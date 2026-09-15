Live TV

Galerie Foto Piața Victoriei, sub asediu: imagini cu ce nu s-a văzut la TV din ciocnirile dintre protestatari și jandarmi

Data actualizării: Data publicării:
Romania Farmers Protest
Sursa foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Piața Victoriei din București s-a transformat în cea mai mare arenă de lupte între jandarmi și protestatari. Zeci de oameni prezenți la manifestație, de care oierii s-au delimitat, au agresat forțele de ordine, au distrus terasele localurilor din preajmă și chiar au vandalizat autospeciale ale forțelor de ordine. 

Fotoreporterii din țară sunt prezenți la manifestație și au surprins cele mai tensionate momente de la manifestația din Piața Victoriei. 

Sursa foto: Profimedia Images
Sursa foto: Profimedia Images
Deschide galeria foto

Sursa foto: Profimedia Images | Poza 1 din 17
Sursa foto: Profimedia Images
Sursa foto: Profimedia Images | Poza 2 din 17
Sursa foto: Profimedia Images
Sursa foto: Profimedia Images | Poza 3 din 17
Sursa foto: Profimedia Images
Sursa foto: Profimedia Images | Poza 4 din 17
Sursa foto: Profimedia Images
Sursa foto: Profimedia Images | Poza 5 din 17
Sursa foto: Profimedia Images
Sursa foto: Profimedia Images | Poza 6 din 17
Sursa foto: Profimedia Images
Sursa foto: Profimedia Images | Poza 7 din 17
Sursa foto: Profimedia Images
Sursa foto: Profimedia Images | Poza 8 din 17
Sursa foto: Profimedia Images
Sursa foto: Profimedia Images | Poza 9 din 17
Sursa foto: Profimedia Images
Sursa foto: Profimedia Images | Poza 10 din 17
Sursa foto: Profimedia Images
Sursa foto: Profimedia Images | Poza 11 din 17
Sursa foto: Profimedia Images
Protest Bucuresti (6) | Poza 12 din 17
Protest Bucuresti (6)
Protest Bucuresti (5) | Poza 13 din 17
Protest Bucuresti (5)
Protest Bucuresti (4) | Poza 14 din 17
Protest Bucuresti (4)
Protest Bucuresti (3) | Poza 15 din 17
Protest Bucuresti (3)
Protest Bucuresti (2) | Poza 16 din 17
Protest Bucuresti (2)
Sursa foto: INQUAM Photos/ George Calin | Poza 17 din 17
Sursa foto: INQUAM Photos/ George Calin
,

Amintim, protestul oierilor din Piața Victoriei a degenerat marți în confruntări între grupuri de manifestanți și jandarmi, care au folosit în mai multe rânduri gaze lacrimogene.

Mai multe persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, iar una a fost transportată la spital. O parte dintre manifestanți au părăsit piața și au blocat Pasajul Victoriei și mai multe artere din zonă, perturbând traficul rutier și circulația tramvaielor.

