Piața Victoriei din București s-a transformat în cea mai mare arenă de lupte între jandarmi și protestatari. Zeci de oameni prezenți la manifestație, de care oierii s-au delimitat, au agresat forțele de ordine, au distrus terasele localurilor din preajmă și chiar au vandalizat autospeciale ale forțelor de ordine.

Fotoreporterii din țară sunt prezenți la manifestație și au surprins cele mai tensionate momente de la manifestația din Piața Victoriei.

Sursa foto: Profimedia Images Deschide galeria foto

Amintim, protestul oierilor din Piața Victoriei a degenerat marți în confruntări între grupuri de manifestanți și jandarmi, care au folosit în mai multe rânduri gaze lacrimogene.

Mai multe persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, iar una a fost transportată la spital. O parte dintre manifestanți au părăsit piața și au blocat Pasajul Victoriei și mai multe artere din zonă, perturbând traficul rutier și circulația tramvaielor.

Între timp, reprezentanții fermierilor au depus la Guvern o listă cu 16 revendicări, printre care redeschiderea exporturilor de ovine și oprirea sacrificării oilor.

Editor : A.R.