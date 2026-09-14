Cazul alegerilor prezidențiale anulate din România în 2024 ajunge în plenul Parlamentului European. Un raport care va fi supus marți votului la Strasbourg cere Comisiei să finalizeze analiza privind rolul TikTok și posibilele ingerințe în procesul electoral. Documentul analizează modul în care rețelele sociale sunt folosite în campaniile electorale din Europa și menționează în mod explicit cazul României.

Raportul analizează situația alegerilor din Europa și modul în care platformele de socializare sunt folosite în perioadele electorale, inclusiv pentru promovarea politicienilor și a mesajelor de campanie.

Unul dintre paragrafele documentului se referă în mod special la alegerile prezidențiale din România din 2024, al căror prim tur a fost anulat, și la folosirea TikTok pentru promovarea unui candidat.

Parlamentul pune presiune pe Comisia Europeană pentru a finaliza ancheta privind TikTok, în condițiile în care cazul nu a fost încă încheiat, deși au trecut aproape doi ani de la scrutinul din România.

Raportul vine în contextul în care Comisia Europeană a sancționat între timp o serie de rețele sociale pentru că nu au raportat la timp faptul că platformele lor erau folosite în scopuri politice. În cazul TikTok și al alegerilor din România, însă, chestiunea nu a fost încă tranșată.

Cazul României este menționat în raport în contextul anulării primului tur al alegerilor prezidențiale din 2024 și al întrebărilor privind modul în care o rețea socială a fost folosită pentru promovarea unui candidat.

Documentul pune în discuție și necesitatea ca Uniunea Europeană să analizeze modul în care rețelele sociale sunt utilizate în campaniile electorale și să exercite presiuni asupra platformelor pentru delimitarea clară a conținutului politic de celelalte tipuri de conținut publicate de utilizatori.

Raportul Comisiei speciale pentru Scutul european pentru democrație urmează să fie dezbătut și supus votului marți în plenul Parlamentului European de la Strasbourg.

Editor : Ș.A.