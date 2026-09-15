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News Alert Nicușor Dan, prima reacție după violențele din Piața Victoriei: „Actele de vandalism sunt inacceptabile și trebuie sancționate drastic”

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Nicușor Dan.
Nicușor Dan. Foto: presidency.ro
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Președintele Nicușor Dan a venit cu prima reacție pe rețelele sociale după ce manifestația din Piața Victoriei a degenerat în violențe extrem de dure între jandarmi și protestatari. Acesta a punctat că „Atacurile și agresiunile, actele de vandalism, sunt inacceptabile și trebuie sancționate drastic, conform legii.

Șeful statului a scris pe pagina sa de Facebook: „Violențele pe care le vedem astăzi în Piața Victoriei sunt extrem de grave. Condamn cu toată fermitatea astfel de acțiuni și orice încercare de a transforma un protest legitim în lupte de stradă.

Atacurile și agresiunile, actele de vandalism, sunt inacceptabile și trebuie sancționate drastic, conform legii. Nicio nemulțumire nu poate justifica un astfel de comportament și punerea în pericol a celorlalți cetățeni aflați în stradă.

La fel de gravă și condamnabilă este instigarea la violență și încercarea unor politicieni iresponsabili de a amplifica artificial tensiunea socială pentru a deturna un miting legitim pornit din nemulțumiri legitime.

Într-o societate democratică, protestul este o formă de libertate, nu de intimidare. Demonstrațiile fac parte din drepturile civice garantate și respectate în toate democrațiile. Exprimarea publică, inclusiv a nemulțumirii față de anumite decizii ale autorităților publice, este garantată prin Constituție, cu condiția organizării și desfășurării de manifestări pașnice.

Contextul social, economic și politic dificil este real și a generat în societatea noastră multe frustrări justificate. Cu toate acestea, violența nu a fost și nu va fi niciodată o soluție. Din păcate, vedem cum limbajul urii, promovat tot mai des în spațiul public, inclusiv în mediul online, produce efecte dramatice și se transformă în acțiuni regretabile.
Fac un apel la rațiune și la responsabilitate. Calea dialogului rămâne singura care poate oferi soluții”, a punctat acesta. 

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Editor : A.R.

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