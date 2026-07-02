Live TV

Marcel Ciolacu a fost ales la conducerea organismului care coordonează investiţiile în regiunea Sud-Est

Data publicării:
marcel ciolacu la o sedinta
Marcel Ciolacu,, președintele CJ Buzău. Sursă foto: Facebook
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Preşedintele Consiliului Judeţean Buzău, Marcel Ciolacu, a fost ales preşedinte al Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în cadrul şedinţei găzduite joi la Buzău, la care au participat preşedinţii consiliilor judeţene, primari din regiune şi reprezentanţii Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud-Est.

Anunţul a fost făcut de Marcel Ciolacu, care a precizat că principalele teme abordate au vizat implementarea Programului Regional Sud-Est 2021–2027, investiţiile aflate în derulare, direcţiile de dezvoltare pentru următorii ani şi continuarea procesului de descentralizare a gestionării fondurilor europene.

„Am fost ales preşedinte al Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud-Est. Le mulţumesc colegilor pentru votul de încredere. Prioritatea mea este ca regiunea noastră să atragă cât mai multe investiţii şi să transformăm oportunităţile de finanţare în proiecte care se văd în fiecare judeţ”, a transmis Marcel Ciolacu.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Preşedintele Consiliului Judeţean Buzău a subliniat că dezvoltarea regiunii depinde de colaborarea dintre administraţiile locale şi de valorificarea eficientă a fondurilor europene, exprimându-şi convingerea că o viziune comună poate accelera implementarea proiectelor de investiţii în toate cele şase judeţe ale Regiunii Sud-Est.

Alegerea lui Marcel Ciolacu readuce Buzăul la conducerea acestui organism regional, funcţie ocupată anterior de fostul preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău, Petre-Emanoil Neagu, între 2021 şi 2022. Potrivit Regulamentului de funcţionare al Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, preşedinţia este exercitată prin rotaţie de către preşedinţii consiliilor judeţene, pentru mandate de câte un an.

Consiliul pentru Dezvoltare Regională Sud-Est este organismul deliberativ care coordonează politica de dezvoltare regională şi stabileşte priorităţile de finanţare pentru regiune, scrie News.ro.

Din acesta fac parte preşedinţii consiliilor judeţene din Buzău, Brăila, Constanţa, Galaţi, Tulcea şi Vrancea, alături de reprezentanţi ai municipiilor, oraşelor şi comunelor din cele şase judeţe. Printre atribuţiile sale se numără aprobarea strategiilor şi programelor de dezvoltare regională, prioritizarea proiectelor finanţate din fonduri europene şi monitorizarea implementării acestora.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Reise, Urlaub, Wirtschaft
2
Un avion care zbura de la Varşovia la Tel Aviv a fost interceptat de un MIG-29 al...
steag germania Reichstag guvern parlament
3
Germania le cere cetățenilor săi să părăsească cât mai curând teritoriul Rusiei
Calendar ortodox pentru luna iulie 2026. Foto Getty Images
4
Calendar ortodox iulie 2026: Sărbătorile cu cruce roșie din această lună. Începe unul...
nicusor dan face declaratii
5
Ce va face PNL la propunerea de suspendare a lui Nicușor Dan. Răspunsul lui Ilie Bolojan
A fost sedat, după ce i-au murit soția și copiii în cutremurul din Venezuela. Anunțul familiei
Digi Sport
A fost sedat, după ce i-au murit soția și copiii în cutremurul din Venezuela. Anunțul familiei
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
dna-flagrant
Un comisar șef de Poliție din Buzău a fost prins în flagrant de DNA. Metoda prin care ar fi ajutat un condamnat la închisoare
statuie
Românii au furat o statuie din patrimoniul Germaniei, pe care voiau să o topească. Lucrarea de arta a fost găsită în Buzău
angajat care sudeaza
Deficit uriaș de sudori pe piața muncii. Cât ajunge să câștige astăzi un debutant: „E o meserie greu de înlocuit”
clienta in supermarket
Alimentele procesate, care au conservanți, un pericol pentru sănătate. Riscurile la care se expun cei care le consumă
pistol masina buzau
Descoperirea făcută în mașina unui bărbat, în Buzău: pistoale, încărcătoare și muniție. Șoferul a fost reținut pentru 24 de ore
Recomandările redacţiei
viorel pasca 2
Viorel Pașca spune că e mândru de ce a făcut și că le-a scris...
Kelemen Hunor
Kelemen Hunor: „Guvernul e varză, Parlamentul e varză, trebuie să...
sigla diicot de la intrarea in sediu
DIICOT condamnă „declarațiile cu caracter politic” făcute pe seama...
BUCURESTI - PARCHETUL GENERAL - VALUL DEMOCRATIEI - 19 FEB 2026
Parchetul General, solidar cu Înalta Curte de Casație și Justiție în...
Ultimele știri
Preţul aurului a scăzut cu aproape 30% faţă de maximumul istoric din ianuarie. Principalul factor care a provocat scăderea
Replica lui Siegfried Mureșan după demersul PSD la Parlamentul European: „Așa au făcut în timpul lui Liviu Dragnea, așa fac și acum”
Estonia ia măsuri pentru a permite cetățenilor țărilor membre NATO să îndeplinească funcții în apărarea națională
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Drama influenceriței urmărite de 5 milioane de oameni. Fiica de 2 ani are cancer: S-a răspândit și a trebuit...
Cancan
DOLIU în lumea radioului! A murit Anne-Marie Ionescu
Fanatik.ro
A picat transferul așteptat la FCSB! Anunțul lui Gigi Becali
editiadedimineata.ro
OpenAI plănuiește să ofere administrației Trump 5% din companie
Fanatik.ro
Ce s-a întâmplat cu Paul Pîrvulescu după ce s-a retras din fotbal. Anunțul făcut de soție
Adevărul
Satul pustiit din Spania care își caută locuitori: oferă case gratuite și locuri de muncă pentru a...
Playtech
Averea găsită la percheziții în dosarul azilelor din Bihor. Ce ascundea seiful lui Viorel Pașca, totul a fost...
Digi FM
A plecat în vacanța vieții sale, dar o aparentă înțepătură de insectă l-a adus în stare critică. "Când a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lovitură de proporții: UEFA i-a exclus din cupele europene, pentru trucare de meciuri!
Pro FM
Loredana Groza, ținta comentariilor acide după o nouă apariție provocatoare: „Ne-a ajuns ce am văzut!” Cum...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Motivul pentru care Angelina Jolie nu și-a refăcut viața amoroasă după divorțul de Brad Pitt: „Mi-a luat...
Adevarul
Dezastrul din spatele corvetelor blocate: Un general NATO explică de ce am ajuns la „momentul T0” și ce bani...
Newsweek
Un pensionar a chemat USR, PNL și UDMR în instanță pentru că au anulat indexarea pensiilor. Ce șanse are?
Digi FM
Kate Middleton, apariție neașteptată la Wimbledon. Gestul făcut înainte de meciul lui Arthur Fery a cucerit...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Hidratarea nu este suficientă pe timp de caniculă. Cum trebuie adaptată alimentația când sunt temperaturi...
Digi Animal World
A deschis portiera camionului și a încremenit. Cine îl aștepta pe scaunul șoferului: „La început mi-a fost...
Film Now
Fiica lui Michael Douglas și Catherine Zeta-Jones, imagini virale după debutul în teatru: „Asistăm la...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...