Secretarului General al Alianţei Nord-Atlantice, în marja Forumului NATO pentru Industrie, care are loc la Bucureşti. Cei doi au discutat despre consolidarea industriei de apărare pe Flancul Estic.

Ministerul Apărării anunţă, într-un comunicat de presă, că agenda de discuţii s-a axat pe consolidarea posturii aliate de descurajare şi apărare pe Flancul Estic al NATO, situaţia de securitate din apropierea graniţelor României şi pe industria de apărare.

„Astfel, cei doi oficiali au subliniat importanţa menţinerii sprijinului aliat pentru Ucraina şi pentru Republica Moldova, precum şi necesitatea consolidării rezilienţei acestor parteneri. Un punct important al discuţiei a fost «Santinela Estului», iniţiativa recentă a NATO care vizează dezvoltarea unei arhitecturi coerente de apărare aeriană pe întreg Flancul Estic, incluzând România, şi care prevede întărirea apărării aeriene şi creşterea prezenţei militare aliate în regiune”, se arată în comunicat.

Ministrul Ionuţ Moşteanu şi adjunctul Secretarului General al NATO au menţionat şi angajamentele asumate la Summitul NATO de la Haga, în special obiectivul stabilit de aliaţi privind creşterea treptată a bugetelor de apărare către pragul de 5% din PIB până în 2035, măsură considerată esenţială pentru consolidarea capacităţilor de apărare şi pentru întărirea posturii aliate pe Flancul Estic.

„România rămâne un aliat responsabil şi predictibil. Marea Neagră reprezintă o zonă de interes strategic pentru întreaga Alianţă, iar cooperarea cu partenerii noştri este esenţială pentru asigurarea stabilităţii. Vom continua să investim în capabilităţile proprii, să sprijinim partenerii din vecinătatea estică şi să contribuim activ la securitatea Flancului Estic”, a declarat ministrul Moşteanu.

Potrivit datelor transmise de oficialii ministerului, întrevederea „a evidenţiat rolul esenţial al dezvoltării industriei de apărare, atât la nivel naţional, cât şi aliat, ca instrument strategic pentru asigurarea capabilităţilor necesare contracarării ameninţărilor dintr-un mediu de securitate instabil şi imprevizibil”.

Cei doi oficiali au subliniat că investiţiile în producţia, modernizarea şi inovarea tehnologiilor de apărare reprezintă o condiţie indispensabilă pentru sprijinirea operaţiilor aliate, consolidarea rezilienţei şi creşterea capacităţii de răspuns în faţa provocărilor emergente.

 

