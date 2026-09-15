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Avertismentul Rusiei pentru politicienii occidentali care vor să viziteze Ucraina

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Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus /
Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus / Sursa foto: Profimedia Images
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Rusia a declarat marţi că politicienii şi diplomaţii occidentali ar trebui să evalueze „cu seriozitate” riscurile de a călători în Ucraina, informează Reuters.

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe, Maria Zaharova, a făcut această declaraţie la două zile după ce o dronă rusă a lovit un tren de pasageri pe o linie care fusese folosită cu câteva minute înainte de alt tren care transporta un grup de oficiali străini, printre care fostul prim-ministru britanic Boris Johnson şi fostul prim-ministru suedez Carl Bildt.

Zaharova a spus că centrele feroviare şi infrastructura de transport care deservesc armata Ucrainei sunt ţinte legitime şi că Rusia a avertizat diplomaţii străini în luna mai să părăsească Kievul din cauza atacurilor ruseşti asupra complexului militar-industrial al Ucrainei. 

Editor : B.E.

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