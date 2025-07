Vasile Coman, primar în Vişeu de Sus, și Ion Horj, fost șef de direcție silvică, puși sub acuzare într-un dosar de corupție

Procurorii de la Parchetul General l-au pus sub acuzare pe Vasile Coman, primarul oraşului Vişeu de Sus, şi pe Ion Horj, fost director al Direcţiei Silvice Maramureş, într-un dosar de corupţie în domeniul silvic, potrivit unor surse juridice citate de Agerpres.



Ion Horj este acuzat de cumpărare de influenţă, pentru acte comise înainte de numirea în funcţie, iar primarul Vasile Coman are calitate de suspect pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de influenţă.



Conform surselor citate, Ion Horj a fost delegat director al Direcţiei Silvice Maramureş în luna martie şi schimbat din funcţie în urmă cu două zile, la scurt timp după ce anchetatorii au făcut mai multe percheziţii în acest caz.



Potrivit unui comunicat al Parchetului General remis vineri, cei doi sunt cercetaţi într-un alt dosar pentru abuz în serviciu şi complicitate la această infracţiune, în legătură cu un act adiţional încheiat în data de 26 iunie 2025 între Direcţia Silvică Maramureş şi o societate comercială.



Dosarul are legătură cu concesionarea la un preţ subevaluat a liniei pe care merge Mocăniţa către firma RG Holz Company SRL.



Complicitatea la această infracţiune a fost reţinută şi faţă de un alt angajat din cadrul aceleiaşi Direcţii silvice.



În plus, faţă de fostul director s-a dispus continuarea urmăririi penale şi pentru infracţiunea de sustragerea, distrugerea, reţinerea, ascunderea ori alterarea de mijloace materiale de probă sau de înscrisuri, în scopul de a împiedica aflarea adevărului într-o procedură judiciară.



Activităţile operative sunt în desfăşurare, fiind efectuate acte de cercetare penală pe raza judeţelor Maramureş şi Bistriţa-Năsăud, precum şi pe raza municipiului Bucureşti.



Zilele trecute, respectiv în perioada 15 - 17 iulie, procurorul de caz împreună cu poliţiştii Serviciului Protecţia Fondului Forestier şi Piscicol au efectuat o serie de acte procedurale, fiind dispusă efectuarea în continuare a urmării penale faţă de nouă persoane fizice (administratori de societăţi, personal silvic, angajaţi ai unor instituţii publice/de interes public) şi patru persoane juridice.



Totodată, pe 15 iulie, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, poliţiştii Direcţiei de Ordine Publică, cu sprijinul poliţiştilor din cadrul Direcţiei de Investigaţii Criminale, Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice, IPJ Maramureş şi IPJ Bistriţa-Năsăud, au pus în aplicare 11 mandate de percheziţie domiciliară, pe raza judeţului Maramureş, în localităţile Vişeu de Sus, Borşa şi Baia Mare.



Descinderile au fost efectuate în cadrul unor cauze penale în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de tăiere fără drept de arbori, furt de arbori, alte infracţiuni la regimul silvic, infracţiuni de contrabandă, infracţiuni înfăptuirea justiţiei sau conexe.



Percheziţiile domiciliare au vizat sediile/punctele de lucru ale unor societăţi cu obiect de activitate în sectorul forestier, sediile unor instituţii publice/de interes public şi domiciliile mai multor persoane implicate în activitatea infracţională.

