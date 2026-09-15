Ilie Bolojan cere încetarea violențelor de la protestul ciobanilor din Capitală: „Guvernul face apel la calm”

Premierul Ilie Bolojan a luat act de revendicările depuse de „Asociația Profesională a Ciobanilor – APC”, după protestul din Piața Victoriei, care a degenerat în acte de violență, și face apel la calm. Guvernul subliniază însă că la manifestație nu a participat nicio asociație reprezentativă a crescătorilor de ovine și anunță măsuri privind deblocarea exporturilor, despăgubirile pentru secetă și combaterea transporturilor ilegale de animale.

Executivul a susținut, în comunicatul de presă, că o parte dintre revendicările formulate la protest au fost discutate și în cadrul celor șase întâlniri anterioare dintre reprezentanții sectorului ovin și autorități.

În privința exporturilor de ovine și caprine, Guvernul anunță că ANSVSA a transmis Comisiei Europene Planul de Acțiune pentru deblocarea acestora. „Exporturile vor putea fi reluate după aprobarea acestui plan de către Comisia Europeană”, transmite Executivul.

Revendicările „Asociației Profesionale a Ciobanilor – APC” pot fi accesate AICI.

Guvernul: Sacrificarea animalelor, doar când nu există alternative

Guvernul precizează și că sacrificarea animalelor pentru eliminarea riscului de transmitere a pestei micilor rumegătoare sau a variolei a fost aplicată „în mod excepțional și numai în situațiile în care nu au existat alte soluții alternative viabile”. Autoritățile susțin că vor proceda în același mod și pe viitor.

Control privind închirierea pajiștilor

În ceea ce privește pajiștile, Ministerul Agriculturii a demarat un control tematic după petițiile primite de la fermieri, pentru a verifica dacă procedurile de închiriere derulate de autoritățile locale au respectat prevederile legale.

Ministerul Agriculturii mai anunță că a inițiat demersurile pentru dezvoltarea unui sistem informatic care să permită trasabilitatea în timp real a transporturilor de animale, în vederea combaterii transporturilor ilegale.

Citește și: „Nu vă jucați cu focul, ticăloșilor!”. Reacție dură din PSD după violențele de la protestul ciobanilor din Capitală

Despăgubiri pentru secetă și costurile suplimentare de furajare

Executivul susține și revendicarea fermierilor privind despăgubirile pentru pagubele produse de secetă pe pajiști și spune că a elaborat o propunere în acest sens. Măsura are însă „un impact bugetar semnificativ”, iar aplicarea ei depinde de identificarea resurselor financiare.

Totodată, MADR afirmă că a elaborat împreună cu asociațiile reprezentative ale crescătorilor de ovine un proiect de lege privind compensarea costurilor suplimentare de furajare. „În actualul context, în lipsa unui Guvern cu puteri depline, proiectul trebuie adoptat de Parlament”, precizează Guvernul.

Executivul afirmă că, începând cu 9 iulie, au avut loc șase întâlniri între reprezentanții crescătorilor de ovine și cei ai ANSVSA și Ministerului Agriculturii, inclusiv la Guvern și la autoritățile locale din Brașov și Sibiu.

Guvernul mai subliniază că la protestul de marți, din Piața Victoriei, „nu a participat nicio asociație reprezentativă a fermierilor din sectorul de creștere a ovinelor”.

Citește și: Apelul lui George Simion după violențele din Piața Victoriei

„Guvernul României respectă dreptul legal la protestul pașnic al tuturor cetățenilor, dar protestul din Piața Victoriei a depășit acest cadru și a degenerat în regretabile acte de violență. Guvernul face apel la calm și la încetarea violențelor”, se arată în comunicat.

Editor : Ana Petrescu