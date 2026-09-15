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AUR: „Ce s-a întâmplat în Piața Victoriei e inacceptabil. Pentru foarte mulți, imaginile au trezit amintirea zilei de 10 august”

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Violențe în Piața Victoriei. Sursa foto: Profimedia Images
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Partidul AUR transmite, marți, că ceea ce s-a întâmplat la protestul din Piața Victoriei „este inacceptabil”. „Au existat persoane care au forțat cordoanele și au recurs la violență, iar acestea trebuie identificate și sancționate individual”, arată formațiunea politică. AUR acuză că efectele gazelor lacrimogene folosite de Jandarmerie s-au resimțit inclusiv în Pasajul Victoria și în zona accesurilor subterane. Totodată, AUR spune că Jandarmeria trebuie să explice cine a dispus intervenția. „Pentru foarte mulți români, imaginile de astăzi au trezit inevitabil amintirea zilei de 10 august 2018”, mai arată sursa citată. 

„Ceea ce s-a întâmplat astăzi în Piața Victoriei este inacceptabil. Au existat persoane care au forțat cordoanele și au recurs la violență, iar acestea trebuie identificate și sancționate individual. Nimic nu justifică însă o reacție care ajunge să afecteze o mulțime întreagă. 

Jandarmii au folosit gaze lacrimogene în centrul Capitalei, iar relatările de la fața locului indică faptul că efectele acestora s-au resimțit inclusiv în Pasajul Victoria și în zona accesurilor subterane. Jandarmeria trebuie să explice cine a dispus intervenția, în ce condiții și de ce nu au fost izolați strict cei care provocau incidente. 

Pentru foarte mulți români, imaginile de astăzi au trezit inevitabil amintirea zilei de 10 august 2018. Atunci am văzut cum o manifestație împotriva Guvernului s-a transformat într-o confruntare dominată de scuturi, bastoane și gaze lacrimogene. Opt ani mai târziu, statul român ar fi trebuit să fi învățat că ordinea publică nu se apără pedepsind colectiv o piață întreagă pentru faptele câtorva oameni. Jandarmeria trebuie să apere cetățenii și să îi izoleze pe cei violenți, nu să reînvie reflexul prin care orice protest incomod pentru putere ajunge tratat în primul rând ca o problemă de forță. 

Responsabilitatea este însă și politică. Ilie Bolojan știe de săptămâni întregi cât de gravă este situația crescătorilor de animale. La protestul din 30 iulie, fermierii au cerut să discute direct cu el, dar premierul nu a participat la negocieri și l-a mandatat pe Tánczos Barna să primească delegația.

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Astăzi, în loc ca Palatul Victoria să fie locul unui dialog real cu oamenii ajunși la capătul puterilor, Guvernul a rămas în spatele cordoanelor de jandarmi. Un premier nu se poate baricada politic în clădirea Guvernului și apoi să lase forțele de ordine să gestioneze o criză pe care Executivul nu a fost capabil să o rezolve. 

Susținem protestul pașnic al fermierilor și suntem alături de cei care au venit la București să își apere munca și dreptul de a fi ascultați. Violența nu poate fi încurajată și nu poate fi justificată, dar faptul că apar oameni care își pierd răbdarea ar trebui să fie un semnal de alarmă pentru orice guvern responsabil. Tensiunea nu apare din senin. 

Crescătorii de animale și ciobanii au avertizat de luni întregi că nu mai pot continua în aceste condiții, au cerut dialog și soluții, iar prea multe dintre problemele lor au rămas fără răspuns. Când ignori suficient de mult disperarea oamenilor, riști ca furia să ia locul răbdării. 

Fermierii nu au venit în Piața Victoriei pentru spectacol. Românii s-au săturat să li se ceară sacrificii și apoi să fie tratați de sus, ironizați sau etichetați atunci când protestează. Când oamenii ajung să spună că le-a ajuns cuțitul la os, răspunsul unui guvern responsabil trebuie să fie dialogul și soluția, nu zidul de scuturi dintre cetățean și Palatul Victoria. 

10 august 2018 trebuia să rămână o lecție despre ce nu mai are voie statul român să repete. Dacă, opt ani mai târziu, cetățenii care protestează în fața Guvernului ajung din nou să respire gaze lacrimogene în timp ce puterea privește de după cordoanele Jandarmeriei, înseamnă că unii nu au învățat absolut nimic. 

Ilie Bolojan trebuie să iasă din spatele ușilor Palatului Victoria și să vorbească direct cu fermierii. România are nevoie de un Guvern care își ascultă cetățenii, nu de unul care se ascunde de ei”, arată comunicatul de presă al AUR.

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Câteva sute de fermieri veniţi din toată ţara s-au adunat, marţi, înainte de ora 10:00, în zona Pieţei Victoriei, din Capitală, unde au fost mobilizate impresionante forţe ale jandarmeriei, comasate atât în jurul sediului guvernului, cât şi pe străzile adiacente. 

În jurul orei 11:30, mai mulţi participanţi au început să se îmbrâncească şi s-au luat la bătaie cu jandarmii. 

Manifestanţii strigă „Fără violenţă” şi au aruncat cu sticle de apă şi cu alte obiecte contondente înspre jandarmi. 

Printre protestatari sunt şi cetăţeni din alte categorii sociale, printre aceştia fiind inclusiv oameni cu tricouri cu poza lui Călin Georgescu. 

Violenţele au reizbucnit în Piaţa Victoriei, în jurul orei 15:00, când un grup extrem de violent a rupt cordoanele de jandarmi şi a aruncat înspre aceştia cu diferite obiecte. 

Forţele de ordine au intervenit punctual pentru extragerea mai multor persoane care au tulburat grav ordinea şi liniştea publică, manifestând un comportament agresiv şi instigând ceilalţi participanţi la acte de violenţă, informează Jandarmeria.

Editor : Alexandru Costea

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