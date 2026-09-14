Apelurile adresate Kievului de a înceta atacurile asupra infrastructurii civile ruse, precum cel lansat de președintele SUA, Donald Trump, nu pot fi decât salutate, susține Dimitri Peskov, purtătorul de cuvânt al dictatorului rus.

„Orice apel adresat regimului de la Kiev de a înceta atacurile asupra infrastructurii economice civile nu poate fi decât salutat”, a comentat el cu privire la apelul lui Trump către Vladimir Zelenski, prin care îi cerea acestuia să înceteze atacurile asupra producției de motorină din Rusia, din cauza problemelor cu care se confruntă economia americană.

Amintim, președintele SUA, Donald Trump, i-a cerut liderului de la Kiev, Volodimir Zelenski, să oprească atacurile ucrainene asupra infrastructurii rusești pentru producția de motorină, susținând că acestea contribuie la penuria globală de combustibil. Declarația vine în contextul în care războiul SUA împotriva Iranului a perturbat aprovizionarea cu energie la nivel mondial.

„Zelenski trebuie să facă un singur lucru. Trebuie să înceteze să distrugă infrastructura pentru producția de motorină din Rusia”, a spus Trump. „Să atace ținte, dar nu infrastructura pentru motorină, pentru că provoacă o penurie de motorină”, a declarat acesta.

Editor : A.R.