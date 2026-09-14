Live TV

Prima reacție a Kremlinului, după ce Trump i-a cerut lui Zelenski să nu mai atace rafinăriile din Rusia

Data actualizării: Data publicării:
Dmitri Peskov
Dmitri Peskov. Foto:: profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Apelurile adresate Kievului de a înceta atacurile asupra infrastructurii civile ruse, precum cel lansat de președintele SUA, Donald Trump, nu pot fi decât salutate, susține Dimitri Peskov,  purtătorul de cuvânt al dictatorului rus.

„Orice apel adresat regimului de la Kiev de a înceta atacurile asupra infrastructurii economice civile nu poate fi decât salutat”, a comentat el cu privire la apelul lui Trump către Vladimir Zelenski, prin care îi cerea acestuia să înceteze atacurile asupra producției de motorină din Rusia, din cauza problemelor cu care se confruntă economia americană.

Amintim, președintele SUA, Donald Trump, i-a cerut liderului de la Kiev, Volodimir Zelenski, să oprească atacurile ucrainene asupra infrastructurii rusești pentru producția de motorină, susținând că acestea contribuie la penuria globală de combustibil. Declarația vine în contextul în care războiul SUA împotriva Iranului a perturbat aprovizionarea cu energie la nivel mondial.

„Zelenski trebuie să facă un singur lucru. Trebuie să înceteze să distrugă infrastructura pentru producția de motorină din Rusia”, a spus Trump. „Să atace ținte, dar nu infrastructura pentru motorină, pentru că provoacă o penurie de motorină”, a declarat acesta. 

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
nazare nunta miri
1
Nuntă mare în politică: Alexandru Nazare s-a căsătorit astăzi. La eveniment au participat...
nazare nunta
2
Alexandru Nazare a publicat o fotografie de la cununia religioasă cu Maria Mihali...
De ce se ține post de Înălțarea Sfintei Cruci 2026. Sursă Foto Getty Images
3
Înălțarea Sfintei Cruci 2026: Ce duc credincioșii la biserică pentru sfințire și ce...
calafat
4
Situație critică pe Dunăre: Fluviul, înlocuit de kilometri de nisip la Calafat. Fermierii...
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.
5
Serghei Lavrov, despre invitația ca Zelenski să se vadă cu Putin la Moscova: „Și acesta e...
La 9 ani de la retragere, Cătălina Ponor a spus totul despre Octavian Bellu
Digi Sport
La 9 ani de la retragere, Cătălina Ponor a spus totul despre Octavian Bellu
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Russian Embassy in Berlin - Flag
O femeie de afaceri din Berlin, acuzată de spionaj în beneficiul Rusiei, a fost pusă sub acuzare
steaguri UE si Rusia
Misiune contracronometru: UE mai are la dispoziție o zi pentru a ajunge la un acord privind sancțiunile împotriva Rusiei
"United for Justice" International Conference in Kyiv
Zelenski a cerut demiterea procurorului general, în urma unui conflict legat de șeful direcției anticorupție
Radosław Sikorski
Șeful diplomației poloneze spune că NATO ar învinge rapid Rusia „dacă ne-ar ataca și ne-am da jos mănușile”. Reacția Moscovei
EP-184287C_Plenary_5_EIB
Nicu Ştefănuţă: „Tot Flancul Estic este sub atac. În România, numai norocul a făcut să nu avem victime până acum”
Recomandările redacţiei
INSTANT_COTROCENI_CONSULTARI_PSD_03_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Calcule politice: PNL propune guvern tehnocrat, mizând pe...
nicusor dan finlanda
Nicușor Dan, în Finlanda: „Avem aceeaşi ameninţare pe Flancul estic...
o femeie cu bancnote in mana
Milioane de lei pentru partide: cum s-au împărțit subvențiile de la...
mihai dimian
Dimian, despre testele PISA: „Avem nevoie de condiții mai bune în...
Ultimele știri
Temperaturile urcă spre 30 de grade Celsius, dar nu pentru mult timp. Prognoza ANM pentru următoarele două săptămâni
Finlanda a devenit a zecea țară europeană care intră sub umbrela nucleară a Franţei
Turismul autohton, dependent de turiștii români. Ministrul Irineu Darău propune două măsuri pentru relansarea sectorului
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum se curăță corect mașina de spălat. Ce trebuie să faci ca să nu miroasă urât, să nu apară mucegaiul și...
Cancan
Boala AUTOIMUNĂ de care suferea Mădălina Apostol. Se temea că va rămâne invalidă!
Fanatik.ro
Premoniție sumbră pentru debutul lui Denis Drăguș: ”Parcă văd că mâine zice Gigi că îl schimbă”
editiadedimineata.ro
9/11, după 25 de ani. 62% dintre americani au urmărit atacurile în direct la televizor
Fanatik.ro
Denis Drăguş, la debut! Ce poziţie joacă la FCSB? Craiova se teme de el: „Nu-mi place că s-a dus la ei”
Adevărul
Câte puncte primești la pensie dacă ai facultate
Playtech
Suma colosală pe care ar încasa-o Nadia Comăneci la „Românii au talent”. Ce se știe despre contractul fostei...
Digi FM
O elevă eminentă a fost suspendată chiar în prima zi de școală. Motivul neașteptat pentru care a refuzat să...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lumea tenisului nu o iartă pe Aryna Sabalenka, după scenele "dezgustătoare" de la US Open
Pro FM
„Arată de 32!” Elizabeth Hurley, apariție spectaculoasă la 61 de ani, în costum de baie. Fanii au reacționat...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Adria Arjona, transformare spectaculoasă pentru rolul din „Superman”. Rutina care o ține peste 3 ore pe zi în...
Adevarul
Danu Spartanu, după bătaia cu Tolea Ciumac: „Mă doare capul. Până la nuntă, trece”. Ce i-a spus Marian...
Newsweek
Pensii militare: CCR explică de ce 2 pensionari cu aceiași funcție pot primi sume de bani diferite la pensie
Digi FM
Imagini rare cu Mel Gibson și fiica sa. La 16 ani, Lucia este deja la fel de înaltă ca tatăl ei
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
O „dualitate fascinantă”. Oamenii de ştiinţă au descoperit la o femeie de 117 ani atât semne de îmbătrânire...
Digi Animal World
Au comandat o pizza, dar s-au trezit cu un musafir nepoftit. Ce a găsit o familie din Australia lângă...
Film Now
Ce spune Chris Rock despre palma primită de la Will Smith, la patru ani de la incident: "Am avut o zi...
UTV
Smiley o ține pe Josephine departe de rețelele sociale. Cum s-a adaptat fetița la noua grădiniță