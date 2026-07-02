Marcel Ciolacu a fost ales la conducerea organismului care coordonează investiţiile în regiunea Sud-Est

Preşedintele Consiliului Judeţean Buzău, Marcel Ciolacu, a fost ales preşedinte al Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în cadrul şedinţei găzduite joi la Buzău, la care au participat preşedinţii consiliilor judeţene, primari din regiune şi reprezentanţii Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud-Est.

Anunţul a fost făcut de Marcel Ciolacu, care a precizat că principalele teme abordate au vizat implementarea Programului Regional Sud-Est 2021–2027, investiţiile aflate în derulare, direcţiile de dezvoltare pentru următorii ani şi continuarea procesului de descentralizare a gestionării fondurilor europene.

„Am fost ales preşedinte al Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud-Est. Le mulţumesc colegilor pentru votul de încredere. Prioritatea mea este ca regiunea noastră să atragă cât mai multe investiţii şi să transformăm oportunităţile de finanţare în proiecte care se văd în fiecare judeţ”, a transmis Marcel Ciolacu.

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Preşedintele Consiliului Judeţean Buzău a subliniat că dezvoltarea regiunii depinde de colaborarea dintre administraţiile locale şi de valorificarea eficientă a fondurilor europene, exprimându-şi convingerea că o viziune comună poate accelera implementarea proiectelor de investiţii în toate cele şase judeţe ale Regiunii Sud-Est.

Alegerea lui Marcel Ciolacu readuce Buzăul la conducerea acestui organism regional, funcţie ocupată anterior de fostul preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău, Petre-Emanoil Neagu, între 2021 şi 2022. Potrivit Regulamentului de funcţionare al Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, preşedinţia este exercitată prin rotaţie de către preşedinţii consiliilor judeţene, pentru mandate de câte un an.

Consiliul pentru Dezvoltare Regională Sud-Est este organismul deliberativ care coordonează politica de dezvoltare regională şi stabileşte priorităţile de finanţare pentru regiune, scrie News.ro.

Din acesta fac parte preşedinţii consiliilor judeţene din Buzău, Brăila, Constanţa, Galaţi, Tulcea şi Vrancea, alături de reprezentanţi ai municipiilor, oraşelor şi comunelor din cele şase judeţe. Printre atribuţiile sale se numără aprobarea strategiilor şi programelor de dezvoltare regională, prioritizarea proiectelor finanţate din fonduri europene şi monitorizarea implementării acestora.

Editor : B.P.