Între timp, reprezentanții fermierilor au depus la Guvern o listă cu 16 revendicări, printre care redeschiderea exporturilor de ovine și oprirea sacrificării oilor.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Călin Georgescu.
1
Episcopia Oradiei face cercetări după vizita lui Călin Georgescu la o mănăstire, unde...
Dmitri Peskov
2
Prima reacție a Kremlinului, după ce Trump i-a cerut lui Zelenski să nu mai atace...
BUCURESTI - PROTEST - FERMIERI - SUVERANISTI - 15 SEP 2026
3
Haos în Piața Victoriei: violențe între protestatari și jandarmi. Mai multe persoane au...
MixCollage-13-Sep-2026-08-19-PM-7976
4
Trenul diplomatic în care se afla Boris Johnson, la un pas de a fi lovit de ruși în...
First plenary session of the newly-elected European Assembly in Strasbourg
5
Cazul alegerilor anulate din România ajunge în Parlamentul European. Comisia, presată să...
"Bombardată" cu mesaje urâte, Cătălina Ponor a cedat psihic și a luat o decizie radicală
Digi Sport
"Bombardată" cu mesaje urâte, Cătălina Ponor a cedat psihic și a luat o decizie radicală
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
protest piata victoriei
Ilie Bolojan cere încetarea violențelor de la protestul ciobanilor din Capitală: „Guvernul face apel la calm”
gianina jandarm
Scandal între deputata AUR Gianina Șerban și jandarmi, pentru că nu a fost lăsată să intre la protestul oierilor
BUCURESTI - PROTEST - FERMIERI - SUVERANISTI - 15 SEP 2026
Președinta Asociației Agricole „Țara Loviștei”, despre violențele de la protestul oierilor: „Se vede că nu sunt ciobanii noștri”
ciobani
Apelul lui George Simion după violențele din Piața Victoriei
jandarmi cu gaze lacrimogene
Protest neautorizat marți, în Piaţa Victoriei: Jandarmeria anunţă controale și posibile restricții. Cine participă la manifestație
Recomandările redacţiei
protest fermieri piata victoriei
„Nu vă jucați cu focul, ticăloșilor!”. Reacție dură din PSD după...
nicusor dan
Un procuror CSM îl critică pe Nicuşor Dan după ultimul interviu...
Parlamentul European
Vot istoric în Parlamentul European: „Rusia, principala amenințare la...
sigla psd
PSD îi va propune trei soluții lui Nicușor Dan. Cu ce mandat merg...
Ultimele știri
Italia prelungește suspendarea spațiului Schengen cu Spania: ce riscuri de securitate invocă autoritățile de la Roma
Lavrov acuză SUA că au prelungit cu un an războiul din Ucraina și afirmă că Rusia ar fi putut trăi în pace
Turcia avertizează că răspândirea războiului dintre Ucraina şi Rusia în întreaga regiune a Mării Negre este inacceptabilă
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Viața devine mai ușoară pentru 3 zodii, din 15 septembrie 2026. Își regăsesc direcția și obiectivele devin...
Cancan
Mădălina Apostol și-a pregătit moartea până la cel mai mic detaliu. Și-a dat ultima suflare în fața unui...
Fanatik.ro
Marius Șumudică, avertisment pentru Denis Drăguș: „Toată lumea crede că e ușor în fotbalul românesc”. Ce...
editiadedimineata.ro
9/11, după 25 de ani. 62% dintre americani au urmărit atacurile în direct la televizor
Fanatik.ro
Mitică Dragomir a intervenit în scandalul dintre Tolea Ciumac și Danu Spartanu: ”O bomboană de băiat, dar să...
Adevărul
O campanie rusă de dezinformare vizează alegerile americane intermediare. Deepfake-uri cu vedete de la...
Playtech
Câți ani trebuie să muncești pentru a putea ieși la pensie în România. Diferența dintre stagiul minim și cel...
Digi FM
O elevă eminentă a fost suspendată chiar în prima zi de școală. Motivul neașteptat pentru care a refuzat să...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
A venit "nota de plată" pentru Aryna Sabalenka, după comportamentul "dezgustător" din finala US Open
Pro FM
Selena Gomez a venit "îmbrăcată în aur" la Emmy 2026. Rochia care a făcut-o să strălucească pe covorul roșu
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Aclamată cu ovaţii în picioare. Actrița care câștigă al cincilea premiu Emmy consecutiv: „Ce aventură a fost!”
Adevarul
„Unii români sunt extrem de aroganți și nu admit că nu știu ceva”. Cu ce naționalități preferă IT-iștii...
Newsweek
Erori de 100.000.000 € la recalcularea pensiilor. Unele pensii, crescute cu 2.200 lei, altele scăzute cu 1.600
Digi FM
Imagini rare cu Mel Gibson și fiica sa. La 16 ani, Lucia este deja la fel de înaltă ca tatăl ei
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Bei des apă cu electroliți? 5 riscuri pe care ar trebui să le cunoști înainte să transformi acest obicei...
Digi Animal World
Reacția unui câine când stăpâna lui s-a prefăcut că leșină. Nimeni nu se aștepta la așa ceva: „Câinele tău e...
Film Now
Liam Neeson, o nouă poveste de dragoste cu o colegă de breaslă? Gestul făcut de actor la Festivalul de Film...
UTV
Zendaya, Selena Gomez și Nicole Kidman au strălucit la Premiile Emmy 2026. Vezi cele mai spectaculoase ținute...