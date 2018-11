Agresorul tinerei care aștepta liftul a fost arestat preventiv. "S-au obişnuit că legea este blândă"

Recidivistul de 33 de ani, care a agresat cu brutalitate o tânără într-o scară de bloc din Alba Iulia, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Individul a bătut-o pe fata de 20 de ani şi i-a furat tot ce avea la ea apoi a fugit. Scenele au fost surprinse de o cameră de supraveghere, astfel că agresorul a fost uşor identificat. Vă avertizăm că urmează imagini cu un puternic impact emoţional!

Pe imagini se vede cum tânăra este lovită cu pumnul în faţă de un bărbat în timp ce aşteaptă liftul. Victima cade şi se loveşte cu capul de ciment, iar agresorul îi fură telefonul mobil şi portofelul, apoi fuge de la locul faptei. Tânăra a reuşit, în cele din urmă, să se ducă pe picioarele ei la spital, acuzând pierderi de memorie. Este încă internată în spital. Între timp, poliţiştii au fost alertaţi de medici şi, pe baza imaginilor, în scurt timp l-au identificat pe suspectul agresiunii, care a fost dus la secţie.

- De ce ai lovit-o? Ai aşteptat să rămână singură?

- Pe cine?

- Pe fată!

- Nu ştiu nimic despre ce este vorba...

Luminiţa Prodan, purtător de cuvânt IPJ Alba: A fost întocmit un dosar penal sub aspectul infracțiunii de însușirea bunului găsit.

Dan Antonescu, expert criminolog: Acesta este modul lor de viaţă. Când vorbim despre recidivişti, vorbim despre oameni care, în viaţa lor, nu au făcut altceva decât să comită infracţiuni. Este ceea ce pot ei şi ceea ce fac, pentru că s-au obişnuit că legea este blândă.

Bărbatul a fost condamnat anterior pentru tentativă de viol şi tâlhărie. A fost eliberat recent, înainte de termen. A beneficiat de legea recursului compensatoriu, pentru că a stat în condiţii vitrege în penitenciar. Sindicaliştii atrag atenţia că numărul infracţiunilor va exploda după valul de eliberări.

Sorin Dumitrașcu, Federația Sindicatelor din Penitenciare: Bărbatul a beneficiat de recus compensatoriu. Nu a fost eliberat la termen, a fost pus în libertate cu o cincime din pedeapsă mai devreme. Sistemul nu a fost pregătit deloc la momentul la care s-a aplicat măsura. Noi am avertizat încă de anul trecut, au fost 9.000 de beneficiari. Dacă vom lua în calcul că măsura va duce la suplimentarea numărului de infractori cu 60, 70 % din acești 9.000 de infractori, din acest motiv vedem criminalitatea mai mare. Măsuri de acest gen nu fac decât să încurajeze criminalitatea.

-Odată cu măsura recursului compensatoriu, lumea din jurul nostru a devenit mai periculoasă?

-Cu siguranță, putem spune asta, realitatea ne-o demonstrează, asta a constatat și Italia care a făcut o greșeală similară, criminalitatea a explodat. De regulă, se face la un an, trei ani o astfel de statistică, de regulă. Efectele se văd odată la un an, trei ani, peste un an și apoi trei ani putem vedea cifrele dezastrului. Pe termen scurt, da, pe termen lung, nu, pentru că acei deținuți se vor întoarce, până la acea proporție de 60, 70 %, la anul pe vremea asta vom vedea că nici măcar temporar aglomerarea din penitenciare nu a fost rezolvată. O soluție ar fi construirea de noi penitenciare și modernizarea celor existente, extinderea unor corpuri noi de clădiri.

